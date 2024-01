Concurso INPA encerra HOJE as inscrições para PESQUISADOES e TECNOLOGISTAS; salários acima de R$ 14 MIL

Inscrições para o concurso INPA serão recebidas até às 23h59 desta segunda-feira, 15 de janeiro.

Atenção concurseiros! Termina nesta segunda-feira, 15, o prazo de inscrições para o edital de concurso público do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Os interessados têm até às 23h59 desta segunda-feira para efetivar a participação no certame. Para isso, basta acessar o site da banca responsável pela organização do concurso, o Cebraspe.

O certame visa contratação de profissionais com nível superior e titulação especifica para a área em que deseja concorrer.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Ao todo, são oferecidas 63 vagas para contratação imediata para os cargos de pesquisador e tecnologistas.

As vagas são para atuação nas cidades de Boa Vista, estado de Roraima, e Manaus, no estado do Amazonas.

Confira a disponibilidade de vagas por especialidade a seguir:



Taxonomia e sistemática de Arthropoda edáficos – 1 vaga;

Taxonomia e sistemática de Hexapoda – 1 vaga;

Taxonomia e Sistemática de Hexapoda e Meliponicultura – 1 vaga;

Taxonomia e Sistemática de Insetos Aquáticos – 1 vaga;

Biodiversidade, Taxonomia, Filogenia, Biogeografia e Ameaças a Peixes de Água Doce – 1 vaga;

Taxonomia, Sistemática e Evolução de Mamíferos Terrestres – 1 vaga;

Biologia e Manejo de Mamíferos Aquáticos – 1 vaga;

Citogenômica – CR;

Citotaxonomia e Citossistemática de invertebrados e vertebrados terrestres e aquáticos – 1 vaga;

Micologia – 1 vaga;

Sementes e propagação de plantas – 1 vaga;

Limnologia, Química Ambiental e Química Analítica – 1 vaga;

Ecologia, Fisiologia comportamental e Bioelétrica de Peixes Amazônicos – 1 vaga;

Genética Molecular e Sistemática Filogenética de Peixes – 1 vaga;

Ecofisiologia, Toxicologia, Fisiologia e Comportamento de Peixes – 1 vaga;

Silvicultura e Fenologia de Espécies Florestais Tropicais – 1 vaga;

Evolução, manejo e/ou conservação de quelônios – 1 vaga;

Ecologia de Peixes de Água Doce – 1 vaga;

Ecologia, fenologia e taxonomia de fanerógamas – 1 vaga;

Micrometeorologia de Ecossistemas Florestais e Mudanças Climáticas – 1 vaga;

Ecologia de Ecossistemas Terrestres – 1 vaga;

Ecofisiologia Florestal – 1 vaga;

Hidrologia Florestal e Modelagem Hidrológica – 1 vaga;

Ecologia e Manejo de Ecossistemas Amazônicos – 1 vaga;

Dinâmica da Vegetação em Ambientes de Áreas Úmidas – 1 vaga;

Ecologia, Dinâmica e Sucessão Florestal – 1 vaga;

Mudança de Uso da Terra e Dinâmica de Desmatamento – 1 vaga;

Ecofisiologia Florestal e Fisiologia Vegetal – 1 vaga;

Ecofisiologia Vegetal – 1 vaga;

Recursos Florestais, Engenharia Florestal, e Manejo Florestal – 1 vaga;

Recursos Hídricos e Química Ambiental – 1 vaga;

Meteorologia e Meio Ambiente – 1 vaga;

Manejo florestal – 1 vaga;

Recursos Florestais e Engenharia Florestal – 1 vaga;

Sistemas de Produção Aquícola – 1 vaga;

Recuperação de Áreas Degradadas na Amazônia, Manejo e Fertilidade do Solo – 1 vaga;

Sistemas Agroflorestais e Fruticultura Amazônica – 1 vaga;

Cadeias Produtivas de Palmeiras da Amazônia – 1 vaga;

Microbiologia e Biotecnologia na Amazônia – 1 vaga;

Entomologia Agrícola e Florestal – 1 vaga;

Química de Produtos Naturais – 1 vaga;

Leishmaniose Tegumentar – 2 vagas;

Malária e Dengue na Amazônia – 1 vaga;

Educação Ambiental e Sustentabilidade – 1 vaga;

Antropologia Social – 1 vaga;

Microbiologia de Alimentos – 1 vaga;

Tuberculose e Micobacteriose – 1 vaga;

Nutrição – 1 vaga;

Solos e Plantas – 1 vaga;

Herbário – 1 vaga;

Tecnologia da Madeira – 1 vaga;

Aquicultura – 1 vaga;

Nanotecnologia – 1 vaga;

Química de Produtos Naturais – 1 vaga;

Tuberculose – 1 vaga;

Tecnologia de Alimentos – 1 vaga;

Tecnologia de Alimentos e Nutrição – 1 vaga;

Citometria de Fluxo e Imunofenotipagem – 1 vaga;

Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Redes de Computadores – 1 vaga;

Química Ambiental – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo INPA variam entre R$ 6.710,29 a R$ 14.284,76 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso do INPA têm até o dia 15 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame. O prazo para solicitar a isenção da taxa também já está aberto.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 168,00.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para o INPA contará com as seguintes etapas:

Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova discursiva está prevista para o dia 24 de março de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.