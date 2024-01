Concurso Justiça Federal: com o reajuste, confira os novos salários em 2024

Veja os valores dos aprovados do concurso Justiça Federal

Os servidores e aprovados do concurso Justiça Federal receberão novos valores este ano, em 2024. Vale lembrar que faz parte do reajuste prometido pelo governo.

Confira.

Oportunidades no concurso Justiça Federal

Os concursos da Justiça Federal surgem como uma oportunidade promissora para quem almeja ingressar no serviço público em 2024. Com milhares de vagas previstas, esses certames ganham destaque, especialmente após a aprovação da LEI Nº 14.523, em janeiro de 2023, que prevê um reajuste de 18% nos salários básicos dos servidores ao longo de três anos.

Primeira Parcela do Reajuste em 2023

A primeira parte desse reajuste já foi implementada em 2023, proporcionando um aumento de R$ 455,47 para Técnico Judiciário e R$ 747,32 para Analista Judiciário.

Próximas Parcelas em 2024 e 2025

As próximas parcelas estão programadas para serem pagas em fevereiro de 2024 e 2025. Abaixo, apresentamos como ficarão os salários em 2024 após esse reajuste.



Salários Antes do Reajuste em 2023

Antes do reajuste de 2023, as remunerações eram as seguintes:

Técnico Judiciário: R$ 7.591,37;

Analista Judiciário: R$ 12.455,30;

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial: R$ 8.698,44; e

Analista Judiciário/Oficial de Justiça: R$ 14.271,70.

Salários após o Reajuste em 2023

Após o aumento de 6% em 2023, as remunerações foram ajustadas da seguinte maneira:

Analista Judiciário: R$ 13.202,62;

Analista Judiciário/Oficial de Justiça: R$ 15.128,00;

Técnico Judiciário: R$ 8.046,84; e

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial: R$ 9.220,34.

Projeção para 2024

Em fevereiro de 2024, os aprovados no concurso Justiça Federal receberão a 2ª parcela do reajuste, também de 6%, será paga, resultando nos seguintes salários:

Analista Judiciário/Oficial de Justiça: R$ 16.035,69;

Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial: R$ 9.773,58;

Analista Judiciário: R$ 13.994,78; e

Técnico Judiciário: R$ 8.529,67.

Em 2025, com a última parcela do ajuste, os salários atingirão aproximadamente R$ 14.852,66 para Analistas e R$ 9.052,54 para Técnicos. Esse aumento expressivo torna os concursos da Justiça Federal ainda mais atrativos para quem busca estabilidade e reconhecimento profissional no serviço público.

Perspectivas para concurso Justiça Federal 2024

O cenário dos concursos na Justiça Federal em 2024 está repleto de expectativas, com a possibilidade de lançamento de editais bastante aguardados. Alguns deles merecem destaque:

TSE Unificado

O concurso TSE Unificado, agora sob a organização do Cebraspe, traz a promessa de cerca de 520 vagas para todos os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do país, excluindo apenas o TRE do Tocantins. Além disso, há oportunidades previstas para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A previsão é que o edital seja divulgado a partir de fevereiro de 2024, com as provas sendo aplicadas em todas as capitais brasileiras.

TRF1

No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), a banca FGV já foi escolhida, e a expectativa é de que o edital seja publicado a qualquer momento. Este concurso visa oferecer 25 vagas, além de formar um cadastro reserva, para cargos como Analista Judiciário e Técnico Judiciário, ambos de nível superior. A abrangência territorial do TRF1 inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Piauí, Roraima e Tocantins.

TRF2 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ/ES)

Se você está de olho em uma chance no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (RJ/ES), a hora pode estar chegando! O último concurso foi em 2016, e agora, estão se preparando para abrir novas oportunidades. Em vez de vagas específicas, eles vão formar um cadastro reserva para cargos como Analista e Técnico Judiciário. A empresa que vai organizar o concurso já está escolhida: Instituto AOCP. Para dar uma ideia das áreas disponíveis, temos desde setores administrativos até saúde e engenharia. Fique de olho nas notícias para saber quando o edital sai!

STM – Superior Tribunal Militar

Se o Superior Tribunal Militar (STM) é o seu foco, saiba que há boas notícias! Recentemente, foi aprovada a criação de 240 cargos, o que significa que há grandes chances de um novo concurso em breve. O projeto de lei (PL 3.535/2023) passou pelo Senado em novembro de 2023. Segundo informações do diretor-geral do STM, José Carlos Nader Motta, a previsão é que o edital seja publicado até junho de 2024. Mantenha-se atualizado para não perder essa oportunidade.