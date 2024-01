Concurso LEGISLATIVO: inscrições começam HOJE! Mais de 400 VAGAS; veja quem pode se candidatar

Edital de Concurso para Câmara Municipal oferece vagas para agentes, analistas, consultores, entre outros cargos.

Começa nesta quinta-feira, 04, o prazo de inscrições para o novo concurso público legislativo. O prazo para solicitar a isenção da taxa também está aberto e segue disponível aos candidatos até o dia 08 de janeiro.

Já as inscrições serão recebidas até o dia 05 de fevereiro de 2024.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico e superior para diversos cargos.

A banca responsável pela organização do concurso é a FGV.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Câmara de Fortaleza, no estado do Ceará. Ao todo, são oferecidas 78 vagas para contratação imediata e outras 330 vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total, 30 vagas são para cargos de nível médio ou técnico e 48 para carreiras de nível superior.



Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Agente Administrativo – 30 vagas.

Nível superior completo

Analista de Gestão de Pessoas – 2 vagas;

Contador – 5 vagas;

Engenheiro Civil – 2 vagas;

Advogado – 6 vagas;

Analista de Informática – 6 vagas;

Analista de Comunicação Social – 2 vagas;

Pedagogo – 2 vagas;

Analista de Redação – 2 vagas;

Analista de Revisão – 2 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Orçamento e Finanças Públicas – 4 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Saúde Pública – 2 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Educação, Cultura e Esporte – 2 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Direitos Humanos – 2 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Meio Ambiente e Urbanismo – 2 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Processo Legislativo – 5 vagas;

Consultor Legislativo nas áreas de Administração Pública – 2 vagas.

Os salários oferecidos pela Câmara de Fortaleza – CE variam entre R$ 4.740,52 a R$ 7.110,79 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Câmara de Fortaleza – CE têm entre os dias 4 de janeiro de 2024 a 5 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FGV.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, são doadores de sangue ou de leite materno podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da FGV até o dia 8 de janeiro de 2024 e preencher o requerimento de isenção.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Câmara de Fortaleza – CE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

Prova de títulos de caráter classificatório.

Procedimento de Heteroidentificação de caráter eliminatório e classificatório.

Perícia Médica de caráter eliminatório e classificatório.

Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 7 de abril de 2024.

Para o cargo de nível médio, as provas contarão com os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 5 questões;

Regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza: 10 questões;

Lei Orgânica Municipal: 5 questões; e

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Já para os cargos de nível superior será exigido dos candidatos os seguintes temas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 5 questões;

Regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza: 10 questões;

Lei Orgânica Municipal: 5 questões; e

Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.