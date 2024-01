Concurso Nordeste: prefeitura anuncia edital com 672 vagas para educação e vários cargos

Este concurso Nordeste anuncia vagas imediatas e cadastro reserva

O concurso Nordeste chegou com grandes oportunidades imediatas e formação de cadastro reserva. Vale lembrar que as chances são para vários cargos.

Veja a seguir.

Concurso Nordeste

A Prefeitura de Mossoró, no Rio Grande do Norte, anuncia um novo edital de concurso público, oferecendo um total de 112 vagas e 560 em cadastro de reserva para profissionais da educação. Com salários que variam de R$ 1.527,88 a R$ 5.338,87, o certame promete oportunidades para diferentes especialidades, sobretudo na carreira docente.

Vagas do concurso Nordeste

O concurso contempla diversas especialidades, destacando-se vagas para Professor da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, além de outras áreas como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Artes, Religioso, Física, entre outras. Há, ainda, oportunidades para profissionais de apoio à educação inclusiva, supervisores escolares, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, e mais.

Os salários variam de acordo com a jornada semanal e a especialidade, tornando o concurso atrativo para diferentes perfis profissionais. A valorização dos educadores é evidente, proporcionando uma remuneração inicial competitiva.

Sobre as provas



O concurso Nordeste compreende diversas etapas, começando pelas provas objetivas e discursivas, ambas eliminatórias e classificatórias. A avaliação de títulos, a avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação são fases subsequentes. As provas objetivas, marcadas para 7 de abril de 2024, têm como critério de habilitação a obtenção de, no mínimo, 50 pontos em uma escala de 0 a 100.

Para aqueles que almejam seguir carreira na educação em Mossoró, este concurso representa uma oportunidade ímpar. A oferta de vagas abrange diferentes disciplinas e áreas de atuação, proporcionando uma diversidade de escolhas para os candidatos. Vale lembrar que a remuneração atrativa e as etapas de avaliação abrangentes evidenciam a seriedade do certame.

Etapas de Provas do concurso Nordeste

Veja a seguir as fases da seleção:

Provas Objetivas e Discursivas

A primeira fase do concurso consiste nas provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As questões objetivas, com cinco alternativas cada, abrangem conhecimentos específicos de cada cargo. A pontuação mínima para habilitação é de 50 pontos, em uma escala de 0 a 100.

Prova de Títulos

Após o desafio das provas, os candidatos têm a oportunidade de apresentar seus títulos. Essa etapa, de caráter eliminatório e classificatório, valoriza a formação acadêmica e experiência profissional. Cursos de aperfeiçoamento, especializações e outros elementos curriculares podem fazer a diferença.

Avaliação Biopsicossocial

Além do conhecimento técnico, a terceira fase traz a avaliação biopsicossocial, compreendendo aspectos físicos, psicológicos e sociais dos candidatos. Essa abordagem integral visa garantir que os futuros profissionais estejam aptos não apenas no aspecto técnico, mas também na adaptação ao ambiente de trabalho e interação social.

Procedimento de Heteroidentificação

O concurso busca promover a diversidade e a equidade com a implementação do procedimento de heteroidentificação. Essa fase visa garantir que candidatos autodeclarados negros estejam sendo avaliados de acordo com as políticas de cotas.

Inscrições Abertas

A oportunidade de fazer parte do concurso para a Prefeitura de Mossoró já está disponível, e os interessados podem se candidatar diretamente no site do Instituto Nosso Rumo. O prazo para inscrições é até o dia 8 de fevereiro, oferecendo aos concorrentes um período para preparação e envio da documentação necessária.

Taxas de Inscrição

Ao efetuar a inscrição, os candidatos devem estar cientes das taxas aplicáveis, variando entre R$ 100,00 e R$ 130,00. Esse investimento é crucial para viabilizar todo o processo seletivo, desde a aplicação das provas até a análise de títulos.

