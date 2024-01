Concurso NORDESTE tem 1.930 vagas abertas na área da SAÚDE para diversos cargos

Prazo de inscrições já está aberto. Candidatos devem ter nível médio, técnico ou superior para concorrer a uma das vagas.

Quase 2 mil vagas estão abertas em um novo concurso público na região nordeste do Brasil.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico ou superior para diversos cargos, entre eles agentes, técnicos, enfermeiros e médicos.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN).

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Ao todo, são oferecidas 330 vagas para contratação imediata, além de 1.600 para cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas



Você também pode gostar:

Agente Comunitário de Saúde – UBS Parque Universitário – 5 vagas;

Agente de Combate às Endemias – 5 vagas;

Técnico em Podologia – 2 vagas;

Técnico de Enfermagem – 121 vagas;

Técnico de Laboratório – 3 vagas;

Técnico em Raio-X – 2 vagas;

Técnico em Saúde Bucal – 8 vagas;

Técnico de Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Assistente Social – 4 vagas;

Biólogo – 1 vaga;

Biomédico – 2 vagas;

Cirurgião Dentista – 8 vagas;

Cirurgião Dentista Buco-Maxilo Facial – 1 vaga;

Cirurgião Dentista Endodontista – 2 vagas;

Cirurgião Dentista Especialista em PNE – 1 vaga;

Cirurgião Dentista Estomatologista – 1 vaga;

Educador Físico – 3 vagas;

Enfermeiro – 49 vagas;

Enfermeiro do Trabalho – 1 vaga;

Enfermeiro Intensivista – 5 vagas;

Enfermeiro Sanitarista – 1 vaga;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Farmacêutico – 2 vagas;

Farmacêutico-Bioquímico – 5 vagas;

Fisioterapeuta – 5 vagas;

Fonoaudiólogo – 5 vagas;

Médico Otorrinolaringologista – 1 vaga;

Médico Clínico Geral – 63 vagas;

Médico Oftalmologista – 1 vaga;

Médico Sanitarista – 1 vaga;

Nutricionista – 2 vagas;

Pedagogo – 1 vaga;

Psicólogo – 7 vagas;

Psicopedagogo – 2 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 5 vagas;

Veterinário – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Mossoró – RN variam entre R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 1.545,94 a R$ 2.640,00 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 3.158,38 a R$ 4.211,17 para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Mossoró – RN têm até o dia 5 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto IDECAN.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 100,00 a R$ 130,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, medula óssea ou de órgãos, ou que tenham participado nas três últimas eleições na função de mesário podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Mossoró – RN contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de março de 2024. Os candidatos serão avaliados por questões de múltipla escolha sobre os seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa: 10 questões

Raciocínio Lógico: 10 questões

Sistema Único de Saúde: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 20 questões

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.