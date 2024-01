Concurso Pará: mais de 1.400 vagas abertas para NÍVEL fundamental a superior

Cidade no Pará anuncia concurso com 1.485 vagas para diversos cargos de nível fundamental a superior.

Oportunidade à vista no estado do Pará! Um novo edital publicado nessa semana traz mais de 1.400 vagas destinadas a contratação de profissionais com nível fundamental, médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da administração pública.

A banca responsável pela organização do concurso público é a Facet.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Redenção, no estado de Pará. Ao todo, são oferecidas 1.485 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de cargos e vagas por secretaria a seguir:

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Agente de Infraestrutura Educacional I – Atendente Escolar – 60 vagas;

Agente de Infraestrutura Educacional I – Auxiliar de Servicos Gerais – 137 vagas;

Agente de Manutenção Educacional – Carpinteiro – 3 vagas;

Agente de Manutenção Educacional – Eletricista – 1 vaga;

Agente de Manutenção Educacional – Encanador – 2 vagas;

Agente de Manutenção Educacional – Marceneiro – 4 vagas;

Agente de Manutenção Educacional – Pedreiro – 7 vagas;

Agente de Manutenção Educacional – Pintor – 6 vagas;

Agente de Manutenção Educacional – Soldador/Serralheiro – 3 vagas;

Motorista I – 3 vagas;

Motorista II – 5 vagas;

Agente de Infraestrutura Educacional II – Merendeira – 37 vagas;

Agente De Suporte Educacional II – Auxiliar de Sala, Auxiliar de Biblioteca, Instrutor de Artes, Instrutor de Música, Monitor e Recreador – 260 vagas;

Técnico em Informática – 2 vagas;

Analista de Suporte em Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Assistente Social Educacional – 6 vagas;

Arquiteto Educacional – 1 vaga;

Engenheiro Civil Educacional – 1 vaga;

Engenheiro Elétrico – 1 vaga;

Engenheiro Hidráulico – 1 vaga;

Orientador Educacional – 42 vagas;

Professor PII – Artes – 17 vagas;

Professor PII – Ciências – 14 vagas;

Professor PII – Direito e Cidadania – 16 vagas;

Professor PII – Educação Física – 14 vagas;

Professor PII – Ensino Religioso – 8 vagas;

Professor PII – Geografia – 18 vagas;

Professor PII – História – 14 vagas;

Professor PII – Inglês – 8 vagas;

Professor PII – Português – 38 vagas;

Professor PII – Matemática – 38 vagas;

Professor PII – Pedagogo Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano e Creches) – 309 vagas;

Professor PII – Redação – 25 vagas;

Psicólogo Educacional – 5 vagas;

Psicopedagogo Educacional – 6 vagas;

Técnico de Suporte Alimentar I – 2 vagas;

Técnico em Suporte Alimentar II – 1 vaga;

Técnico em Suporte Pedagógico – 24 vagas.



Secretaria Municipal de Saúde Pública Municipal

Agente de Vigilância Sanitária – 2 vagas;

Condutor de Ambulância – 9 vagas;

Atendente de Consultório Odontológico – 5 vagas;

Técnico em Enfermagem – 20 vagas;

Técnico em Laboratório – 1 vaga;

Técnico em Instrumentação Cirúrgica – 1 vaga;

Técnico em Radiologia – 1 vaga;

Técnico em Gesso Hospitalar – 1 vaga;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Maqueiro Hospitalar – 6 vagas;

Assistente Social – 5 vagas;

Cirurgião Dentista (Clínico Geral) – 4 vagas;

Cirurgião Bucomaxilofacial – 1 vaga;

Cirurgião Dentista Endodontista – 1 vaga;

Cirurgião Periodontista – 1 vaga;

Cirurgião Dentista Protesista – 1 vaga;

Cirurgião Dentista Odontopediatra – 1 vaga;

Enfermeiro Padrão – 10 vagas;

Farmaceutico Bioquimico – 4 vagas;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Médico Obstetra – 1 vaga;

Médico Otorrinolaringilogista – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Pneumologista – 1 vaga;

Médico – 1 vaga;

Médico Traumato Ortopedista – 1 vaga;

Psicologo – 2 vagas;

Fonoaudiologo – 2 vagas;

Médico Auditor – 1 vaga;

Médico Regulador – 1 vaga;

Médico Anestesista – 1 vaga;

Médico Cardiologista – 1 vaga;

Médico Cirurgião Geral – 1 vaga;

Médico Clinico Geral – 1 vaga;

Médico Dermatologista – 1 vaga;

Médico do Trabalho – 1 vaga;

Médico Ginecologista – 1 vaga;

Médico Hematologista – 1 vaga;

Médico Neuro Cirurgião – 1 vaga;

Médico Gastroenterologista – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Pedagogo Hospitalar – 1 vaga.

Administração Pública Municipal

Trabalhador de Serviços de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas – 25 vagas;

Auxiliar de Lavanderia em Geral – 8 vagas;

Cozinheiro em Geral – 8 vagas;

Sepultador – 4 vagas;

Motorista AB – 5 vagas;

Motorista CD – 8 vagas;

Motorista E – 2 vagas;

Operador de Máquina Leve – 10 vagas;

Operador de Máquina Pesada – 12 vagas;

Borracheiro – 2 vagas;

Encanador – 2 vagas;

Marceneiro – 2 vagas;

Mecânico – 1 vaga;

Pedreiro – 5 vagas;

Pintor – 2 vagas;

Soldador – 2 vagas;

Agente de Apoio Administrativo – 50 vagas;

Agente Municipal de Trânsito – 10 vagas;

Facilitador de Oficina – 3 vagas;

Fiscal de Inspeção Municipal – 2 vagas;

Orientador Social – 5 vagas;

Cuidador Social – 15 vagas;

Técnico Agrícola – 1 vaga;

Técnico Agropecuário – 1 vaga;

Técnico Edificações – 1 vaga;

Técnico Informatica – 6 vagas;

Técnico em Refrigeração – 1 vaga;

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Técnico em Topografia – 1 vaga;

Técnico em Zootecnia – 1 vaga;

Administrador de Empresa – 1 vaga;

Arquiteto – 2 vagas;

Assistente Social – 10 vagas;

Auditor Fiscal – 1 vaga;

Engenheiro Eletrico – 1 vaga;

Engenheiro Agronomo – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 2 vagas;

Engenheiro de Trafego e Trânsito – 1 vaga;

Engenheiro em Seguraça do Trabalho – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 2 vagas;

Pedagogo – 2 vagas;

Psicologo – 2 vagas;

Tecnologo em Alimentos – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga;

Médico Veterinário – 2 vagas;

Zootecnista – 1 vaga.

Secretaria de Meio Ambiente

Fiscal Ambiental – 4 vagas;

Técnico Ambiental – 2 vagas;

Analista Ambiental com Ênfase em Licenciamento Ambiental – 2 vagas;

Analista Ambiental com Ênfase em Monitoramento, Controle, Fiscalização e Auditoria Ambiental – 2 vagas;

Analista Ambiental com Ênfase em Gestão. Proteção e Controle de Qualidade Ambiental – 2 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Redenção – PA variam entre R$ 2.321,69 a R$ 4.953,47 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Redenção – PA têm até o dia 20 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Facet.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 75,00 a R$ 105,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Redenção – PA contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 24 de março de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.