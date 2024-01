Concurso PETROBRAS: candidatos poderão alterar inscrição; prazo será reaberto na segunda-feira

Inscrições para o concurso Petrobras foram suspensas para adequar o edital as necessidades dos candidatos.

Após o anúncio da suspensão do prazo de inscrições, o concurso Petrobras anunciou que permitirá aos candidatos já inscritos realizarem alterações em diferentes aspectos.

De acordo com a estatal, assim que as inscrições forem reabertas na segunda-feira, 08, os candidatos poderão alterar os seguintes itens da inscrição:

Opção de ênfase;

Polo de trabalho;

Atendimento especializado;

Sistema de concorrência; e

Cidade de realização das provas.

Os candidatos terão todo o prazo de inscrições para realizar as alterações que desejarem. No entanto, para aqueles que não efetuarem nenhuma alteração serão consideradas as informações oferecidas previamente.

Inscrições serão retomadas na segunda-feira

Lembrando que as inscrições do concurso Petrobras foram suspensas nessa quarta-feira, 03 de janeiro, após a companhia alegar a necessidade de atualização do sistema e da democratização do acesso ao certame ampliando o número de cidades que irão receber as provas.

“Estamos atendendo uma demanda que chegou até nós pelos próprios candidatos, e consideramos um pedido legítimo. A Petrobras é uma empresa de todo o Brasil, então nada mais justo do que as provas serem realizadas em todas as capitais, de norte a sul. Com isso, ampliamos as chances dos brasileiros de diferentes regiões poderem disputar uma vaga e tornar realidade o sonho de ser um empregado da Petrobras”, disse Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

Com a decisão de retificar o edital, as provas objetivas passarão a ser aplicadas em todas as capitais do Brasil, além das cidades que já haviam sido listadas no edital de abertura. Assim, o número de cidades que receberão as provas passa de 19 para 40 no total.



Você também pode gostar:

Dessa forma, as cidades onde as provas serão aplicadas não estarão mais vinculadas aos polos de trabalho escolhidos pelos candidatos no momento da inscrição.

Confira a lista atualizada de cidades onde os candidatos poderão realizar a prova:

Rio Branco AC

Maceió AL

Manaus AM

Macapá AP

Salvador BA

Fortaleza CE

Brasília DF

Vitória ES

Goiânia GO

São Luís MA

Belo Horizonte MG

Betim MG

Campo Grande MS

Cuiabá MT

Belém PA

João Pessoa PB

Ipojuca PE

Recife PE

Teresina PI

Curitiba PR

Araucária PR

Duque de Caxias RJ

Itaboraí RJ

Macaé RJ

Rio de Janeiro RJ

Natal RN

Porto Velho RO

Boa Vista RR

Porto Alegre RS

Canoas RS

Florianópolis SC

Aracaju SE

Campinas SP

Cubatão SP

Mauá SP

Paulínia SP

Santos SP

São José dos Campos SP

São Paulo SP

Palmas TO

Quais as vagas do concurso Petrobras?

Ao todo, foram disponibilizadas 6.412 vagas em diversas regiões do país, sendo 916 vagas para contratação imediata, além de 5.496 vagas para formação de cadastro reserva.

A seguir você confere o quadro de vagas por região e especialidade:

Ênfase 01: Enfermagem do Trabalho

Ipojuca: 14 vagas (sendo 2 imediatas);

Sudeste: 49 vagas (sendo 7 imediatas);

Sul: 21 vagas (sendo 3 imediatas).

Ênfase 02: Inspeção de Equipamentos e Instalações

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 210 vagas (sendo 30 imediatas);

Sul: 21 vagas (sendo 3 imediatas).

Ênfase 03: Logística de Transportes – Controle

Sudeste: 161 vagas (sendo 23 imediatas);

Sul: 14 vagas (sendo 2 imediatas).

Ênfase 04: Manutenção – Caldeiraria

Ipojuca: 28 vagas (sendo 4 imediatas);

Sudeste: 238 vagas (sendo 34 imediatas);

Sul: 56 vagas (sendo 8 imediatas).

Ênfase 05: Manutenção – Elétrica

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 350 vagas (sendo 50 imediatas);

Sul: 21 vagas (sendo 3 imediatas).

Ênfase 06: Manutenção – Instrumentação

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 357 vagas (sendo 51 imediatas);

Sul: 28 vagas (sendo 4 imediatas).

Ênfase 07: Manutenção – Mecânica

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 490 vagas (sendo 70 imediatas);

Sul: 35 vagas (sendo 5 imediatas).

Ênfase 08: Operação

Ipojuca: 182 vagas (sendo 26 imediatas);

Sudeste: 1.442 vagas (sendo 206 imediatas);

Sul: 154 vagas (sendo 22 imediatas).

Ênfase 09: Operação de Lastro

Sudeste: 112 vagas (sendo 16 imediatas).

Ênfase 10: Projetos, Construção e Montagem – Edificações

Ipojuca: 7 vagas (sendo 1 imediatas);

Sudeste: 49 vagas (sendo 7 imediatas);

Sul: 21 vagas (sendo 3 imediatas).

Ênfase 11: Projetos, Construção e Montagem – Elétrica

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 56 vagas (sendo 8 imediatas).

Ênfase 12: Projetos, Construção e Montagem – Instrumentação

Sudeste: 49 vagas (sendo 7 imediatas);

Sul: 7 vagas (sendo 1 imediata).

Ênfase 13: Projetos, Construção e Montagem – Mecânica

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 175 vagas (sendo 25 imediatas);

Sul: 14 vagas (sendo 2 imediatas).

Ênfase 14: Química de Petróleo

Ipojuca: 63 vagas (sendo 9 imediatas);

Sudeste: 441 vagas (sendo 63 imediatas);

Sul: 77 vagas (sendo 11 imediatas).

Ênfase 15: Segurança do Trabalho

Ipojuca: 35 vagas (sendo 5 imediatas);

Sudeste: 532 vagas (sendo 76 imediatas);

Sul: 70 vagas (sendo 10 imediatas).

Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços – Administração

Ipojuca: 21 vagas (sendo 3 imediatas);

Sudeste: 665 vagas (sendo 95 imediatas);

Sul: 21 vagas (sendo 3 imediatas).

As vagas de cada região compreendem as seguintes cidades:

Sudeste

Betim/MG;

Cubatão/SP;

Duque de Caxias/RJ;

Itaboraí/RJ;

Macaé/RJ;

Mauá/SP;

Paulínia/SP;

Rio de Janeiro/RJ;

Santos/SP;

São José dos Campos/SP;

Vitória/ES.

Sul

Araucária/PR;

Canoas/RS.

Nordeste

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico para diversos cargos.

A banca responsável pela organização do concurso é o Cebraspe.

Os salários oferecidos pela Petrobras variam entre R$ 3.446,26 a R$ 5.878,82 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível médio / técnico na área de interesse, além de registro no conselho de classe. Fora isso, também é importante comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Petrobras poderão realizar a inscrição a partir do dia 08 de janeiro de 2024.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 62,79.

Os candidatos que são doadores de medula óssea ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe e preencher o requerimento de isenção durante todo o período de inscrições.

Como serão as provas do concurso Petrobras?

O concurso público para a Petrobras contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 24 de março de 2024. As provas objetivas terão a duração de 4 horas

Os candidatos serão avaliados por meio de 100 questões do tipo “certo ou errado”, compostas pelos seguintes conteúdos:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos Específicos.

A prova valerá 100 pontos no total. Será reprovada na prova objetivas e eliminada do processo seletivo público a pessoa candidata que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Obtiver nota inferior a 8,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

Obtiver nota inferior a 18,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

Obtiver nota inferior a 30,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Os conteúdos exigidos na parte um da prova é comum para todos os cargos. Confira a seguir:

Língua Portuguesa

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados;

Reconhecimento de tipos textuais: narração, descrição, dissertação;

Domínio da ortografia oficial;

Emprego das classes de palavras: substantivos, adjetivos, verbos, conjunções, preposições, pronomes, advérbios;

Reconhecimento e emprego das estruturas morfossintáticas do texto;

Relações de regência entre termos;

Relações de concordância entre termos;

Sinais de pontuação;

Reescritura de frases e parágrafos do texto.

Matemática

Teoria dos conjuntos;

Conjuntos numéricos;

Relações entre conjuntos;

Funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas;

Equações de 1º grau;

Equações polinomiais reduzidas ao 2º grau;

Equações exponenciais, logarítmicas e trigonométricas;

Análise combinatória: permutação, arranjo, combinação;

Eventos independentes;

Progressão aritmética;

Progressão geométrica;

Matrizes;

Determinantes;

Sistemas lineares;

Trigonometria;

Geometria plana;

Geometria espacial;

Geometria analítica: equação da reta, parábola e círculo;

Matemática financeira: capital, juros simples, juros compostos, montante.

A parte dois da prova, composta por conteúdos de conhecimentos específicos, irá variar de acordo com cada cargo.

Para saber o conteúdo exigido para a vaga na qual concorre, acesse o edital.

O concurso Petrobras terá validade de 18 meses, contados da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.