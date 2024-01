CONCURSO PETROBRAS: Provas serão aplicadas em 35 cidades; confira a lista completa

A Petrobras anunciou recentemente a abertura de um novo concurso público com um número maior de locais de prova. Essa ampliação visa democratizar o acesso ao concurso, permitindo que candidatos de diferentes regiões do Brasil tenham a oportunidade de participar. Neste artigo, vamos fornecer todas as informações importantes sobre o concurso Petrobras, incluindo os detalhes sobre as vagas, as datas das provas e os locais de realização.

O Concurso Petrobras

O concurso Petrobras oferece um total de 916 vagas para nível técnico, incluindo 20% reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para candidatos negros. Além disso, também será formado um cadastro de reserva. A remuneração mínima para os cargos disponíveis é de R$ 5.878,82.

Locais de Prova

Inicialmente, o concurso previa a realização das provas em 19 cidades. No entanto, a Petrobras decidiu ampliar esse número para 35 cidades, incluindo as capitais de todas as 27 unidades federativas. Essa ampliação foi uma resposta à demanda dos próprios candidatos, que solicitaram a realização das provas em diferentes regiões do país.

Confira a lista completa de cidades onde as provas do concurso Petrobras serão aplicadas:

Aracaju (SE)

Araucária (PR)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Betim (MG)

Brasília (DF)

Campinas (SP)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Cubatão (SP)

Curitiba (PR)

Duque de Caxias (RJ)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Ipojuca (PE)

Itaboraí (RJ)

João Pessoa (PB)

Macaé (RJ)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Mauá (SP)

Natal (RN)

Palmas (TO)

Paulínia (SP)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santos (SP)

São José dos Campos (SP)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Vitória (ES)

Atualização dos Locais de Prova

Uma informação importante é que os candidatos que já se inscreveram para o concurso Petrobras terão a oportunidade de alterar o local de prova até o término das inscrições, em 31 de janeiro. Essa flexibilidade permite que os candidatos escolham o local que seja mais conveniente para eles.



O Pedido dos Candidatos

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, destacou a importância de atender ao pedido dos candidatos de ampliar os locais de prova. Ele ressaltou que a Petrobras é uma empresa de todo o Brasil e que as provas devem ser realizadas em todas as capitais, de Norte a Sul. Essa medida amplia as chances de candidatos de diferentes regiões do país disputarem uma vaga e realizarem o sonho de trabalhar na Petrobras.

Requisitos e Vagas

Os requisitos de formação para cada área, a quantidade de vagas e a distribuição para cada polo podem ser consultados na página do processo seletivo da Petrobras. É importante que os candidatos verifiquem essas informações antes de se inscreverem, para garantir que atendam aos requisitos necessários.

Reserva de Vagas

Esse é o primeiro concurso da Petrobras que reserva 20% das vagas para pessoas com deficiência, superando o percentual mínimo exigido por lei, que é de 5%. A Petrobras já aplicava percentuais de reserva de vagas para PCD acima do mínimo exigido em concursos anteriores. Além disso, o processo seletivo também reserva 20% dos postos de trabalho para candidatos negros, conforme estabelece a legislação.

Como se Inscrever

As inscrições para o concurso Petrobras foram suspensas para a adequação do sistema e serão reabertas na próxima segunda-feira, dia 8 de janeiro. Os candidatos que já se inscreveram também terão a oportunidade de atualizar o local de prova até o dia 31 de janeiro. É importante ficar atento aos prazos e acompanhar as informações divulgadas pela Petrobras.

Não Perca esta Chance de Fazer Parte da Maior Empresa do País

O concurso Petrobras oferece uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira na área técnica. Com um número maior de locais de prova, a Petrobras visa ampliar a participação de candidatos de diferentes regiões do Brasil. Os interessados devem se atentar aos requisitos e prazos de inscrição, além de consultar a lista de cidades onde as provas serão realizadas. A Petrobras reforça seu compromisso com a inclusão e a diversidade ao reservar 20% das vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros. Não perca essa chance de fazer parte de uma das maiores empresas do país!