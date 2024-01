Concurso Petrobras suspende as INSCRIÇÕES para 6.412 vagas; veja o motivo

Suspensão Temporária do Concurso Petrobras

A Petrobras informa que, temporariamente, as inscrições para o aguardado concurso encontram-se suspensas. A medida visa estrategicamente ampliar as oportunidades oferecidas no edital, conforme anunciado por meio de publicação oficial no Diário Oficial.

Reabertura Programada e Novas Diretrizes

A empresa estabeleceu o dia 8 de janeiro para a reabertura das inscrições, conforme detalhado no comunicado oficial. Adicionalmente, destaca-se que as provas objetivas serão realizadas em todas as capitais do país, e as vagas não estarão mais atreladas às cidades de aplicação dos exames.

Detalhes sobre Vagas e Remuneração

O edital atual da Petrobras oferta um total de 6.412 vagas, distribuídas entre 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, no cargo de profissional de nível técnico júnior, com uma remuneração mínima de R$5,8 mil. As datas das provas serão ajustadas com a publicação de um novo cronograma.

Estrutura das Provas e Disciplinas

Os candidatos, de acordo com o edital, serão desafiados por 100 questões do tipo “certo” ou “errado”. As disciplinas abordadas incluem Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

Validade e Possibilidade de Prorrogação

O concurso Petrobras terá uma validade inicial de 18 meses, a partir da data de publicação do edital de homologação dos resultados finais. Importante ressaltar que, a critério da Petrobras, existe a possibilidade de uma única prorrogação por igual período.

Confira o documento na íntegra.

Diversidade de Vagas do concurso Petrobras

O concurso abrange diversas ênfases técnicas, desde Enfermagem do Trabalho até Química de Petróleo, contemplando um espectro amplo de especializações. Essa diversidade proporciona oportunidades para profissionais com diferentes formações técnicas.

Requisitos

Os requisitos incluem a conclusão de curso técnico de nível médio na área escolhida, ministrado por instituição reconhecida pelo MEC, e o devido registro no Conselho de Classe como Técnico. Esse compromisso técnico assegura a qualificação dos candidatos.

Etapas

A seleção ocorrerá por meio de uma prova objetiva, composta por Conhecimentos Gerais e Específicos. É importante ressaltar que a reprovação é iminente para candidatos que não atingirem a pontuação mínima em cada parte e no conjunto das provas objetivas.

Após a aprovação, os candidatos serão submetidos a exames admissionais. Essa etapa inclui uma avaliação abrangente da saúde física e mental, bem como exames médicos complementares, reforçando o compromisso da Petrobras com profissionais saudáveis e aptos.

Atrativos Salariais e Benefícios na Petrobras

Veja os valores de acordo com o nível de escolaridade: