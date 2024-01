Concurso Policia Civil: TERMINA HOJE o prazo de inscrições para 445 vagas; ganhos até R$ 10.930

O edital de concurso da Polícia Civil oferece quase 500 vagas para agentes, delegados e escrivães.

Termina nesta segunda-feira, 15, o prazo de inscrições para o concurso público da Polícia Civil. O edital, que oferta quase 500 vagas para diferentes cargos dentro da corporação, recebe as inscrições até às 18h.

Para realizar a inscrição, basta acessar o site da banca responsável pela organização do concurso, o Cebraspe.

Lembrando que os candidatos devem possuir nível superior completo.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Polícia Civil do estado de Pernambuco (PC – PE). Ao todo, são oferecidas 445 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível superior completo



Você também pode gostar:

Agente de Polícia – 250 vagas;

Delegado de Polícia – 45 vagas;

Escrivão de Polícia – 150 vagas.

Os salários oferecidos pela PC – PE variam entre R$ 4.700,00 a R$ 10.930,51 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior completo em qualquer área para os cargos de agente de polícia e escrivão. Já para o cargo de delegado é necessário possuir formação em direito e prática jurídica de no mínimo três anos.

Fora isso, os candidatos ainda precisam ter Carteira Nacional de Habilitação, mínimo categoria B, além dos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da PC PE têm até às 18h do dia 15 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 250,00 a R$ 350,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

O prazo para solicitar a isenção da taxa, no entanto, já foi encerrado.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a PC – PE contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Provas discursivas de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova prática de digitação de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Exames médicos de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de capacidade física de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação psicológica de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Investigação social de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova oral de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Curso de formação profissional de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024 para os cargos de agente e escrivão e dia 03 de março de 2024 para o cargo de delegado.

Os candidatos serão avaliados por meio de 60 questões (agente e escrivão) ou 100 questões (delegado) de múltipla escolha abordando os seguintes temas:

Cargo de Agente de Polícia

P1: Noções de Direito: 20 questões

P2: Conhecimentos Específicos: 40 questões

Cargo de Escrivão de Polícia

P1: Noções de Direito: 20 questões

P2: Conhecimentos Específicos: 40 questões

Cargo de Delegado de Polícia

Direito Constitucional: 12 questões;

Direito Administrativo: 12 questões;

Direito Penal: 14 questões;

Direito Processual Penal: 14 questões;

Legislação Penal e Processual Penal Extravagante: 10 questões;

Legislação Estadual: 5 questões;

Medicina Legal: 6 questões;

Criminologia: 5 questões;

Direito Civil e Empresarial: 6 questões;

Direito processual Civil: 6 questões;

Direito Tributário: 5 questões;

Direito Ambiental: 5 questões;

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.