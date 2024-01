Concurso Polícia Federal: diretor quer edital com 2 mil vagas em todo país

Diretor Geral da Polícia Federal disse em entrevista que deseja ampliar o quadro de policiais abrindo um novo concurso.

Um novo edital para a Polícia Federal pode ser publicado em breve. Isso porque o diretor geral da PF, Andrei Passos, confirmou durante entrevista ao canal Globo News que a realização de novo concurso já está em estudo.

De acordo com Andrei, o novo concurso viria para suprir a demanda de policiais voltados ao controle e fiscalização de armas do país, uma das gestões que serão fortalecidas nesta gestão.

A expectativa é que sejam oferecidas 2 mil vagas para atuação na sede administrativa e também nas superintendências regionais nos estados.

Mas essa não é a primeira vez que o diretor da PF sinaliza a necessidade de novos concursos. Em agosto de 2023, Andrei Passos informou que solicitaria novos editais assim que o curso de formação do último certame fosse concluído.

Na época, ele ainda afirmou a necessidade de concursos periódicos para a polícia federal. “Um pleito nosso é que a Polícia tenha concursos anuais, concursos periódicos, com menor quantidade de vagas, mas concursos periódicos de maneira que a gente consiga sempre – não só repor aqueles quadros que vão se aposentando -, mas também, incrementar o nosso efetivo que, hoje, é de apenas 15 mil servidores”, disse.

Lula também quer concurso para PF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também já se mostrou favorável em relação aos novos concursos para PF.

Recentemente, o chefe do executivo afirmou, durante entrevista ao Programa Conversa com o Presidente, a necessidade urgente de mais policiais para a Polícia Federal.



“A gente vai colocar mais policiais, fazer mais concursos, senão não dá para combater o crime organizado”, disse o presidente.

A expectativa é que sejam publicados dois editais para a PF, um para administrativos e outro apenas para agentes policiais.

Vale destacar que no segundo semestre de 2023 foi realizada a convocação para o curso de formação dos candidatos aprovados no último concurso da Polícia Federal, realizado em 2021.

A convocação dos excedentes foi autorizada no dia 06 de junho, pelo presidente Lula. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União por meio do Decreto nº 11.553.

Ao todo, 201 candidatos aprovados realizaram o curso. Os candidatos aprovados serão convocados para ocupar os seguintes cargos, de acordo com as vagas a seguir:

Delegado da Polícia Federal – 30 vagas;

Agente da Polícia Federal – 90 vagas;

Escrivão da Polícia Federal – 81 vagas;

O pedido de autorização para convocação dos excedentes foi encaminhado no dia 05 de abril pela Polícia Federal ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, salientou que o número de convocados respeita a previsão orçamentária. “O quantitativo de 201 aprovados se refere ao total que conta com previsão orçamentária, eu não posso ultrapassar o orçamento”, disse Dino.

Novo concurso PF administrativo contará com mais de 700 vagas

O ministro da Justiça, Flávio Dino, encaminhou pedido de abertura de um concurso com 734 vagas para área administrativa da Polícia Federal.

A PF também solicitou a transformação de 68 cargos vagos de nível superior do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal para cargos de Assistente Social, Enfermeiro e Psicólogo.

Caso o pedido seja aprovado, o novo certame deverá oferecer 559 vagas para profissionais de nível médio e 175 vagas para profissionais com nível superior completo. Veja a distribuição de cargos e vagas a seguir:

Nível médio

Agente administrativo – 559 vagas;

Nível superior

Administrador – 26 vagas;

Arquivista – 9 vagas;

Assistente social – 13 vagas;

Bibliotecário – 1 vaga;

Contador – 9 vagas;

Economista – 3 vagas;

Enfermeiro – 3 vagas;

Estatístico – 4 vagas;

Farmacêutico – 2 vagas;

Médico – 70 vagas;

Nutricionista – 1 vaga;

Odontólogo – 30 horas – 1 vaga;

Odontólogo – 40 horas – 11 vagas;

Psicólogo – 6 vagas;

Técnico em assuntos educacionais – 13 vagas;

Técnico em comunicação social – 3 vagas;

A expectativa em torno do concurso PF administrativo aumenta ainda mais quando se considera o número de cargos vagos atualmente no órgão. De acordo com assessoria da PF existem cerca de 1.449 cargos desocupados, revelando o déficit de servidores e, consequentemente, a necessidade de realização de um novo certame.

Vale citar que a Polícia Federal está desde 2013 sem realizar concurso para área administrativa. O último certame aconteceu há dez anos e foi organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB).

Polícia Federal ofereceu 1.500 vagas no último concurso

O último concurso da Polícia Federal foi realizado em 2021. Na ocasião, foram ofertadas 1.500 vagas para cargos de nível superior, distribuídas entre os seguintes cargos:

Agente de polícia – 893 vagas

Escrivão de polícia – 400 vagas;

Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

Delegado de polícia – 123 vagas

Quais os requisitos para Polícia Federal?

Os candidatos interessados em concorrer a uma das vagas para o cargo de agente da Polícia Federal devem atender aos seguintes requisitos mínimos, lembrando que cada cargo pode exigir requisitos específicos, confira:

Nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se for o caso;

Idade mínima de 18 anos;

Diploma de conclusão de curso de nível superior, em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Carteira de habilitação, no mínimo, na categoria B;

Boas condições de saúde física e mental, comprovadas por exames médicos e psicológicos realizados por profissionais credenciados pela Polícia Federal;

Aptidão física compatível com o cargo de agente da Polícia Federal, comprovada por meio de teste físico;

Não tenha antecedentes criminais;

O concurso ainda exige dos candidatos a aprovação em todas as etapas que incluem provas objetivas e discursivas, testes físicos, psicológicos e de aptidão.

Os candidatos passam também por avaliação de conduta social e análise de documentos e informações pessoais.

Quanto ganha um policial federal?

O salário de um policial federal varia de acordo com o cargo e a posição na carreira. Atualmente, o salário inicial para o cargo de Agente da Polícia Federal é de cerca de R$ 12.522,50 (valor referente a abril de 2021), podendo chegar a mais de R$ 23.692,74 na classe especial, considerando o adicional de fronteira.

Já o salário para o cargo de Delegado da Polícia Federal tem o valor inicial de cerca de R$ 24.150,74, podendo chegar a mais de R$ 30.936,91 na classe especial, também considerando o adicional de fronteira.

Os policiais federais também recebem outros benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, adicional noturno, entre outros. É importante ressaltar que esses valores estão sujeitos a alterações e podem variar de acordo com a legislação vigente e as negociações salariais entre a categoria e o governo.

Quanto ganha um servidor PF administrativo?

O candidato aprovado no concurso PF administrativo recebe salários que variam de acordo com o tempo de carreira e o nível de escolaridade.

Os cargos de nível médio, por exemplo, possuem remuneração, em inicio de carreira, de R$ 4.252,76, podendo chegar a R$ 5.298,82, além das gratificações mensais.

Já os cargos de nível superior preveem salários de R$ 5.101,67 em inicio de carreira a até R$ 8.924,85, sem contar as gratificações.