Concurso Policial: confira lista de 14 editais abertos e previstos para 2024

Confira todas as vagas para concurso policial

Os editais para concurso policial estão a todo o vapor em 2024. Há editais abertos e previstos. Por conta disso, separamos a seguir todos os esclarecimentos.

Não perca.

Concurso policial e editais

O mais recente concurso da Polícia Federal é marcado por significativas atualizações. O processo de estudos já está em andamento, visando oferecer 2 mil vagas para novos policiais, conforme anunciado por Andrei Passos, diretor-geral da PF. Os futuros servidores serão designados para desempenhar funções cruciais na fiscalização do controle de armas.

Importante destacar que, em agosto de 2023, Andrei Passos indicou a previsão de novos editais após a conclusão do curso de formação dos aprovados em 2021.

Concurso Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

No âmbito do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), dois novos editais estão prestes a serem divulgados em 2024. O primeiro direciona-se ao cargo de Agente de Custódia, oferecendo 50 vagas imediatas, enquanto o segundo contempla o cargo de Delegado, com 40 oportunidades em cadastro reserva. Os salários iniciais são atrativos, sendo R$ 11.085,82 para Agente de Custódia e R$ 18 mil para Delegado.

Polícia Civil de Santa Catarina



A Polícia Civil de Santa Catarina planeja lançar novos editais em 2023 e 2024. O certame de 2023 será direcionado aos cargos de Psicólogo e Delegado, enquanto os concursos para Agente e Escrivão ocorrerão em 2024. A remuneração inicial para Agente e Escrivão será de R$ 6.000,00.

Polícia Civil do Pará (PC PA)

No estado do Pará, a Polícia Civil já anunciou o próximo concurso PC PA, previsto para 2024. A comissão de planejamento está sendo formada, com 100 vagas para Escrivão e 137 oportunidades para cargos administrativos, oferecendo um salário inicial de R$ 6.893,57 para o cargo de Escrivão.

Polícia Militar de São Paulo

Na esfera militar, o concurso da Polícia Militar de São Paulo foi autorizado e prevê a abertura de 5.400 vagas para o cargo de Soldado PM de 2ª classe, distribuídas em dois editais. A remuneração inicial será de R$ 4.8 mil, com nomeações esperadas entre maio e novembro de 2025, após o curso de formação. Veja mais sobre concurso policial e vagas.

Polícia Militar do Distrito Federal

Outros concursos relevantes incluem a Polícia Militar do Distrito Federal, que autorizou um novo certame para Oficial, com 147 vagas previstas, e a Polícia Militar do Paraná, que finalmente foi autorizada, oferecendo 230 vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar.

Marinha e mais concurso policial

Além disso, a Marinha publicou editais para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais e para Aprendiz-Marinheiro, com diversas oportunidades e salários iniciais atrativos. Veja mais sobre concurso policial e oportunidades.

Ministério Público da União (MPU)

No âmbito federal, o Ministério Público da União está se movimentando para realizar um concurso para servidores, com expectativa de oferta de 50 vagas para a carreira de policial.

Concurso PRF

Os interessados no próximo concurso da PRF (Polícia Rodoviária Federal) receberam uma excelente notícia com a aprovação da reestruturação de carreiras, que resultará em reajustes significativos em breve.

Foi firmado um acordo histórico entre o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) e os policiais rodoviários federais, estabelecendo uma reestruturação na tabela de vencimentos em 13,56% sobre o salário base das carreiras da Polícia Rodoviária Federal. Com essa mudança, o novo salário inicial será elevado para R$ 12,2 mil!

De acordo com o documento oficial, a reestruturação será implementada em três parcelas, distribuídas ao longo dos próximos anos:

Agosto de 2024: R$ 11.114,60 (reajuste de 3%)

Maio de 2025: R$ 11.670,33 (reajuste de 5%)

Maio de 2026: R$ 12.253,84 (reajuste de 5%)

Em maio de 2023, foi solicitada a autorização para a abertura de um novo concurso PRF, visando oferecer um total de 4.902 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal. No entanto, é relevante mencionar que a PRF ainda não possui o quantitativo exato de 4.902 cargos vagos para a entrada de novos servidores. Segundo o diretor-geral, Antônio Jorge Azevedo Barbosa, será necessária a criação de novos cargos para a efetivação desse pleito.