Concurso Professor: prefeitura anuncia edital com 100 vagas para diversas áreas

Se a sua área é a docência, saiba que esta é uma grande oportunidade para quem deseja realizar um concurso professor.

Vale lembrar que as especialidades já foram divulgadas. Veja.

Novo Concurso professor

A Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, está se preparando para lançar um concurso que oferecerá 100 vagas para professores. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi escolhida para organizar o certame, cujo contrato foi assinado em 28 de dezembro.

Diversidade de Especialidades Docentes

As oportunidades contemplarão diversas especialidades docentes, abrangendo diferentes níveis de ensino. Confira as áreas previstas:

Professor de Educação Básica I – PEB I – Educação Infantil

Professor de Educação Básica II – PEB II – Ensino Fundamental

Professor de Educação Básica III – PEB III Ciências

Professor de Educação Básica III – PEB III Educação Artística

Professor de Educação Básica III – PEB III Educação Física

Professor de Educação Básica III – PEB III Geografia

Professor de Educação Básica III – PEB III História

Professor de Educação Básica III – PEB III Língua Inglesa

Professor de Educação Básica III – PEB III Língua Portuguesa

Professor de Educação Básica III – PEB III Matemática

Professor de Educação Básica III – PEB III Música

Professor de Educação Básica III – Libras

Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Bilíngue

Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Deficiência Intelectual

Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Deficiência Visual

Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Altas Habilidades

Professor de Educação Básica IV PEB IV em Função Pedagógica

Professor de Educação Básica IV PEB IV Coordenador de Turno

Inclusão da Educação Especial



Pela primeira vez, a administração municipal proporcionará oportunidades específicas para professores de Educação Especial, contemplando diversas necessidades educacionais. A expectativa é de que 54 vagas estejam direcionadas para essa especialidade.

Saiba mais sobre o concurso professor.

Taxa de Inscrição e Aguardo do Edital Completo

A taxa de inscrição prevista para participar do concurso é de R$ 80. Os candidatos interessados devem aguardar a divulgação do edital completo, que fornecerá informações detalhadas sobre disciplinas, requisitos e demais detalhes do processo seletivo.

Processo Seletivo 2021 na Prefeitura de Vitória ES para Educação

O último processo seletivo da Prefeitura de Vitória ES destinado à área de educação ocorreu em 2021. Esse processo seletivo teve como foco a contratação temporária de professores de educação básica.

Organização pela Própria Prefeitura

Diferentemente do próximo concurso, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a seleção de 2021 foi organizada internamente pela própria prefeitura. O processo visava suprir necessidades temporárias na rede de ensino, garantindo profissionais qualificados para atuar na educação básica do município.

Esse tipo de iniciativa é comum em casos nos quais há demanda imediata por profissionais, seja para cobrir licenças, aumentar a oferta educacional ou atender a picos sazonais de matrículas.

O próximo concurso, que será conduzido pela FGV, representa uma oportunidade diferente, pois visa o preenchimento efetivo de 100 vagas para professores, abrangendo diversas especialidades e níveis de ensino.

