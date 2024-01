Concurso público: Confira 5 editais que acabaram de ser publicados

Os concursos públicos são oportunidades para aqueles que buscam estabilidade e bons salários. E, recentemente, foram publicados cinco editais de concursos com diversas vagas em diferentes regiões do Brasil. Neste artigo, vamos apresentar as informações mais relevantes sobre cada concurso, os cargos disponíveis, os requisitos e as datas importantes. Continue lendo e fique por dentro das novidades!

Concurso da Prefeitura de Palestina, PA

A Prefeitura de Palestina, município do Pará, divulgou um novo edital de concurso público com 123 vagas em diversos cargos. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade e oferecem salários iniciais de até R$ 11.500,00. Os interessados podem se inscrever até o dia 07 de março, através do site da banca organizadora.

Concurso da Prefeitura de Cristalina, GO

A Prefeitura de Cristalina, em Goiás, está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 266 vagas em diferentes cargos e níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.215,00 a R$ 4.312,59, dependendo do cargo e da carga horária. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março, através do site do Instituto Ibest.

Concurso da Câmara Municipal de João Câmara, RN

A Câmara Municipal de João Câmara, no Rio Grande do Norte, divulgou um novo concurso público com dez vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.500,00 a R$ 2.500,00, com carga horária de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de fevereiro, através do site da Facet Concursos.

Concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul publicou o edital de um concurso com 51 vagas de nível médio e superior. Os cargos disponíveis são: Agente de Polícia Legislativa, Técnico Legislativo, Analista Legislativo (em diferentes especialidades) e Procurador. Os salários iniciais variam de R$ 7.533,94 a R$ 32.993,14. As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro, através do site da banca organizadora, Fundatec.



Concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 845 vagas para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Os candidatos devem possuir ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 4.981,71, além de benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 14 de fevereiro, através do site da Fundação Vunesp.

Não perca Estas Oportunidades

Os concursos públicos oferecem oportunidades valiosas para empresas e profissionais qualificados obterem contratos governamentais. Ao analisar os cinco avisos de concursos públicos recentemente publicados, fica evidente a diversidade de oportunidades disponíveis em áreas como construção, saúde, serviços, tecnologia e alimentação. Se você está interessado em participar de algúm desses, é importante ficar atento aos prazos e requisitos de cada aviso. Aproveite essa chance de expandir seus negócios e contribuir para projetos governamentais de grande importância.