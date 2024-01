Concurso SAMU abre quase 500 vagas para diversos cargos e áreas

O concurso SAMU está com inscrições abertas! São quase 500 vagas para diferentes cargos e setores, uma grande chance para quem busca ingressar no mercado de trabalho. Vamos entender melhor sobre este concurso, as vagas disponíveis, salários, como se inscrever e muito mais!

Sobre o Concurso SAMU

O concurso SAMU é uma iniciativa do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que visa à contratação de novos profissionais de níveis médio/técnico e superior. O processo seletivo é organizado pelo Instituto IBGP e as vagas são destinadas ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge – MG).

Quais são as vagas disponíveis?

São oferecidas 488 vagas para contratação imediata. Veja a seguir a disponibilidade de vagas por cargo:

Nível Médio/Técnico

Auxiliar Administrativo – 2 vagas

Auxiliar de Regulação Médica – 26 vagas

Motorista – 2 vagas

Operador de Frota – 11 vagas

Auxiliar de Farmácia – 1 vaga

Técnico em Segurança do Trabalho – 2 vagas

Condutor Socorrista – 162 vagas

Técnico em Enfermagem – 130 vagas

Nível Superior Completo

Assistente Administrativo – 6 vagas

Contador – 1 vaga

Farmacêutico – 1 vaga

Psicólogo – 1 vaga

Analista Administrativo – 1 vaga

Enfermeiro – 57 vagas

Médico – 85 vagas



Salários Oferecidos

Os salários oferecidos pelo Consurge – MG variam entre R$ 1.455,94 a R$ 8.386,23, dependendo do cargo escolhido. A jornada de trabalho varia entre 24 a 44 horas semanais.

Requisitos para Participar

Para concorrer a uma das vagas no concurso do SAMU, é necessário atender a uma série de requisitos, que incluem:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino

Estar em dia com as obrigações eleitorais

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se Inscrever?

As inscrições serão realizadas entre os dias 10 de janeiro de 2024 a 8 de fevereiro de 2024 diretamente pelo site do Instituto IBGP.

Há uma taxa de inscrição que varia entre R$ 70,00 a R$ 170,00, dependendo do cargo pretendido. Candidatos desempregados ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Isenção da Taxa de Inscrição

Candidatos desempregados ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 12 de janeiro de 2024. O requerimento de isenção deve ser preenchido no site do IBGP.

Etapas de Seleção

O concurso público para o Consurge – MG será composto pelas seguintes etapas:

Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos

Prova de títulos: de caráter classificatório apenas para alguns cargos

Prova prática: de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 24 de março de 2024. Para conferir o edital clique aqui.

Maiores Informações

Para fazer a inscrição é só clicar aqui. No edital, você encontra informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.