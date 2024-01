Concurso Saúde: edital com 2 mil vagas é para médio, técnico e superior

Concurso Saúde tem esclarecimentos revelados

Mais um concurso Saúde foi revelado. Contudo, este edital anuncia uma quantidade ótima de oportunidades. Ao todo são 2 mil vagas.

Veja todos os detalhes.

Edital do Concurso Saúde em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, anunciou oficialmente que o edital para o aguardado concurso público na área da Saúde será publicado na próxima terça-feira, 23 de janeiro. A divulgação está programada para ocorrer a partir das 15h.

Coordenação e Realização do concurso Saúde

Segundo a prefeitura, a seleção será coordenada pela Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) e realizada pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), garantindo um processo seletivo transparente e eficaz.

Fagifor e a Gestão dos Equipamentos de Saúde

A Fagifor, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde, desempenhará um papel crucial na gestão dos hospitais municipais, UPA’s e demais equipamentos de saúde, consolidando sua participação estratégica no processo. Veja mais sobre o concurso Saúde.



Expectativa de Vagas e Níveis de Escolaridade

Em uma live realizada na última semana, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, destacou a expectativa de preencher aproximadamente 2.200 vagas em cargos de níveis médio, médio/técnico e superior. Essa inclusividade de níveis de escolaridade demonstra a abrangência do concurso Saúde

Prazo de Convocação

O prefeito reforçou que a previsão é convocar os aprovados até o final de 2024, sinalizando um compromisso com a agilidade no preenchimento das vagas e um fortalecimento do quadro de profissionais na área da Saúde.

Especialidades

Embora a distribuição específica das vagas ainda não tenha sido revelada, há indícios da previsão do provimento de oportunidades para especialidades cruciais, como pediatras e ginecologistas, evidenciando a preocupação em fortalecer áreas essenciais para o sistema de saúde municipal. A expectativa é que o edital traga mais detalhes sobre essas distribuições e demais informações relevantes para os candidatos interessados.

Detalhes dos Cargos Ofertados no município

O aguardado concurso público da Prefeitura de Fortaleza, destinado à área da Saúde, oferece uma variedade de oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As vagas estão distribuídas entre cargos de nível médio e superior, destacando-se pela amplitude de opções.

Edital com 408 Vagas

O município de Fortaleza, no estado do Ceará, anuncia a abertura de um novo edital para a Câmara Legislativa, proporcionando um total de 408 vagas. Destas, 78 são de preenchimento imediato, enquanto as demais, num quantitativo de 330, constituem cadastro reserva. Aguarde o edital para saber tudo sobre o concurso Saúde.

Enquanto isso, as vagas para câmara são:

Detalhes das Vagas:

Vagas Imediatas: 78

78 Cadastro Reserva: 330

Abaixo, detalhamos os cargos disponíveis em cada categoria:

Nível Médio:

Agente Administrativo: 30 vagas imediatas. 90 cadastro reserva.



Nível Superior:

Analista de Gestão de Pessoas: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Contador: 5 vagas imediatas. 25 cadastro reserva.

Engenheiro Civil: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Advogado: 6 vagas imediatas. 30 cadastro reserva.

Analista de Informática: 6 vagas imediatas. 30 cadastro reserva.

Analista de Comunicação Social: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Pedagogo: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Analista de Redação: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Analista de Revisão: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Consultor – Orçamento e Finanças Públicas: 4 vagas imediatas. 20 cadastro reserva.

Consultor – Saúde Pública: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Consultor – Educação, Cultura e Esporte: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Consultor – Direitos Humanos: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Consultor – Meio Ambiente e Urbanismo: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.

Consultor – Processo Legislativo: 5 vagas imediatas. 25 cadastro reserva.

Consultor – Administração Pública: 2 vagas imediatas. 10 cadastro reserva.



A diversidade de cargos e especialidades oferecidos destaca a amplitude do concurso, proporcionando aos candidatos a oportunidade de escolherem áreas alinhadas às suas habilidades e interesses.

Concurso da Câmara Legislativa de Fortaleza

Para aqueles que desejam participar do concurso da Câmara Legislativa de Fortaleza CE, é essencial atentar-se a algumas informações cruciais relacionadas às inscrições, taxas e salários, conforme detalhado abaixo:

Período de Inscrições:

As inscrições estarão abertas no portal da banca FGV até o dia 5 de fevereiro de 2024.

Taxas de Inscrição:

O valor da taxa de inscrição varia conforme a categoria, sendo de R$62 para alguns cargos e R$85 para outros.

Salário Inicial:

O salário inicial para os aprovados varia entre R$4.740,52 e R$7.110,79, proporcionando uma remuneração competitiva para os diferentes cargos disponíveis.

Data das Provas Objetivas:

As provas objetivas estão programadas para serem aplicadas no dia 7 de abril de 2024, oferecendo um cronograma claro para os candidatos se prepararem de maneira eficaz.

Acompanhe mais sobre o concurso Saúde por meio deste site.