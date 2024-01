Concurso Saúde: SAIU edital com 330 vagas + CR e salários acima de R$ 4 MIL

Inscrições abertas para este concurso Saúde

Os interessados neste concurso Saúde poderão se inscrever em um edital com grandes oportunidades e cargos.

Veja quem pode se cadastrar neste certame.

Inscrições Abertas para o concurso Saúde

As inscrições para o novo concurso Mossoró Saúde no estado do Rio Grande do Norte estão oficialmente abertas, oferecendo 330 vagas imediatas e oportunidades para formação de cadastro de reserva. O certame contempla cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17, conforme a função desejada.

Principais Datas e Cronograma do Concurso

As principais datas a serem observadas são as seguintes: o período de inscrições ocorre de 02 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024, com a possibilidade de solicitar isenção da taxa nos dias 04 e 05 de janeiro.

O último dia para efetuar o pagamento da taxa de inscrição do concurso Saúde é até 06 de fevereiro. A aplicação da prova está marcada para 10 de março, dividida em dois horários: pela manhã, para os níveis médio e técnico, das 8h às 12h, e à tarde, para o nível superior, das 14h às 18h.

Oportunidades nos Cargos



No que diz respeito aos cargos disponíveis no concurso Mossoró Saúde, destacam-se oportunidades para nível médio, como:

Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Raio-X, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Podologia e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para o nível superior, há vagas para cargos como Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista em diversas especialidades,

Educador Físico, Enfermeiro em diversas especialidades, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico em diversas especialidades, Fisioterapeuta,

Fonoaudiólogo, Médico em diversas especialidades, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Etapas concurso Saúde

O processo seletivo compreenderá duas etapas: a Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, constituída por 50 questões de múltipla escolha, a serem respondidas em 4 horas, com a necessidade de obtenção de, no mínimo, 60 pontos para aprovação.

Além disso, os candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para a etapa seguinte, a Prova de Títulos e Experiência Profissional, de caráter exclusivamente classificatório.

Oportunidades

O concurso Mossoró Saúde oferece uma ampla gama de oportunidades para profissionais de diferentes níveis de formação, reforçando a importância do setor de saúde na região.

Prazo de Inscrição e Taxas

Os interessados no concurso Mossoró Saúde têm até o dia 05 de fevereiro de 2024 para efetuarem suas inscrições. O processo deve ser realizado por meio do site da banca organizadora, IDECAN, com taxas variando de R$ 100,00 a R$ 130,00, dependendo do cargo almejado.

Oportunidades e Remuneração do concurso Saúde

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, contemplando cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17, proporcionando uma remuneração competitiva de acordo com a função desejada.

Processo Seletivo Simplificado (PSS)

O último concurso realizado pela Mossoró Saúde, em 2021, adotou o formato de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária, com o intuito de preencher 313 vagas distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Esse certame foi marcado por uma oferta diversificada de oportunidades, abrangendo áreas cruciais para o funcionamento eficiente do setor de saúde.

Cargos de Nível Médio

Os cargos de nível médio incluíram Técnico em Enfermagem, com 111 vagas, Auxiliar de Consultório Dentário, com 19 vagas, e Auxiliar de Laboratório, com 5 vagas. A remuneração inicial para esses cargos foi estabelecida em R$ 1.288,28, em uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Profissionais de Nível Superior

Já para os profissionais de nível superior, a diversidade de cargos abraçou especialidades cruciais.

Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Educador Físico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Médico em diversas especialidades,

Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Veterinário foram algumas das opções disponíveis, totalizando 136 vagas.

O salário inicial para essas funções foi uniformizado em R$ 3.828,34, com uma jornada de trabalho de 32 horas semanais.

A Avaliação Documental

O processo seletivo consistiu em uma única etapa, composta pela Avaliação Documental. Esta fase, de caráter eliminatório e classificatório, incorporou a análise de experiência profissional e avaliação acadêmica dos candidatos.