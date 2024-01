Concurso SEAP: saiu edital com 253 vagas e salários de R$ 7,6 MIL

Concurso SEAP oferta chances para vários cargos

Se você deseja uma oportunidade, o concurso SEAP pode ser a sua chance. Ao todo são 253 vagas, além disso, os salários são excelentes.

Sobre o concurso SEAP

Foi recentemente divulgado o edital do aguardado concurso público da Secretaria de Planejamento e Previdência Social (SEAP PR), visando o preenchimento de 253 vagas, com salários iniciais alcançando até R$ 7.6 mil.

Dessas vagas, 203 são destinadas ao cargo de Agente Profissional, enquanto as 50 restantes são para a função de Agente de Execução.

Os interessados no concurso SEAP terão o período entre 05 de fevereiro e 07 de março para realizar suas inscrições por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O pagamento da taxa de inscrição, fixada em R$ 90 para Agente de Execução e R$ 130 para Agente Profissional, deverá ser efetuado até 08 de março.

Provas concurso SEAP

As provas objetivas do concurso SEAP, com caráter eliminatório e classificatório, estão agendadas para o dia 14 de abril, no período da tarde. O gabarito provisório será disponibilizado em 06 de maio, enquanto os resultados finais estão previstos para 07 de junho.



Segue a distribuição dos cargos, vagas e salários do edital SEAP:

Nível Superior do concurso SEAP:

AGENTE PROFISSIONAL – 203 vagas Diversas especialidades, como Administrador, Analista de Procuradoria, Assistente Social, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Desenhista Industrial Gráfico, Economista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Cartógrafo, entre outros. Salário: R$ 7.616,88 e R$ 634,74 de Auxílio Alimentação.



Nível Técnico/Médio concurso SEAP:

AGENTE DE EXECUÇÃO – 50 vagas Funções como Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal Metrológico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Manejo e Meio Ambiente, Técnico de Segurança do Trabalho. Salário: R$ 4.231,60 e R$ 634,74 de Auxílio Alimentação.



Aplicação das provas

As provas, aplicadas nas cidades de Cascavel/PR, Curitiba/PR, Francisco Beltrão, Guarapuava/PR, Londrina/PR e Umuarama/PR, contarão com 50 questões distribuídas em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Legislação (Direito Administrativo, Estatuto dos Servidores do Estado do Paraná e Estatuto da Criança e do Adolescente) e Conhecimentos Específicos.

A avaliação será pontuada de 0 a 50, sendo considerado aprovado aquele que, cumulativamente: a) Acertar no mínimo 10 questões de Conhecimentos Gerais, distribuídas em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Legislação; b) Acertar no mínimo 15 questões de Conhecimentos Específicos; c) Obter no mínimo 25 pontos do total da Prova Objetiva.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever entre os dias 05 de fevereiro e 07 de março, através do site da banca organizadora, o Instituto AOCP.

Os valores mudam, taxa fixada em R$ 90 para Agente de Execução e R$ 130 para Agente Profissional.

SEAP e função

A Secretaria de Planejamento e Previdência Social (SEAP) tem como objetivo planejar e gerir recursos públicos, com foco na área de previdência social. No concurso mencionado, há oportunidades para cargos que envolvem diversas funções, adequadas a diferentes níveis de escolaridade e áreas de especialização.

Para o cargo de Agente Profissional, as responsabilidades incluem atividades relacionadas a áreas como administração, procuradoria, assistência social, comunicação, contabilidade, engenharia, medicina, psicologia, entre outras.

Já para o cargo de Agente de Execução, as funções estão relacionadas a fiscalização ambiental, fiscalização metrológica, assistência técnica em enfermagem, laboratório, manejo e meio ambiente, e segurança do trabalho.

Ambos os cargos requerem conhecimentos específicos e o cumprimento de normas legais. Os profissionais contratados desempenharão papéis importantes na implementação de políticas públicas, contribuindo para o bom funcionamento da Secretaria.

Preparação

A preparação exige constância. Depois da leitura do edital, o estudante deve identificar as disciplinas e começar o estudo por aquelas que tem maior dificuldade.

Realizar questões anteriores é o segredo de tudo. Verifique provas de outros anos e tente resolver as questões. Assista aulas online e anote o que for relevante. Faça mapas mentais e não deixe de revisar sempre que puder.