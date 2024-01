Concurso Sudeste: prefeitura anuncia edital com 699 vagas para educação

Confira os cargos das 699 vagas deste concurso Sudeste

Mais um concurso Sudeste disponível. Excelente oportunidade para quem deseja mudar de vida. Além disso, é uma chance de conseguir estabilidade financeira.

Veja mais.

Concurso Sudeste

Os interessados em integrar o quadro da Semed em São Gonçalo têm agora a oportunidade de concorrer a 699 vagas efetivas disponibilizadas pelo novo concurso público. As contratações serão regidas pelo regime estatutário, conferindo estabilidade empregatícia aos servidores.

Além das vagas de preenchimento imediato, o certame prevê a formação de um cadastro de reserva, válido por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração municipal. Confira tudo sobre o concurso sudeste.

Cargos e Vagas Disponíveis

O concurso Sudeste abrange diversos cargos na área da educação, distribuídos entre jornadas de trabalho de 30 e 40 horas semanais. As vagas e cargos contemplam:

30 horas:



Você também pode gostar:

Professor Docente I Arte (Cadastro de Reserva)

Professor Docente I Matemática (Duas Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente I Geografia (Cadastro de Reserva)

Professor Docente I Educação Física (Cadastro de Reserva)

Professor Docente I História (Três Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente I Português (Uma Vaga + Cadastro de Reserva)

Professor Docente I Ciências (Duas Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente I Inglês (Cadastro de Reserva)

Professor Orientador Educacional (21 Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Orientador Pedagógico (21 Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Supervisor Educacional (Três Vagas + Cadastro de Reserva)

40 horas:

Professor Docente II (190 Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente II Apoio Especializado (414 Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente II / Ed. Infantil (21 Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente II / Intérprete de Libras (Nove Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente II / Braile (Nove Vagas + Cadastro de Reserva)

Professor Docente II / AED/H (Três Vagas + Cadastro de Reserva)

Salários de Acordo com a Jornada de Trabalho

Os salários variam de acordo com a jornada de trabalho:

Jornada de 30 horas semanais: R$3.397,94

Jornada de 40 horas semanais: R$4.530,59

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP RJ) ajuizou uma Ação Civil Pública solicitando a realização de um novo concurso para a Educação em São Gonçalo, com vagas efetivas. Ação aconteceu em dezembro.

Provas deste concurso Sudeste

O concurso público da Prefeitura de São Gonçalo, RJ, seguirá um rigoroso processo seletivo composto por três etapas cruciais para a escolha dos futuros servidores da Secretaria Municipal de Educação. As etapas são as seguintes:

Provas Objetivas e Discursivas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas preferencialmente no município de São Gonçalo RJ, no dia 24 de março, no turno da manhã, com duração de quatro horas. A avaliação será composta por 50 questões, distribuídas entre as disciplinas de Conhecimentos Básicos, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Veja mais sobre este concurso sudeste. Os temas abordados incluirão:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 10 questões

Noções de Informática: 5 questões

Conhecimentos Gerais:

História e Geografia do Município de São Gonçalo RJ: 5 questões

Fundamentos da Educação/Noções Básicas da LDB: 5 questões

Noções Básicas de Políticas Educacionais: 5 questões

Conhecimentos Específicos:

Legislação/Noções Básicas do Estatuto do Servidor Público Municipal de São Gonçalo RJ: 5 questões

Disciplina Específica de acordo com a habilitação: 15 questões

Para ser aprovado, o candidato deverá atingir 60% dos pontos na prova objetiva. A prova discursiva consistirá na elaboração de uma redação, abordando o tema de inclusão e/ou acessibilidade.

Avaliação de Títulos concurso Sudeste

A etapa de avaliação de títulos visa analisar a formação acadêmica e experiência profissional dos candidatos. Serão considerados diplomas e certificados de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, bem como experiência em cargos públicos e privados na área de atuação.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 19 de fevereiro no site do Instituto Selecon. As taxas serão de R$102 e R$136, a depender do cargo escolhido pelo candidato.