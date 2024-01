Concurso Tocantins abre quase 4.000 vagas na área da SAÚDE

Tocantins anuncia concurso com 3.244 vagas para cargos de nível médio a superior.

Começa no dia 05 de fevereiro o período de inscrições para um grande concurso público voltado à área da saúde no estado do Tocantins.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico e superior para diversos cargos.

A banca responsável pela organização do concurso é a Copese – UFT.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Palmas, no estado de Tocantins. Ao todo, são oferecidas 3.244 vagas para contratação imediata.

Desse total, 927 vagas são para preenchimento imediato e as demais 2.317 vagas são destinadas a formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:



Nível médio/técnico

Agente comunitário de saúde;

Agente de combates as endemias;

Agente de vigilância sanitária;

Técnico em saúde (assistente de serviços em saúde);

Técnico em saúde (auxiliar de consultório dentário);

Técnico em saúde (protético dentário);

Técnico em saúde (técnico em enfermagem);

Técnico em saúde (técnico em laboratório de análises clínicas).

Nível superior completo

Assistente social;

Analista em saúde biólogo;

Analista em saúde biomédico;

Analista em saúde educador físico;

Analista em saúde enfermeiro;

Analista em saúde farmacêutico/bioquíco;

Analista em saúde fisioterapeuta;

Analista em saúde fonoaudiólogo;

Analista em saúde inspetor sanitário (biologia);

Analista em saúde inspetor sanitário (biomedicina);

Analista em saúde inspetor sanitário (enfermagem);

Analista em saúde inspetor sanitário (farmácia);

Analista em saúde inspetor sanitário (fisioterapia);

Analista em saúde inspetor sanitário (fonoaudiologia);

Analista em saúde inspetor sanitário (medicina);

Analista em saúde inspetor sanitário (medicina veterinária);

Analista em saúde inspetor sanitário (nutrição);

Analista em saúde inspetor sanitário (odontologia);

Analista em saúde inspetor sanitário (engenharia de alimentos);

Analista em saúde médico;

Analista em saúde médico angiologista;

Analista em saúde médico cardiologista;

Analista em saúde médico citologista/citotécnico;

Analista em saúde médico dermatologista;

Analista em saúde médico endocrinologista;

Analista em saúde médico endocrinologista pediatra;

Analista em saúde médico geriatra;

Analista em saúde médico ginecologista;

Analista em saúde médico hepatologista;

Analista em saúde médico infectologista;

Analista em saúde médico nefrologista;

Analista em saúde médico neurologista;

Analista em saúde médico neuropediatra;

Analista em saúde médico ortopedista;

Analista em saúde médico patologista;

Analista em saúde médico pediatra;

Analista em saúde médico pneumopediatra;

Analista em saúde médico pneumologista;

Analista em saúde médico psiquiatra;

Analista em saúde médico reumatologista;

Analista em saúde médico ultrassonografista;

Analista em saúde médico veterinário;

Analista em saúde nutricionista;

Analista em saúde odontólogo;

Analista em saúde psicólogo;

Analista em saúde terapeuta ocupacional.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Palmas – TO variam entre R$ 1.711,09 a R$ 4.710,28 dependendo do cargo.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Palmas – TO têm entre os dias 5 de fevereiro de 2024 a 1 de março de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Copese – UFT.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 140,00 a R$ 190,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Palmas – TO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 28 de abril de 2024. Os candidatos serão avaliados por meio de 40 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

10 questões de Língua Portuguesa;

5 questões de História e Geografia do Tocantins;

10 questões de Legislação do Sistema Único de Saúde;

5 questões de Legislação Pertinente ao Município de Palmas TO; e

10 questões de Conhecimentos Específicos.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.