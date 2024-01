Concurso TRIBUNAL de JUSTIÇA: mais de 1.500 vagas para TÉCNICOS e ANALISTAS; veja quem pode se inscrever

Concurso TJ abre inscrições no dia 07 de fevereiro. Salário inicial pode passar dos R$ 7 mil.

Mais de 1.500 vagas estão abertas em um novo concurso público destinado ao Tribunal de Justiça.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio e superior para os cargos de técnico e analista judiciário.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Verbena.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o Tribunal de Justiça do Acre (TJ – AC). Ao todo, são oferecidas 1.551 vagas. Desse total, 91 vagas são para contratação imediata e as demais 1.460 vagas são destinadas para formação de cadastro reserva.

Vale ressaltar ainda que as vagas serão distribuídas entre as comarcas de Rio Branco e do interior do estado.

Confira a distribuição de vagas por cargo e especialidade a seguir:



Nível médio – Técnico Judiciário

Agente de Polícia Judicial – CR;

Técnico em Segurança do Trabalho – CR;

Técnico em Microinformática – 1 vaga;

Técnico Judiciário – 15 vagas.

Nível superior – Analista Judiciário

Administrador – 1 vaga;

Analista de Sistemas – 15 vagas;

Analista de Banco de Dados – 2 vagas;

Analista de Ciência de Dados – 2 vagas;

Analista de Infraestrutura de TI – 2 vagas;

Analista de Redes de Computadores – 1 vaga;

Analista de Monitoramento de TI – 2 vagas;

Analista de Negócios de TI – 1 vaga;

Analista de Projetos de TI – 1 vaga;

Analista de Segurança da Informação – 2 vagas;

Analista de Suporte – 2 vagas;

Web Designer – CR;

Arquiteto – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Comunicação Social – CR;

Contador – 1 vaga;

Direito (Área Administrativa) – 2 vagas;

Economista – 1 vaga;

Educador Físico – CR;

Enfermeiro – 1 vaga;

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Engenheiro Eletricista – 1 vaga;

Engenheiro Mecânico – CR;

Estatístico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Médico – 1 vaga;

Odontólogo – CR;

Pedagogo – 1 vaga;

Psicólogo – 1 vaga;

Serviço Social – 1 vaga;

Direito (Área Judiciária) – 22 vagas;

Oficial de Justiça – 3 vagas;

O salário oferecido pelo TJ – AC vai de R$ 4.659,20 para os cargos de nível médio a R$ 3.785,60 para os cargos de nível superior 20 horas, R$ 5.678,40 para os cargos de nível superior 30 horas e R$ 7.571,20 para os cargos de nível superior 40 horas.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além dos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso TJ – AC têm entre os dias 07 de fevereiro a 01 de março de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Verbena.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

Tem direito a isenção da taxa, os candidatos que são:

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda;

eleitor convocado e nomeado pela Justiça Eleitoral do Acre mediante comprovação do serviço prestado à Justiça Eleitoral;

doador de sangue; ou

doador de medula óssea

Nesses casos, basta fazer a solicitação da isenção pelo site da banca entre os dias 07 e 09 de fevereiro.

Quais as etapas de seleção?

O concurso para o TJ – AC contará com as seguintes etapas:

prova objetiva;

prova de redação (somente direito área judicial, oficial de justiça e cargos de nível médio) ; e

(somente direito área judicial, oficial de justiça e cargos de nível médio) prova de títulos (somente área judicial e oficial de justiça).

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 24 de março de 2024.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.