Concurso Tribunal de Justiça: SAIU edital com MIL vagas e salários de R$ 7.571,20

Concurso Tribunal de Justiça oferta vagas imediatas e formação de cadastro

Com vagas imediatas e formação de cadastro reserva, o concurso Tribunal de Justiça anuncia grandes oportunidades e chances para mudar de vida.

As vagas são excelentes. Conheça os cargos.

Edital Anuncia Vagas para Níveis Médio e Superior

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ Acre) divulgou recentemente seu aguardado edital, abrindo as portas para 91 vagas imediatas e mais 1.460 em cadastro de reserva. A variedade de oportunidades contempla cargos de níveis médio e superior, prometendo remunerações iniciais atrativas, que variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20. Os interessados devem observar a taxa de inscrição, sendo R$ 100,00 para nível médio/técnico e R$ 120,00 para nível superior.

Diversidade de Cargos do concurso Tribunal de Justiça

A gama de oportunidades se desdobra em diferentes cargos e especialidades. Para nível médio e técnico, destacam-se os Técnicos Judiciários, com funções que vão desde Agentes de Polícia Judicial a Técnicos em Microinformática. Os salários para essas posições atingem R$ 4.659,20.

Para os profissionais de nível superior, a diversidade se mostra impressionante, com 22 cargos de Analista Judiciário. As áreas de atuação incluem desde Banco de Dados, Ciência de Dados, até Engenharia e Saúde, oferecendo remunerações de R$ 7.571,20.

O processo seletivo é composto por diversas etapas, visando garantir uma avaliação completa dos candidatos. Desde avaliações técnicas até análise de títulos e cursos de formação específicos, o TJ Acre busca selecionar profissionais qualificados e comprometidos.



Localidades de Atuação

As oportunidades não se limitam apenas à capital, Rio Branco. Os aprovados poderão atuar em 18 comarcas do Estado, assim como nas unidades administrativas do TJ Acre em diversas localidades, contribuindo para a descentralização e eficiência dos serviços judiciários. Veja mais sobre o concurso Tribunal de Justiça.

TJ Acre e concurso Tribunal de Justiça

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ Acre) definiu as etapas para avaliação dos candidatos no aguardado concurso, com a data prevista da prova objetiva em 24 de março de 2024. As avaliações serão compostas por diferentes fases, variando de acordo com o nível de escolaridade dos cargos.

Etapas para Nível Médio/Técnico

Os candidatos a cargos de nível médio/técnico, como Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial e Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho, passarão por Prova Objetiva e Prova de Redação. A Prova Objetiva terá 60 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos do Cargo.

Etapas para Nível Superior concurso Tribunal de Justiça

Para os cargos de nível superior, a avaliação incluirá Prova Objetiva, Prova de Redação e Avaliação de Títulos, a depender da especialidade pretendida. A Prova Objetiva também será composta por questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos do Cargo. As questões de Conhecimentos Específicos variam conforme a área, sendo 40 questões para Analistas Judiciários – Direito (Área Judicial e Oficial de Justiça) e 30 questões para as demais especialidades.

Prova de Redação do concurso Tribunal de Justiça

Uma das etapas cruciais do concurso do Tribunal de Justiça do Acre (TJ Acre) é a prova de redação, componente obrigatório para candidatos de níveis médio e superior. Essa avaliação, realizada em conjunto com a prova objetiva, destaca-se por sua importância na análise das habilidades e competências linguísticas dos participantes.

Características da Prova de Redação

A prova de redação consistirá na produção textual, limitada a no máximo 30 linhas. O objetivo é avaliar a capacidade do candidato em expressar suas ideias de forma clara, coesa e gramaticalmente correta em Língua Portuguesa. A pontuação atribuída a essa etapa é de 100 pontos, e a nota mínima para aprovação é de 60 pontos.

Exclusões da Avaliação

É crucial observar que algumas especialidades estão isentas da prova de redação. Candidatos que concorrem às vagas nas áreas de Direito (área judicial), Oficial de Justiça, Analista de Banco de Dados, Analista de Ciência de Dados, Analista de Infraestrutura de TI, Analista de Redes de Computadores, Analista de Monitoramento de TI, Analista de Negócios de TI, Analista de Projetos de TI, Analista de Segurança da Informação, Analista de Sistemas, Analista de Segurança da Informação, Analista de Suporte e Web Designer não serão submetidos a essa etapa específica.

Critérios de Eliminação concurso Tribunal de Justiça

A não obtenção do mínimo de 60 pontos na prova de redação resultará na eliminação do candidato do concurso. Portanto, a preparação adequada para essa fase é crucial para garantir um desempenho satisfatório e a continuidade nas demais etapas do processo seletivo.

Como se inscrever

Os interessados no concurso Tribunal de Justiça poderão se inscrever entre os dias 7 de fevereiro e 1º de março de 2024, no site do Instituto Verbena, banca responsável pelo certame. As taxas de inscrição são: