Concurso unificado: Descubra o número de inscritos por bloco no ENEM dos CONCURSOS

Concurso unificado anuncia quase 7 mil vagas

Quase 7 mil vagas para médio e superior. O concurso unificado anuncia grandes oportunidades e chances de mudar de vida.

Aliás, quantos já se inscreveram no Enem dos Concursos. Veja.

Concurso unificado

O primeiro dia de inscrições abertas do Concurso Nacional Unificado revelou uma expressiva movimentação, com um total de 217 mil inscrições registradas em apenas 24 horas. Esse número, por si só, já denota o grande interesse dos candidatos em participar do certame, que promete oportunidades em diversas áreas profissionais.

Blocos Temáticos e concurso unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação compartilhou os dados detalhados sobre as inscrições, organizadas por blocos temáticos que refletem as distintas áreas de atuação profissional. Vamos analisar esses números por bloco:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: Um total de 7.799 inscrições foi contabilizado para este bloco, evidenciando o interesse significativo de candidatos nessas áreas técnicas e especializadas.

Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação: O bloco dedicado à Tecnologia, Dados e Informação também registrou uma sólida participação, com 7.746 inscrições, refletindo a procura por cargos voltados para as tecnologias emergentes.

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: As áreas relacionadas ao meio ambiente, agricultura e ciências biológicas acumularam 7.682 inscrições, indicando um interesse significativo por profissões voltadas à sustentabilidade.

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: Este bloco, dedicado ao setor de trabalho e à saúde do servidor público, lidera em número de inscrições, com impressionantes 31.671 candidatos interessados.

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: Com 27.422 inscrições, este bloco abrange áreas essenciais como Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, destacando a importância dessas profissões na sociedade.

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: O bloco relacionado aos Setores Econômicos e à Regulação atraiu 6.611 inscrições, evidenciando a busca por oportunidades em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico.

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: Com um expressivo número de 36.177 inscrições, este bloco destaca o interesse dos candidatos em cargos relacionados à Gestão Governamental e Administração Pública.

Bloco 8 – Nível Intermediário: O bloco 8, que oferece vagas para cargos de nível médio de formação, surpreende ao registrar 93.453 inscrições. Essa elevada demanda destaca a procura por oportunidades de nível intermediário, com 692 vagas disponíveis.

Concurso unificado e Locais de Prova Revelados



Os aguardados editais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), carinhosamente apelidado de “Enem dos Concursos”, foram finalmente publicados, trazendo consigo não apenas a estrutura das provas, mas também a lista oficial dos 220 municípios onde serão aplicados os exames.

Estrutura e Fases do CPNU

O CPNU seguirá uma abordagem em quatro fases distintas:

Provas Objetivas e Discursivas (1ª fase): O primeiro passo para os candidatos será enfrentar as provas objetivas e discursivas, que irão testar não apenas o conhecimento, mas também a capacidade analítica.

Perícia Médica (2ª fase): Uma etapa crucial do processo, a perícia médica, será responsável pela avaliação biopsicossocial, assegurando que todos os candidatos estejam aptos para as funções a serem desempenhadas.

Verificação da Condição Declarada (3ª fase): A terceira fase incluirá um procedimento rigoroso de verificação da condição declarada, especialmente para a reserva de vagas destinadas a pessoas negras.

Verificação Documental Complementar (4ª fase): A última fase será dedicada à verificação documental complementar, essencial para garantir a reserva de vagas para candidatos indígenas.

Avaliação de Títulos

Além das fases mencionadas, alguns cargos serão submetidos à avaliação de títulos, proporcionando uma oportunidade adicional para os candidatos destacarem suas qualificações e experiências anteriores.

O CPNU surge como uma alternativa inovadora no cenário dos concursos públicos, prometendo uma abordagem mais abrangente e justa para os candidatos.

As provas estão marcadas para 5 de maio.

Veja tudo sobre o concurso unificado aqui

Locais do concurso unificado

Confira a lista dos municípios que vão participar:

Região Norte

Acre

Cruzeiro do Sul; e

Rio Branco.

Amazonas

Coari;

Itacoatiara;

Lábrea;

Manaus;

Manicoré;

Parintins;

São Gabriel da Cachoeira;

Tabatinga: e

Tefé.

Amapá

Laranjal do Jari;

Macapá; e

Oiapoque.

Pará

Ananindeua;

Altamira;

Belém;

Bragança;

Breves;

Cametá;

Itaituba;

Marabá;

Monte Alegre;

Oriximiná;

Paragominas;

Parauapebas;

Redenção;

Santana do Araguaia;

Santarém;

São Félix do Xingu; e

Tucuruí.

Rondônia

Ariquemes;

Ji-Paraná;

Porto Velho; e

Vilhena.

Roraima

Boa Vista; e

Rorainópolis.

Tocantins

Araguaína;

Gurupi; e

Palmas.

Região Nordeste

Alagoas

Bahia

Barreiras;

Bom Jesus da Lapa;

Brumado;

Camaçari;

Eunápolis;

Feira de Santana;

Guanambi;

Ilhéus;

Irecê;

Itaberaba;

Jacobina;

Jequié;

Lauro de Freitas;

Paulo Afonso;

Ribeira do Pombal;

Salvador;

Teixeira de Freitas; e

Vitória da Conquista.

Ceará

Caucaia;

Crateús;

Fortaleza;

Iguatu;

Juazeiro do Norte;

Maracanau;

Quixadá;

Sobral.

Maranhão

Bacabal;

Balsas;

Caxias;

Chapadinha;

Imperatriz;

Pinheiro;

Presidente Dutra;

Santa Inês; e

São Luís.

Paraíba

Campina Grande;

João Pessoa;

Patos; e

Sousa.

Pernambuco

Caruaru;

Garanhuns;

Jaboatão dos Guararapes;

Olinda;

Petrolina;

Recife; e

Serra Talhada.

Piauí

Bom Jesus;

Corrente;

Floriano;

Parnaíba;

Picos;

São Raimundo Nonato; e

Teresina.

Rio Grande do Norte

Caicó;

Mossoró;

Parnamirim; e

Natal.

Sergipe

Região Centro Oeste

Distrito Federal

Goiás:

Aparecida de Goiânia;

Catalão;

Goianésia;

Goiânia;

Iporá;

Itumbiara;

Mineiros;

Porangatu; e

Rio Verde.

Mato Grosso do Sul

Campo Grande;

Corumbá;

Dourados; e

Três Lagoas.

Mato Grosso

Alta Floresta;

Barra do Garças;

Cáceres;

Cuiabá;

Rondonópolis;

Sinop;

Tangará da Serra; e

Várzea Grande.

Região Sudeste

Espírito Santo

Cachoeira do Itapemirim;

Colatina;

São Mateus;

Serra Velha;

Vitória; e

Vila Velha.

Minas Gerais

Almenara;

Araçuaí;

Araxá;

Belo Horizonte;

Betim;

Contagem;

Curvelo;

Diamantina;

Divinópolis;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Ituiutaba;

Janaúba;

Januária;

Juiz de Fora;

Lavras;

Montes Claros;

Muriaé;

Paracatu;

Passos;

Patos de Minas;

Pirapora;

Pouso Alegre;

Teófilo Otoni;

Uberaba; e

Uberlândia.

Rio de Janeiro

Belford Roxo;

Cabo Frio;

Campos dos Goytacazes;

Duque de Caxias;

Niterói;

Nova Iguaçu;

Petrópolis;

Rio de Janeiro;

São Gonçalo;

São João de Meriti; e

Volta Redonda.

São Paulo

Araçatuba;

Bauru;

Caçapava;

Campinas;

Guarulhos;

Hortolândia;

Itapeva;

Jacareí;

Mauá;

Marília;

Mogi das Cruzes;

Osasco;

Paulínia;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santo André;

São Bernardo do Campo;

São Caetano do Sul;

São José do Rio Preto;

São José dos Campos;

São Paulo;

Santos;

Sorocaba;

Taboão da Serra;

Valinhos; e

Vinhedo.

Região Sul

Paraná

Cascavel;

Curitiba;

Guarapuava;

Londrina;

Maringá;

Paranaguá;

Ponta Grossa; e

Umuarama.

Rio Grande do Sul

Bagé;

Caxias do Sul;

Passo Fundo;

Pelotas;

Porto Alegre;

Santa Cruz do Sul;

Santa Maria;

Santo Ângelo; e

Uruguaiana.

Santa Catarina