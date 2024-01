Concurso unificado, “Enem dos Concursos”, tem 1.000 vagas para qualquer área de conhecimento

Se você está em busca de uma carreira na Gestão Governamental e Administração Pública, o Concurso Nacional Unificado é a oportunidade que você estava esperando. Com 1.748 vagas disponíveis em 14 órgãos públicos federais, esse concurso oferece uma ampla gama de oportunidades para profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Neste artigo, vamos explorar os detalhes desse concurso e como você pode aproveitar essa chance única.

Oportunidades em Destaque

Dentre os órgãos que estão oferecendo vagas nesse concurso, destacam-se a Advocacia-Geral da União (AGU), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Além disso, ministérios como Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Agricultura e Pecuária (Mapa), Cultura (MinC), Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Justiça e Segurança (MJSP), Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e Planejamento e Orçamento (MPO) também fazem parte dessa seleção.

Diversidade de Cargos e Salários

O Concurso Nacional Unificado oferece uma ampla variedade de cargos, abrangendo diversas especialidades. Comunicadores têm a chance de concorrer a dez vagas no MGI, em Brasília, com salário inicial de R$ 5.488,70. Já o MCTI oferece 15 vagas para profissionais de Comunicação Social, com salário inicial de R$ 6.662,68, em diversas localidades pelo país.

O Incra também está com vagas abertas, oferecendo oito oportunidades com salário de R$ 5.212,29, em cidades como Rio Branco, Manaus, Macapá, Brasília, Santarém, Natal e Palmas. A Funai, por sua vez, tem dez vagas destinadas a formados em Comunicação Social, com salário de R$ 6.499,57.

Além disso, o IBGE está com 28 vagas disponíveis, com salário inicial de R$ 8.453,00, com lotação em diversas cidades do país. E a AGU oferece nove vagas com salário de R$ 6.761,72, para profissionais de diversas áreas.

Inscrições e Taxas

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado começam no próximo dia 19 e vão até 6 de fevereiro. Para participar, é necessário se inscrever exclusivamente pelo Portal Gov.br. As taxas de inscrição são de R$ 60 para o nível médio e R$ 90 para o nível superior. É importante destacar que alguns candidatos são isentos de pagar a taxa, como os inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni e do Fies.



Cargos e Especialidades

Os cargos disponíveis no Bloco 7 do Concurso Nacional Unificado abrangem diversas especialidades. Além das oportunidades para profissionais de Comunicação Social, há vagas para Arquivologia, Administração, Contabilidade, Biblioteconomia, História, Produção Audiovisual, Publicidade e Propaganda, Letras e Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Detalhes Importantes

É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital do concurso, que está disponível no Diário Oficial da União. O documento contém todas as informações necessárias para um bom entendimento do processo seletivo, incluindo datas, requisitos, conteúdo programático e critérios de avaliação.

O Enem dos Concursos

O Concurso Nacional Unificado vem sendo apelidado de “Enem dos Concursos” devido à sua abrangência e importância para o ingresso no serviço público federal. Assim como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), esse concurso unifica a seleção para diversos órgãos públicos, facilitando o processo de inscrição e permitindo que os candidatos concorram a diferentes vagas dentro do mesmo bloco temático.

A Importância do Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado representa uma oportunidade única para os profissionais interessados em ingressar no serviço público federal. Além de oferecer um número significativo de vagas, ele permite que candidatos de diferentes áreas de conhecimento possam concorrer às oportunidades disponíveis. Isso contribui para a diversidade e a valorização da meritocracia no setor público.

Preparação para o Concurso

Para se preparar adequadamente para o Concurso Nacional Unificado, é importante dedicar tempo aos estudos e se familiarizar com o conteúdo programático de cada cargo. Além disso, é recomendado buscar materiais de estudo, como apostilas e cursos preparatórios, que auxiliem na compreensão dos temas abordados nas provas.

Dicas para o Dia da Prova

No dia da prova, é essencial estar bem descansado e alimentado. Chegue ao local com antecedência para evitar imprevistos e leia atentamente as instruções antes de iniciar a avaliação. Gerencie bem o tempo disponível, dedicando-se igualmente a todas as questões.

Inicie a sua Preparação Agora Mesmo

O Concurso Nacional Unificado é uma oportunidade imperdível para quem busca uma carreira na Gestão Governamental e Administração Pública. Com uma diversidade de cargos e salários atrativos, esse concurso se destaca pela sua abrangência e importância para o ingresso no serviço público federal. Portanto, não perca essa chance e comece já a se preparar para o Concurso Nacional Unificado.