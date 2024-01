Concursos 2024: confira os principais editais previstos para janeiro deste ano

Os editais de concursos 2024 ofertam grandes oportunidades

Se você iniciou o ano pensando nos editais, este artigo é para você. Selecionamos os principais concursos 2024 previstos para janeiro deste ano.

Veja a seguir.

Oportunidades nos Concursos 2024

Os concurseiros podem se preparar para um ano repleto de oportunidades, com diversos concursos públicos de destaque. Confira as últimas novidades:

Concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

O aguardado concurso Anvisa, organizado pelo Cebraspe, está previsto para ter seu edital publicado ainda em janeiro. Serão oferecidas 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, distribuídas em áreas como Saúde, Engenharia Química, Tecnologia da Informação, entre outras. O salário inicial é atrativo, atingindo R$ 16.413,35, com auxílio alimentação de R$ 658,00.

Concurso Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)

A Anatel também está em destaque, com o extrato do contrato já divulgado em preparação para um novo concurso. São 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações, com salário inicial de R$ 16.413,35.



Concurso CVM e demais concursos 2024

O concurso CVM, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferecerá 60 vagas de nível superior para os cargos de Analista e Inspetor, com salário inicial de R$ 20.924,80.

Concurso Bacen (Banco Central do Brasil)

O concurso Bacen está na lista, com contrato já assinado para a realização do certame. Serão ofertadas 100 vagas para o cargo de Analista do Banco Central, com salário inicial de R$ 20.924,79, podendo chegar a R$ 29.832,94 ao final da carreira.

Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado proposto pelo governo federal traz a expectativa de 6.640 vagas em 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Os salários iniciais podem alcançar até R$ 22.9 mil. O edital será publicado em 10 de janeiro, com provas marcadas para 5 de maio.

Ministérios, Agências e Órgãos Diversos

Diversos órgãos estão com concursos previstos, abrangendo áreas como Gestão, Telecomunicações, Agricultura, Saúde, Educação, Cultura, e muito mais. São milhares de vagas disponíveis, oferecendo remunerações atrativas e oportunidades de carreira. Veja mais sobre concursos 2024:

Confira lista dos órgãos:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI): 1.480 vagas (incluindo as vagas transversais)

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 40 vagas

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa): 520 vagas

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTI): 296 vagas

Ministério dos Direitos Humanos: 40 vagas

Ministério da Educação: 70 vagas

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC): 40 vagas

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas

Ministério da Cultura (MinC): 50 vagas

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep): 50 vagas

Banco Central do Brasil e concursos 2024

O Banco Central do Brasil (Bacen) está com tudo pronto para seu concurso em 2024. Com o contrato de realização já assinado, a expectativa é que o edital seja divulgado em breve, com as provas programadas para maio de 2024. Serão oferecidas 100 vagas para o cargo de Analista do Bacen, distribuídas entre as áreas de Tecnologia da Informação e Economia e Finanças. Os aprovados terão um salário inicial de R$ 20.924,79, podendo alcançar até R$ 29.832,94 ao final da carreira. Veja mais sobre os concursos 2024.

Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste anuncia a expectativa de publicar o edital do concurso até janeiro de 2024. O certame oferecerá 500 vagas de níveis médio e superior, divididas entre 410 vagas para Analista Bancário (nível médio) e 90 vagas para Especialista Técnico em TI (nível superior). A Fundação Cesgranrio já está a postos como a banca organizadora desde julho de 2023.

Polícia Penal de Goiás

A Polícia Penal de Goiás também se destaca, conforme anunciado pelo diretor da Secretaria de Administração Penitenciária, Josimar Pires Nicolau. O edital do concurso para a Polícia Penal GO tem previsão de ser publicado até fevereiro de 2024, podendo ocorrer já em janeiro. Serão oferecidas 1.600 vagas para Policiais Penais, exigindo formação de nível superior, com salário inicial aproximado de R$ 6.000,00. Importante ressaltar que não há limite máximo de idade para ingresso na carreira.