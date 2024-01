Concursos Bahia: confira lista de editais e vagas preparadas para 2024

Os concursos Bahia devem ofertas vagas para vários cargos

Com vagas para vários cargos e níveis de escolaridade, os concursos Bahia anunciam chances para mudar de vida. São grandes oportunidades para 2024.

Não perca.

Concursos Bahia Ganham Destaque

Confira a lista de editais previstos e com muitas vagas para este ano.

Polícia Penal BA (SEAP)

Com a formação de uma comissão, a expectativa para um novo concurso da Polícia Penal BA (SEAP) está em ascensão. São 1.087 vagas previstas, voltadas para o cargo de Policial Penal, que exige nível médio como requisito. O salário inicial, com base no último edital, é de R$ 2.609,26. As perspectivas apontam sua inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022.

Detran BA e concursos Bahia

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran BA) também surge como foco, com um concurso previsto para 2022, oferecendo 12 vagas. Os detalhes sobre cargos, formação e salários ainda são indefinidos, mas a expectativa é que a informação esteja contemplada na LOA de 2023.



Você também pode gostar:

Auditor Fiscal e Sefaz

A solicitação de um novo certame para Auditor Fiscal, com 150 vagas, destaca a importância desse cargo na estrutura funcional. Com exigência de nível superior, os aprovados podem receber um salário inicial de R$ 19.337,24. O concurso está em fase de banca definida, e a previsão é que se concretize nos próximos anos. Veja mais sobre concursos Bahia.

TSE Unificado e concursos Bahia

O edital do concurso TSE Unificado traz uma novidade significativa: a mudança na banca organizadora. Agora, o Cebraspe assume a responsabilidade pela organização do certame. São 520 vagas previstas para cargos de Analista e Técnico, ambos exigindo formação superior. Os salários variam entre R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62. A comissão já está formada, indicando que o processo se encontra em andamento.

PGE BA

A Procuradoria-Geral do Estado da Bahia também entra no radar, com um concurso que oferecerá vagas para analista e assistente. As remunerações, com base no último edital, foram de R$ 1.029,86 para Assistente e R$ 3.592,28 para Analista. Os requisitos variam entre nível médio e superior. O edital está em fase de definição das vagas disponíveis. Veja mais sobre concursos Bahia.

Defensoria Pública da Bahia

A Defensoria Pública da Bahia (DPE BA) está entre os órgãos que podem abrir novo concurso, conforme indicado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023. Apesar de detalhes como cargos, formação, vagas e salários estarem indefinidos, a previsão na LDO sinaliza a intenção de fortalecer o quadro de servidores.

ALBA e concursos Bahia

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) também está no radar de concursos, com previsão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023. O edital, ainda a ser divulgado, trará informações sobre cargos, requisitos, vagas e salários. A banca organizadora já está definida, sendo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Concurso Fiscal Estadual Agropecuário e Técnico em Fiscalização Agropecuária

Após mais de duas décadas sem concurso, a possibilidade de um novo certame para Fiscal Estadual Agropecuário e Técnico em Fiscalização Agropecuária é real. Com 160 vagas no concurso ADAB em jogo, o edital deve trazer detalhes sobre os cargos, exigências, vagas e remuneração.

Concurso Prefeitura de Vitória da Conquista

A Prefeitura também entra na lista, após uma espera de dez anos sem concursos públicos para efetivos. Com 182 vagas esperadas, os cargos e salários serão anunciados em breve. A banca organizadora, já definida como IBAM, marca a concretização desse aguardado certame.

Guarda Municipal e Agente de Trânsito Guanambi

A Guarda Municipal e o Agente de Trânsito são foco da próxima seleção, com a banca organizadora IBAM já definida. A expectativa é de 100 vagas, sendo 80 para Guarda Municipal e 20 para Agente de Trânsito. Os candidatos, de nível médio, podem contar com salários iniciais de R$ 2.062,50.