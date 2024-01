Concursos Câmara: confira 7 editais com salários acima de R$ 5 MIL

Confira vagas, cargos e salários dos concursos Câmara

Os concursos Câmara são uma excelente oportunidade para mudar de vida. Os salários são ótimos, além disso, os cargos possuem a possibilidade de crescimento de carreira.

Veja mais.

Concursos Câmara e vagas

Veja a seguir as oportunidades sobre cargos, vagas e salários:

Câmara de Atibaia (SP) – 15 Vagas

A Câmara Municipal de Atibaia (SP) lançou edital para o preenchimento de 15 vagas em diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem cargos como Motorista, Assistente de Apoio Administrativo, Analista de Tecnologia de Informação, entre outros.

Com salários variando de R$ 2.251,06 a R$ 10.459,56, a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. As inscrições devem ser realizadas até 6 de fevereiro de 2024, através do site do Instituto Mais, com taxas de R$ 57,00 a R$ 82,00. As provas estão previstas para 3 de março de 2024, abordando diversos conhecimentos específicos para cada cargo.

Câmara de Campinas (SP) – 12 Vagas



Você também pode gostar:

O concurso da Câmara Municipal de Campinas (SP) oferece 12 vagas distribuídas em diferentes áreas, incluindo Técnico de Transcrição, Analista Legislativo, Procurador, entre outros. Os salários mensais variam de R$ 5.487,89 a R$ 12.092,70, além de benefícios como auxílio alimentação e vale transporte. As inscrições podem ser feitas entre 11 de janeiro e 15 de fevereiro de 2024, no site da Vunesp, com taxas de R$ 67,90 a R$ 98,80. A prova objetiva, marcada para 31 de março de 2024, terá questões de múltipla escolha para diferentes níveis de escolaridade.

Outros concursos Câmara

Veja mais editais:

Belo Horizonte (MG) e mais concursos Câmara

A Câmara de Belo Horizonte (MG) está com edital aberto para o preenchimento de 91 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. Os cargos contemplam áreas como Administrador, Analista de Controle Interno, Procurador, entre outros, com remunerações iniciais alcançando até R$ 11.727,44. As inscrições ocorrem de 19 de fevereiro a 19 de março de 2024, através do site do Instituto Consulplan, com taxas variando de R$ 55,00 a R$ 98,80. O concurso contará com provas objetivas e discursivas, abordando temas específicos para cada carreira.

Câmara de Araucária (PR) – 22 Vagas

No Paraná, a Câmara de Araucária publicou edital com 22 vagas para cargos de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades incluem cargos como Advogado, Arquivista, Técnico Legislativo, entre outros, com salários variando de R$ 1.744,81 a R$ 7.689,08. As inscrições podem ser feitas até 2 de janeiro de 2024, através do site da Fafipa, com taxas de R$ 40,00 a R$ 100,00. A prova objetiva está marcada para 21 de janeiro de 2024, sendo que alguns cargos terão também prova prática e análise de títulos. Veja mais sobre concursos Câmara.

Câmara de Anápolis (GO) e concursos Câmara

A Câmara de Anápolis (GO) está ofertando 15 vagas para cargos como Analista Administrativo, Assistente Administrativo, Analista de Controle Interno, entre outros. As remunerações variam de R$ 3.375,90 a R$ 5.122,06, com carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas entre 19 de fevereiro e 19 de março de 2024, no site do Instituto Consulplan, com taxas de participação de R$ 55,00 a R$ 98,80. O concurso contará com provas objetivas e discursivas, abordando temas específicos para cada cargo. Confira mais sobre concursos Câmara.

Câmara de Lucas do Rio Verde

No estado de Goiás, a Câmara de Lucas do Rio Verde está ofertando cargos que vão desde Agente de Controle Interno até Motorista, com salários alcançando até R$ 7 mil. As inscrições podem ser feitas até 12 de janeiro de 2024, no site do Delta Proto, com taxas variando de R$ 130,00 a R$ 250,00. Em 4 de fevereiro de 2024, os candidatos passarão por provas objetivas, práticas e de capacidade física, dependendo do cargo escolhido.

Câmara de Rondonópolis (MT)

O concurso da Câmara de Rondonópolis, no Mato Grosso, oferece 64 vagas distribuídas entre cargos como Procurador Jurídico, Analista do Legislativo e Agente Administrativo. As inscrições podem ser realizadas até 11 de março no site da Selecon, com taxas de participação variando entre R$ 95,00 e R$ 140,00. As provas objet

ivas e de redação estão marcadas para 7 de abril de 2024, abordando disciplinas como Língua Portuguesa, Legislação Básica, Noções de Informática, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Ética e Filosofia, História e Geografia do Mato Grosso, e Conhecimentos Específicos.