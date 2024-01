Concursos Educação: veja as vagas abertas e previstas para 2024

Confira salários dos concursos educação

Os concursos educação estão a todo o vapor. Se esta foi a sua área de interesse, veja a seguir pois separamos certames abertos e previstos.

Concursos educação

O cenário dos concursos públicos na área educacional está mais promissor do que nunca, com editais já publicados e outros previstos para breve. O destaque fica por conta dos reajustes salariais programados a partir de maio de 2023, tornando essas oportunidades ainda mais atrativas para os profissionais da educação. Vamos dar uma olhada nos concursos em destaque:

Concurso UERN

O edital já foi publicado, abrindo as portas para 106 vagas em diversos cargos com exigência de nível médio, superior e técnico. As inscrições podem ser realizadas no site da banca entre 05/01 a 08/02/2024. As remunerações variam entre R$ 3.163,21 a R$ 6.240,30.

Concurso UEPG

Outro concurso com edital publicado oferece 11 vagas em cargos diversos para candidatos de nível médio e superior. As inscrições podem ser feitas entre 08/01 e 06/02/2024, com taxa fixada em R$ 200,00. Os salários iniciais chegam a R$ 7.616,88.



Concurso UFMS – Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC)

A UFMS também está com edital publicado, disponibilizando 35 vagas em diversos cargos para níveis médio e superior. As inscrições ocorrem de 02/01 a 09/02/2024, com taxa de R$ 100,00. As provas estão marcadas para 17 de março de 2024, e as remunerações variam entre R$ 2.667,19 a R$ 9.113,85. Veja mais sobre concursos educação.

Concurso Seduc Contagem (MG)

A Secretaria de Educação de Contagem (Seduc) em Minas Gerais também oferece ótimas oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. Com edital já publicado, são 420 vagas em cargos diversos, com salários iniciais que variam de R$ 1.593,60 a R$ 6.206,35.

Outros concursos educação

Confira outros editais

Concurso SEMED Nova Iguaçu (RJ)

Com salários iniciais atrativos que variam de R$ 1.481,06 a R$ 4.420,55, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, oferece uma gama diversificada de cargos. As inscrições podem ser feitas a partir de 10 de janeiro até as 16h do dia 8 de fevereiro, diretamente no site da banca organizadora. São 2.738 vagas imediatas, além de cadastro reserva, abrangendo formações de nível médio, técnico e superior.

Concurso SME Cocalzinho

Para quem busca oportunidades no nível superior, o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Cocalzinho, em Goiás, é uma excelente opção. Com salários iniciais entre R$ 3.055,26 e R$ 4.073,67, o certame oferece 40 vagas imediatas para o cargo de professor, além de 120 para formação de cadastro reserva. As inscrições já estão abertas, proporcionando aos interessados a chance de participar desse processo seletivo.

Concurso Indaiatuba

Indaiatuba, em São Paulo, apresenta uma oportunidade única para profissionais da educação, com salários iniciais que variam de R$ 5.415,16 a R$ 6.227,45. São 13 vagas disponíveis para o cargo de professor, exigindo formação de nível superior. Com carga horária semanal variável entre 25 e 40 horas, o concurso oferece uma remuneração atrativa. As inscrições podem ser realizadas dentro do prazo estipulado no edital.

Concurso SEMEC Balneário Camboriú (SC)

A Secretaria Municipal de Educação de Balneário Camboriú, SC, escolheu a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) como a banca organizadora para seu próximo concurso. Com essa definição, a expectativa é que o edital seja publicado em breve. Aguarde informações sobre cargos disponíveis, requisitos e remuneração.

Concurso SEMEC Teresina

Em Teresina, a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) está prestes a abrir as inscrições para um concurso que oferecerá 997 vagas para diversos cargos de nível superior. As empresas Idecan e Fuespi serão responsáveis pela organização do certame. Com remunerações variando entre R$ 2.400,00 e R$ 4.800,00, esse concurso promete ser uma excelente oportunidade para profissionais da educação.