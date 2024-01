Concursos Maranhão têm mais de 300 vagas para TODOS os níveis em diversas áreas

Cidade no Maranhão anuncia concursos com 313 vagas para cargos de nível fundamental a superior.

Atenção Maranhão! Tem editais novos na praça.

Juntos, os certames visam a contratação de profissionais com nível fundamental, médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da administração pública.

A banca responsável pela organização dos concursos é a Legatus.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Helena, no estado do Maranhão. Ao todo, são oferecidas 313 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de cargos e vagas por edital a seguir:

Edital nº01/2024 – (Câmara)



Auxiliar de Serviços Gerais – 1 vaga;

Digitador – 1 vaga;

Recepcionista – 1 vaga;

Técnico Legislativo – 1 vaga;

Vigia – 1 vaga.

Edital nº 001/2024 (Prefeitura)

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos – AOSD – 40 vagas;

Vigia – 20 vagas;

Agente Administrativo – 18 vagas;

Agente de Trânsito e Transporte – 6 vagas;

Cuidador Escolar – 2 vagas;

Digitador – 15 vagas;

Fiscal Ambiental – 2 vagas;

Fiscal de Tributos – 3 vagas;

Guarda Municipal – 12 vagas;

Inspetor Sanitário – 2 vagas;

Monitor de Transporte Escolar – 9 vagas;

Motorista de Transporte Escolar – 9 vagas;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Saúde Bucal – 2 vagas;

Advogado – 3 vagas;

Analista Ambiental – 1 vaga;

Analista em Recursos Humanos – 1 vaga;

Assistente Social – 5 vagas;

Biomédico – 1 vaga;

Cirurgião-Dentista – 4 vagas;

Educador Físico (Profissional de Educação Física) – 2 vagas;

Enfermeiro – 5 vagas;

Farmacêutico – 3 vagas;

Fisioterapeuta – 3 vagas;

Médico Cardiologista – 1 vaga;

Médico Ginecologista e Obstetra – 1 vaga;

Médico Oftalmologista – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Psiquiatra – 1 vaga;

Médico Ultrassonografista – 1 vaga;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Professor Nível I – Educação Inclusiva – 4 vagas;

Professor Nível I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Rural – 30 vagas;

Professor Nível I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Zona Urbana – 8 vagas;

Professor Nível II – Ciências – Zona Rural – 2 vagas;

Professor Nível II – Ciências – Zona Rural – Quilombos – 2 vagas;

Professor Nível II – Geografia – Zona Rural – 3 vagas;

Professor Nível II – Geografia – Zona Rural – Quilombos – 3 vagas;

Professor Nível II – História – Zona Rural – 2 vagas;

Professor Nível II – História – Zona Rural – Quilombos – 5 vagas;

Professor Nível II – Inglês – Zona Rural – 3 vagas;

Professor Nível II – Inglês – Zona Rural – Quilombos – 2 vagas;

Professor Nível II – Inglês – Zona Urbana – 1 vaga;

Professor Nível II – Matemática – Zona Rural – 6 vagas;

Professor Nível II – Matemática – Zona Rural – Quilombos – 4 vagas;

Professor Nível II – Matemática – Zona Urbana – 3 vagas;

Professor Nível II – Música – Zona Urbana – 1 vaga;

Professor Nível II – Português – Zona Rural – 4 vagas;

Professor Nível II – Português – Zona Rural – Quilombos – 3 vagas;

Professor Nível II – Português – Zona Urbana – 2 vagas;

Psicólogo – 5 vagas;

Psicopedagogo – 3 vagas;

Químico – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Helena – MA variam entre R$ 1.320,00 a R$ 5.000,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar dos concursos da Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Helena – MA têm até o dia 19 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição nos certames.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Legatus.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 85,00 a R$ 135,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

Os concursos públicos para a Prefeitura e Câmara Municipal de Santa Helena – MA contarão com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Teste de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 7 de abril de 2024.

Clique aqui para acessar os editais na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.