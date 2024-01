Concursos no Rio de Janeiro: Confira oportunidades previstas por todo o Estado

O estado do Rio de Janeiro é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, praias famosas e atrações turísticas de tirar o fôlego. Além disso, oferece uma variedade de oportunidades de emprego estáveis por meio de concursos públicos em diversas áreas e níveis de escolaridade. Se você está em busca de estabilidade e deseja trabalhar em um dos lugares mais bonitos do país, fique atento às oportunidades que estão por vir.

Neste artigo, vamos explorar as principais previsões e informações sobre os concursos no estado do Rio de Janeiro, abrangendo a região metropolitana, o litoral e o interior. Acompanhe os tópicos abaixo para não perder nenhum detalhe:

Principais oportunidades no estado do Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro oferece uma ampla gama de oportunidades de carreira por meio de concursos públicos. Essas oportunidades abrangem áreas como administrativa, segurança pública, fiscalização, controle e muito mais. Independentemente do seu nível de escolaridade, há concursos previstos para atender às suas necessidades e interesses.

Concursos RJ com banca definida

Vários concursos no Rio de Janeiro já têm a banca organizadora definida. Isso é um sinal claro de que o processo seletivo está em andamento e em breve serão divulgados os editais com todas as informações necessárias para os candidatos. Confira alguns dos concursos com banca definida:

Concurso TRF 2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região)

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Cargos: Analista e Técnico

Formação: Nível superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Concurso UENF (Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro)



Você também pode gostar:

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral)

Status: Banca definida (Cebraspe)

Cargos: Analista e Técnico

Formação: Nível superior

Vagas: 520

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Concurso CGM Niterói (Controladoria-Geral)

Status: Banca definida (FGV)

Cargos: Auditor Municipal de Controle Interno

Formação: Nível superior

Vagas: 15 + CR

Salário: R$ 5.500,00

Concurso Seplag Niterói (Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização)

Status: Banca definida (FGV)

Cargos: Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental

Formação: Nível superior

Vagas: 17 + CR

Salário: R$ 5.500,00 (último edital)

Concurso Prefeitura de Barra Mansa

Banca: Instituto Nosso Rumo

Cargos: Diversos

Formação: Níveis fundamental, médio e superior

Vagas: 1.359

Salário: A definir

Concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro)

Banca: FGV

Cargos: Soldado

Formação: Nível médio

Vagas: 2.000

Salário: R$ 5.233,88

Concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro)

Banca: FGV

Cargos: Oficial

Formação: Nível superior

Vagas: 100

Salário: R$ 9.313,27

Concurso CEFET RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca)

Banca: Selecon

Cargos: TAE

Formação: Nível superior

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso GCM Niterói (Guarda Municipal)

Banca: Selecon

Cargos: Guarda Municipal

Formação: Nível médio

Vagas: 209 + CR

Salário: R$ 3.811,66

Concurso Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas)

Banca: Ceperj

Cargos: Agente Socioeducativo e Agente Administrativo

Formação: Nível médio

Vagas: 160

Salário: R$ 2.572,57

Concurso Semus Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Saúde)

Banca: RBO

Cargos: Diversos

Formação: Níveis fundamental, médio e superior

Vagas: 2.563

Salário: R$ 1.198,36 a R$ 3.915,09

Concurso Prefeitura de Rio Bonito

Banca: Instituto IBDO

Cargos: Diversos

Formação: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Vagas: 116 + 144 CR

Salário: R$ 1.045,00 a R$ 1.679,97

Concurso SEEDUC RJ (Secretaria Estadual de Educação)

Banca: Fundação Ceperj

Cargos: Professor I

Formação: Nível superior

Vagas: 303

Salário: R$ 1.179,35

Concurso SEMED Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Educação)

Banca: Consulplan

Cargos: Diversos

Formação: A definir

Vagas: 2.600 anunciadas

Salário: R$ 1.696,94 a R$ 3.058,46

Concurso Prefeitura de Búzios

Banca: IBAM

Cargos: Diversos

Formação: Níveis fundamental, médio/técnico e superior

Vagas: A definir

Salário: Até R$ 9.450,00

Concurso CRA RJ (Conselho Regional de Administração)

Banca: IDIB

Cargos: A definir

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 7.587,00

Concurso Câmara de Nova Iguaçu

Banca: Instituto AOCP

Cargos: Diversos

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 38

Salário: R$ 3,1 mil a R$ 19,7 mil

Concursos RJ com comissão formada

Além dos concursos com banca definida, há também aqueles que já têm a comissão formada. Isso indica que o processo seletivo está em andamento e aguardando a definição da banca organizadora para a publicação do edital. Confira alguns dos concursos com comissão formada:

Concurso DER RJ (Departamento de Estradas e Rodagens)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: Entre R$ 1.048,38 e R$ 10.189,49

Concurso Prefeitura de Macaé

Status: Comissão formada

Cargos: Diversos

Formação: A definir

Vagas: 647

Salário: A definir

Concurso RJPrev (Fundação de Previdência Complementar do Estado)

Status: Comissão formada

Cargos: Analista e Técnico em Previdência Complementar

Formação: Nível e superior

Vagas: 05 + CR

Salário: R$ 3.910,90 a R$ 5.775,50

Concurso PGM RJ servidores (Procuradoria Geral do Município)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.777,47

Concurso Proderj (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso TRF 2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região)

Status: Comissão formada

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 8.046,84 a R$ 13.202,62

Concurso SMS Campos dos Goytacazes

Status: Comissão formada

Cargos: Diversos

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.014,00

Concurso Câmara de Nova Friburgo

Status: Comissão formada

Cargos: Diversos

Formação: Níveis fundamental, médio e superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.826,91 a R$ 3.094,60

Concurso TCM RJ (Tribunal de Contas do Município)

Status: Comissão formada/atividades suspensas

Cargos: Auditor de Controle Externo

Formação: Nível superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.833,63 + gratificações

Concurso SMAS RJ (Secretaria Municipal de Assistência Social)

Status: Comissão formada

Cargos: Assistente Social

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: A definir

Concurso Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes)

Status: Comissão formada

Cargos: Especialista, Analista e Assistente

Formação: Níveis médio e superior

Vagas: 25

Salário: R$ 2.844,53 a R$ 6.788,11

Concurso Sefaz RJ (Secretaria de Estado da Fazenda)

Status: Comissão formada

Cargos: Auditor Fiscal e Analista de Finanças Públicas

Formação: Nível superior

Vagas: 75 + 120 CR

Salário: R$ 10.182,18 a R$ 27.430,94

Concurso TCE RJ (Tribunal de Contas do Estado)

Status: Comissão formada

Cargos: Auditor do Controle Externo

Formação: Nível superior

Vagas: 40 + CR

Salário: R$ 18.740,06

Concurso Clin Nitéroi (Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói)

Status: Comissão formada

Cargos: Diversos

Formação: Nível fundamental, médio/técnico e superior

Vagas: 217

Salário: R$ 1.570,45 a R$ 7.485,30

Concursos RJ autorizados

Atualmente, não há concursos autorizados no estado do Rio de Janeiro. No entanto, é importante ficar atento às atualizações e publicações oficiais, pois novos concursos podem ser autorizados a qualquer momento.

Concursos RJ previstos

Além dos concursos com banca definida e comissão formada, há uma lista de concursos previstos para o estado do Rio de Janeiro. Esses concursos estão em fase de planejamento e aguardando autorização para a abertura do edital. Confira alguns dos concursos previstos:

Concurso ISS Macaé

Status: Previsto

Cargos: Auditor Fiscal Tributário

Formação: Nível superior

Vagas: 06 previstas

Salário: R$ 7.008,50

Concurso ISS Nilópolis

Status: Previsto

Cargos: Fiscal de Rendas

Formação: Nível superior

Vagas: A definir

Salário: R$ 1.320,00

Concurso Câmara de Itaperuna RJ

Status: Justiça determina novo edital

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: 50 solicitadas

Salário: R$ 1.205,50 a R$ 6.711,95

Concurso Bombeiro RJ Oficial

As inscrições para o Concurso Bombeiros RJ estarão abertas das 16h do dia 1º de setembro de 2022 até as 16h do dia 06 de outubro de 2022 pelo endereço eletrônico https://portal.fgv.br/

Concurso Câmara de Volta Redonda

Status: Anunciado

Cargos: Agente Legislativo

Formação: Nível médio

Vagas: 11

Salário: A definir

Concurso FAETEC (Fundação de Apoio à Escola Técnica)

Status: Autorizado

Cargos: A definir

Formação: A definir

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.142,88 a R$ 3.000,00

Concurso Polícia Penal RJ

Status: Solicitado

Cargos: A definir

Formação: Nível superior

Vagas: 1.400

Salário: R$ 5.194,04

Concurso Prefeitura de Petrópolis

Status: Previsto

Cargos: Diversos

Formação: Nível superior

Vagas: 129

Salário: A definir

Carreiras Jurídicas

Além das oportunidades mencionadas acima, o estado do Rio de Janeiro também oferece diversas oportunidades para carreiras jurídicas. Essas oportunidades incluem vagas para promotores, procuradores, advogados e outros profissionais da área jurídica. Fique atento às atualizações e editais específicos para essas carreiras.

Ampla Gama de Oportunidades no Rio de Janeiro

Como podemos ver, o estado do Rio de Janeiro oferece uma ampla gama de oportunidades por meio de concursos públicos. Independentemente de sua área de interesse ou nível de escolaridade, há previsões de concursos para atender às suas necessidades e interesses. Fique atento às atualizações e não perca a chance de conquistar uma vaga em um dos concursos no Rio de Janeiro. Lembre-se de se preparar adequadamente e estudar com antecedência para aumentar suas chances de sucesso. Boa sorte!