Concursos Policiais 2024: inscrições abertas, oportunidades previstas e editais publicados

As carreiras policiais são uma oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira de segurança pública. Com o ano de 2024 se aproximando, é importante ficar atento às oportunidades e editais que serão abertos para os concursos policiais.

Neste artigo, faremos um mergulho profundo nas oportunidades planejadas, nos editais publicados e nas inscrições abertas para as carreiras policiais de 2024.

Oportunidades Planejadas

As oportunidades planejadas para as carreiras policiais de 2024 são abrangentes e variadas. Elas vão desde concursos em âmbito federal até aqueles organizados por municípios e estados. Vejamos as principais oportunidades planejadas para o próximo ano:

Concurso Nacional Unificado

No âmbito federal, um dos concursos mais aguardados é o Concurso Nacional Unificado. Este concurso é destinado a vários cargos, exigindo formação em níveis médio/técnico e superior. As vagas previstas são de 6.640, com salários que podem chegar a R$ 22 mil.

Concursos Estaduais

Em nível estadual, estão previstas diversas carreiras policiais. Estas incluem concursos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. As vagas variam de estado para estado, com salários que podem alcançar valores consideráveis.

Concursos Municipais



No nível municipal, também estão previstas várias carreiras. Estas carreiras geralmente são para a Guarda Municipal, com vagas e salários variando conforme a cidade.

Carreiras Policiais Federais

As carreiras policiais em âmbito federal são bastante aguardadas pelos candidatos. Entre as competições confirmadas para 2024, destacam-se o Concurso Nacional Unificado, o Concurso da Polícia Federal e o Concurso da Polícia Rodoviária Federal.

Concurso Nacional Unificado

O Concurso Nacional Unificado é uma das seleções confirmadas para 2024. Com a banca definida (Cesgranrio), o concurso oferece uma variedade de cargos, para candidatos com formação de níveis médio/técnico e superior. No total, são 6.640 vagas disponíveis, com salários de até R$ 22 mil.

Concurso Polícia Federal (PF)

A Polícia Federal é outra instituição que costuma realizar concursos frequentemente. Embora ainda não haja confirmação oficial para 2024, é possível que novas vagas sejam abertas, especialmente para os cargos de Delegado, Escrivão, Agente e Perito.

Concurso Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Similarmente à PF, a Polícia Rodoviária Federal também é conhecida por suas frequentes competições. Em 2024, espera-se que haja novas oportunidades para o cargo de Policial Rodoviário Federal, que exige nível superior e oferece excelentes salários e benefícios.

Competições Policiais Estaduais

Além das competições federais, diversas competições policiais estão sendo planejadas em nível estadual. Dentre elas, destacam-se:

Concurso Polícia Civil de São Paulo (PC SP)

A Polícia Civil de São Paulo é uma das instituições que mais realizam concursos no Brasil. Para 2024, espera-se que haja vagas para diversos cargos, incluindo Delegado, Escrivão, Investigador e Agente Policial.

Concurso Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM RJ)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro é outra instituição que costuma realizar concursos frequentemente. Embora ainda não haja confirmação oficial para 2024, é provável que haja novas vagas para o cargo de Soldado.

Concurso Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF)

A Polícia Civil do Distrito Federal planeja um novo concurso público para o cargo de agente de custódia, visando preencher 150 vagas. A banca organizadora já foi escolhida, sendo o Cesbraspe o responsável pela seleção.

Avisos e Editais Publicados

O planejamento orçamentário para 2024 já começou, aumentando a expectativa pela realização de novas competições policiais. Alguns editais de carreiras policiais já foram publicados para 2024, como o Concurso Nacional Unificado e o Concurso da Polícia Federal.

Como se Inscrever

Para se inscrever em uma das carreiras policial, é preciso estar atento aos prazos de inscrição divulgados nos editais dos concursos. Normalmente, as inscrições são feitas pela internet, no site da banca organizadora do concurso.

Dicas para a Inscrição

Ao se inscrever, é importante ler atentamente o edital, para entender todos os requisitos e condições do concurso. Além disso, é recomendado preparar-se com antecedência, estudando o conteúdo programático e realizando simulados.

As carreiras policiais são uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública. Com diversas oportunidades planejadas para 2024, este pode ser o ano ideal para realizar esse sonho. Fique atento aos avisos publicados e às inscrições abertas, e comece a se preparar desde já para garantir a sua vaga!