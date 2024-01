Concursos Públicos 2024: saiba como estudar antes de sair os editais

Após um período desafiador com a pandemia, o ano de 2023 foi um marco para os concurseiros e os cursos preparatórios. Com uma nova gestão no governo federal, o número de alunos e matrículas aumentou significativamente. Houve um crescimento de 30% a 40% em comparação com o cenário dos anos anteriores. A expectativa para 2024 é atrair ainda mais pessoas interessadas em estabilidade na carreira e ocupar uma das muitas vagas prometidas.

O que Esperar dos Concursos em 2024

Segundo estimativas, a previsão para o ano de 2024, apenas no Estado do Rio, é de 10.907 vagas. Já estão anunciados concursos muito esperados como Caixa, Correios, INSS, MPU, Polícia Federal e PRF. Além disso, um segundo Concurso Nacional Unificado deverá ocorrer no próximo ano e o judiciário que realizará concurso para preenchimento de vacâncias.

Nos concursos para o Estado do Rio, destacam-se seleções para Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Tribunais e Ministério Público. Também estão previstos concursos para a Prefeitura do Rio, como o da Procuradoria-Geral, Guarda Municipal e Secretaria municipal de Educação. As cidades de Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Maricá, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana, Itaperuna, Macaé e Volta Redonda também anunciaram a realização de concurso em 2024.

Como Estudar Antes da Publicação dos Editais

Uma das principais dicas para quem pretende prestar concursos públicos é começar a se preparar antes mesmo da publicação dos editais. O maior erro que um candidato pode cometer é iniciar os estudos somente quando o edital é divulgado. O intervalo até as provas costuma variar entre 60 e 90 dias. Sendo assim, fica complicado fazer uma preparação adequada: estudar todo o conteúdo programático, fazer revisões e simulados.

Elaborando um Plano de Estudos

Sem um edital publicado, provas anteriores e professores de cursos preparatórios são os maiores aliados nos estudos. A dica é elaborar um plano de estudos inicial, mas alterá-lo, a medida que se identifica estratégias mais confortáveis para si e dificuldades em certas disciplinas e conteúdos.

Organizando o Tempo



A fase de estudos requer tempo e dedicação dos concurseiros, que muitas vezes enfrentam dupla ou tripla jornada na luta pelo sonho do cargo público. A organização do tempo é o primeiro passo no caminho para aprovação, estipulando a quantidade de horas diárias.

Criando um Ambiente de Estudo

Outra estratégica importante que ajuda seu cérebro a focar e pode aumentar a eficiência e produtividade é planejar um ‘cantinho de estudo’.

Começando a Preparação com Antecedência

O começo do preparo com antecedência (por dez meses a um ano), segundo os especialistas, também vai possibilitar se dedicar a mais de uma seleção. Desde que sejam da mesma área ou com o núcleo de disciplinas cobradas muito similar.

Dicas para o Emocional

Comunique-se com a Família

A jornada de preparação envolve abdicações em várias instâncias. E contar com o apoio e compreensão da família pode ser um diferencial para tornar o processo um pouco mais leve.

Faça Pausas

Entretanto, os momentos de pausa e descanso precisam existir na vida do concurseiro. Nesses momentos, os programas com a família são soluções para assegurar o bom relacionamento e manter a saúde mental.

Prepare-se para o Dia da Prova

A semana que antecede o dia da prova pode e precisa ser utilizada para deixar o Dia D mais leve.

Seleções mais esperadas

Nacionais

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Casa da Moeda do Brasil Polícia Rodoviária Federal (PRF) Receita Federal

Estaduais e Municipais

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro Prefeitura do Rio de Janeiro Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE)

Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para aqueles que buscam estabilidade na carreira e bons salários. No entanto, é preciso se preparar adequadamente, começando a estudar antes mesmo da publicação dos editais. Com dedicação, organização e o apoio da família, é possível conquistar o tão sonhado cargo público.