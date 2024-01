Concursos públicos: confira 3 editais que encerram inscrições nesta segunda-feira; iniciais até R$ 8.700,00

Entre os editais que encerram inscrições nesta segunda-feira, 08, estão o do Inmetro, com 200 vagas imediatas.

Com salários iniciais que podem passar dos R$ 8.700,00, três editais encerram inscrições nesta segunda-feira, 08, mas ainda dá tempo de participar.

Ao todo, são oferecidas mais de 340 vagas para candidatos que possuam nível médio e superior.

Confira mais informações a seguir:

Inmetro

O concurso Inmetro encerra hoje o prazo de inscrições.

Ao todo, o órgão oferece 300 vagas, sendo 100 para contratação imediata e 200 para formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade e Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa comprovar nível superior completo em qualquer área de formação.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:



Você também pode gostar:

Analista Executivo em Metrologia e Qualidade – 60 vagas;

60 vagas; Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – 40 vagas.

O salário inicial dos aprovados no concurso Inmetro é de R$ 8.700,31. Os aprovados ainda têm direito a auxílio alimentação no valor de R$ 658.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve acessar o site da banca organizadora, o Idecan, até o dia 08 de janeiro de 2024.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 125.

CRP 12

Também encerra inscrições nesta segunda-feira, 08, o concurso público do Conselho Regional de Psicologia 12ª Região, no estado de Santa Catarina.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio/técnico e superior. A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto Quadrix.

Nível médio/técnico

Auxiliar Administrativo – 3 vagas.

Nível superior completo

Psicólogo – Assistente Técnico – 3 vagas.

Os salários oferecidos pelo CRP da 12º Região – SC variam entre R$ 3.171,00 a R$ 5.285,00 dependendo do cargo.

Os interessados em participar do concurso do CRP da 12º Região – SC têm entre os dias 27 de novembro de 2023 a 8 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 65,00 a R$ 85,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

CAERN RN

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público para a Companhia de Águas e Esgoto também tem até hoje para realizar a inscrição.

Os candidatos devem possuir nível médio/técnico ou superior para concorrer a uma das vagas.

Ao todo, são oferecidas 35 vagas para contratação imediata além de 660 vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico de Controle Ambiental – 6 vagas mais 120 CR;

Técnico de Edificações – 6 vagas mais 120 CR;

Técnico em Instrumentação – 6 vagas mais 120 CR;

Técnico em Mecânica – 6 vagas mais 120 CR.

Nível superior completo

Advogado – 1 vaga mais 20 CR;

Engenheiro Civil – 2 vagas mais 40 CR;

Engenheiro Eletricista – 2 vagas mais 40 CR;

Engenheiro Mecânico – 2 vagas mais 40 CR;

Engenheiro Químico – 2 vagas mais 40 CR.

Os salários oferecidos pela Caern – RN variam entre R$ 4.198,11 a R$ 8.746,10 dependendo do cargo.

Os interessados em participar do concurso da Caern – RN têm até o dia 08 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Idecan.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.