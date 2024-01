Concursos públicos: confira editais que abrem inscrições nesta segunda-feira; 3.201 vagas com iniciais até R$ 9.126,73

Editais com vagas em diferentes regiões do Brasil oferecem oportunidades para candidatos com níveis médio e superior.

A segunda semana do ano de 2024 começa com excelentes oportunidades no mundo dos concursos públicos.

Editais com relevância nacional abrem inscrições nesta segunda-feira oferecendo 3.201 vagas com salários iniciais que podem passar dos R$ 9.126,73.

Confira as oportunidades a seguir:

Polícia Militar de Minas Gerais

O concurso da Polícia Militar de Minas Gerais é um dos mais aguardados na área da segurança pública.

Ao todo, são oferecidas 2.901 vagas para candidatos que possuem nível superior. O salário oferecido pela PM MG é de R$ 4.360,83 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

1ª, 2ª e 3ª RPM



Masculino – 910 vagas;

Feminino – 101 vagas.

4ª RPM

Masculino – 242 vagas;

Feminino – 27 vagas.

5ª RPM

Masculino – 113 vagas;

Feminino – 13 vagas.

6ª RPM

Masculino – 77 vagas;

Feminino – 9 vagas.

7ª RPM

Masculino – 227 vagas;

Feminino – 25 vagas.

8ª RPM

Masculino – 27 vagas;

Feminino – 3 vagas.

9ª RPM

Masculino – 132 vagas;

Feminino – 15 vagas.

10ª RPM

Masculino – 38 vagas;

Feminino – 4 vagas.

11ª RPM

Masculino – 22 vagas;

Feminino – 3 vagas.

12ª RPM

Masculino – 256 vagas;

Feminino – 29 vagas.

14ª RPM

Masculino – 68 vagas;

Feminino – 8 vagas.

15ª RPM

Masculino – 112 vagas;

Feminino – 13 vagas.

17ª RPM

Masculino – 187 vagas;

Feminino – 21 vagas.

18ª RPM

Masculino – 157 vagas;

Feminino – 18 vagas.

19ª RPM

Masculino – 40 vagas;

Feminino – 4 vagas.

Os interessados em participar do concurso da PM – MG têm entre os dias 8 de janeiro de 2024 a 6 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da corporação.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 101,00.

Casa da Moeda

Outro ótimo concurso com inscrições abertas a partir desta segunda-feira, 08, é o da Casa da Moeda.

Organizado pela Fundação Cesgranrio, o concurso Casa da Moeda oferece 54 vagas para contratação imediata.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico ou superior para diferentes cargos.

Nível médio/técnico

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial – Masculino – 20 vagas;

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial – Feminino – 20 vagas;

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio – 12 vagas.

Nível superior completo

Analista de Produção – Designer de Valores/Gravador – 2 vagas.

Os salários oferecidos pela Casa da Moeda do Brasil – CMB variam entre R$ 3.749,70, para o cargo de técnico de segurança, a R$ 9.126,73, para o cargo de analista.

Em ambos os casos, a jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais.

Além do salário mensal, os aprovados ainda terão direito aos seguintes benefícios:

Alimentação gratuita;

Transporte subsidiado nos limites do Grande Rio;

Auxílio?creche (valor atualizado no Acordo Coletivo de Trabalho);

Assistência médica, extensiva aos dependentes legais e seguro de vida em grupo, mediante a participação opcional do empregado, na proporção de 50% do custo;

Auxílio medicamentos;

Vale alimentação.

Os interessados em participar do processo seletivo da Casa da Moeda do Brasil – CMB têm entre os dias 8 de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Cesgranrio.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Cetesb

Oportunidade agora para o estado de São Paulo. Desta vez é a Cetesb que abre concurso público para o preenchimento de 224 vagas de nível médio/técnico e superior.

Nível médio/técnico

Técnico administrativo.

Técnico ambiental – formação: técnico em Eletrônica;

Técnico ambiental – formação: técnico em Mecânica;

Técnico ambiental – formação: técnico em Química;

Técnico ambiental – formação: técnico em Análises Clínicas;

Técnico ambiental – formação: técnico em Meio Ambiente.

Nível superior completo

Advogado;

Analista administrativo – formação: Administração;

Analista administrativo – formação: Contabilidade;

Analista administrativo – formação: Economia;

Analista ambiental – formação: Biologia;

Analista ambiental – formação: Ciências Sociais;

Analista ambiental – formação: Engenharia (Agronômica);

Analista ambiental – formação: Engenharia (Ambiental e Sanitária);

Analista ambiental – formação: Engenharia (Civil);

Analista ambiental – formação: Engenharia (Florestal);

Analista ambiental – formação: Engenharia (Mecânica);

Analista ambiental – formação: Engenharia (Química);

Analista ambiental – formação: Geografia;

Analista ambiental – formação: Geologia;

Analista ambiental – formação: Química;

Analista de tecnologia da informação – Administração de Banco de Dados;

Analista de tecnologia da informação – Redes e Telecomunicação;

Analista de tecnologia da informação – Sistemas.

Os salários oferecidos pela Cetesb – SP variam entre R$ 5.027,95 a R$ 8.034,84 dependendo do cargo.

Os interessados em participar do concurso da Cetesb – SP têm entre os dias 8 a 31 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FCC.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 55,00 a R$ 90,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

COREN ES

Ainda na região sudeste, só que desta vez no estado do Espírito Santo. Por lá, as oportunidades são destinadas ao Conselho Regional de Enfermagem.

São 12 vagas dentro da área da saúde e da área administrativa.

Nível médio/técnico

Auxiliar Administrativo – 9 vagas.

Nível superior completo

Advogado – 1 vaga;

Enfermeiro Fiscal – 2 vagas.

Os salários oferecidos pelo Coren – ES variam entre R$ 2.191,65 a R$ 7.550,64 dependendo do cargo.

Os interessados em participar do concurso do Coren – ES têm entre os dias 8 a 23 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do IDESG.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 ou R$ 100,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

CRQ 12

O Conselho Regional de Química da 12ª Região que compreende os estados de Goiás, Tocantins e Distrito Federal também abrem inscrições nesta segunda-feira, 08.

Ao todo, são oferecidas dez vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Nível médio/técnico

Técnico Administrativo – 5 vagas;

Técnico Administrativo – Mensageiro – CR;

Agente Fiscal – 3 vagas.

Nível superior completo

Analista Administrativo – CR;

Analista de T.I. – 1 vaga;

Analista de Compras – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo CRQ da 12ª Região variam entre R$ 2.039,47 a R$ 6.039,76 dependendo do cargo.

Os interessados em participar do concurso do CRQ da 12ª Região têm até o dia 8 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto Quadrix.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 50,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.