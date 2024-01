Concursos Públicos: Editais da semana ofertam 5.587 vagas. Salários até R$ 33 MIL. Veja!

Os concursos públicos são uma excelente forma de ingressar no mercado de trabalho, oferecendo estabilidade e salários atrativos. Se você está em busca de uma nova oportunidade de emprego, fique atento aos editais divulgados durante os primeiros dias de 2024 em todo o Brasil. Ao todo, foram publicados 12 editais com um total de 5.587 vagas disponíveis. Neste artigo, vamos apresentar os principais concursos e suas respectivas remunerações, além de fornecer informações sobre os cargos, requisitos e prazos de inscrição. Prepare-se para conquistar a sua vaga dos sonhos!

Concurso INCRA: 742 vagas. EDITAL NESTA SEMANA. Confira!

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) está com um edital previsto para ser publicado nesta semana, oferecendo 742 vagas em diversos cargos. Essa é uma excelente oportunidade para quem busca uma carreira na área administrativa, com remunerações bastante atrativas. Fique atento ao site oficial do INCRA para mais informações e não perca a chance de participar desse concurso.

Concurso ANEEL: edital em breve; até R$ 16 mil! Veja

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) também está com um edital previsto para ser divulgado em breve. As remunerações podem chegar a até R$ 16 mil, tornando esse concurso bastante atrativo para profissionais da área. Fique de olho no site oficial da ANEEL para acompanhar as novidades e não perder a oportunidade de se inscrever.

Concurso MAPA: 520 vagas. Iniciais até R$ 15 mil. EDITAL EM 10/01!

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) publicará um edital no dia 10 de janeiro com a oferta de 520 vagas em diversos cargos. As remunerações iniciais podem chegar a até R$ 15 mil, tornando esse concurso uma ótima oportunidade para profissionais da área. Não deixe de conferir o edital completo no site oficial do MAPA e se prepare para conquistar a sua vaga.

Concurso na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu – RJ

A Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, divulgou o esperado edital com 2.738 vagas imediatas + cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações iniciais variam de R$ 1.481,06 a R$ 4.420,50, oferecendo oportunidades para diversas áreas. Não perca tempo e acesse o edital completo no site oficial da Prefeitura para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.



Concurso na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está com um concurso aberto para o Curso de Formação de Oficiais, oferecendo 180 oportunidades. A remuneração pode chegar a até R$ 7.175,30, tornando essa uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira na área policial. Acesse o edital completo no site oficial da Polícia Militar de Minas Gerais para mais informações sobre as etapas do concurso e os requisitos necessários.

Concurso na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte está com um concurso aberto para a oferta de 106 vagas em diversos cargos de nível médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 3.163,21 a R$ 9.672,47, oferecendo oportunidades para profissionais de diversas áreas, como educação, tecnologia da informação e saúde. Acesse o edital completo no site oficial da universidade para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.

Concurso na Prefeitura Municipal de Curuçá – PA

A Prefeitura Municipal de Curuçá, no Pará, divulgou o edital do concurso público com a oferta de 108 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.461,92 a R$ 4.207,12, oferecendo oportunidades em áreas como administração, segurança pública, saúde e educação. Não perca a chance de participar desse concurso e acesse o edital completo no site oficial da Prefeitura para mais informações.

Concurso na Secretaria de Planejamento e Previdência Social do Paraná

A Secretaria de Planejamento e Previdência Social do Paraná está com um concurso aberto para a oferta de 7 vagas em cargos de nível médio técnico. A remuneração para essa posição é de R$ 4.919,24, oferecendo uma oportunidade para profissionais da área administrativa. Acesse o edital completo no site oficial da Secretaria para mais informações sobre os requisitos necessários e as etapas do concurso.

Concurso na Universidade Estadual de Ponta Grossa – PR

A Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, está com um edital aberto para a oferta de 11 vagas em cargos de nível superior. A remuneração inicial é de R$ 7.616,88, oferecendo oportunidades para profissionais da área de educação. Acesse o edital completo no site oficial da universidade para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.

Concurso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá está com um concurso aberto para a oferta de 42 vagas no cargo de Professor. As remunerações variam de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64, oferecendo oportunidades para profissionais da área de educação. Acesse o edital completo no site oficial do Instituto para mais informações sobre os requisitos necessários e as etapas do concurso.

Concurso no Conselho Regional de Serviço Social da 15ª Região do Amazonas

O Conselho Regional de Serviço Social da 15ª Região do Amazonas está com um concurso aberto para a oferta de 80 vagas em cargos de nível médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.930,02 a R$ 3.860,05, oferecendo oportunidades para profissionais da área administrativa. Acesse o edital completo no site oficial do Conselho para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.

Concurso no Ministério Público do Estado do Tocantins

O Ministério Público do Estado do Tocantins está com um concurso aberto para a oferta de 54 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior. As remunerações iniciais variam entre R$ 4.657,34 e R$ 10.056,33, além de benefícios. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais das funções essenciais à justiça. Acesse o edital completo no site oficial do Ministério Público para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.

Concurso na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná está com três editais abertos, disponibilizando um total de 85 vagas em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 4.995,21 a R$ 33.924,93, oferecendo oportunidades em áreas como legislativa, administrativa, social, controle, tecnologia da informação e saúde. Acesse os editais completos no site oficial da Assembleia Legislativa para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.

Concurso na Prefeitura de Palmas – TO

A Prefeitura de Palmas, no Tocantins, está oferecendo 173 vagas imediatas e 496 para cadastro de reserva em vários cargos. As remunerações iniciais podem ultrapassar R$ 5,4 mil, além de benefícios. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais das áreas administrativa, social, controle, tecnologia da informação, saúde e outras. Acesse o edital completo no site oficial da Prefeitura para mais informações sobre os cargos disponíveis e os requisitos necessários.

Concurso para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais

A Marinha do Brasil está oferecendo um total de 1.680 vagas de nível médio para ingresso no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais em 2025. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja seguir carreira militar. Acesse o edital completo no site oficial da Marinha para mais informações sobre os requisitos necessários e as etapas do concurso.