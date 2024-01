Concursos São Paulo: INSCRIÇÕES ABERTAS! 247 vagas abertas para todos os níveis e salários acima de R$ 9 mil

Dois editais ofertam vagas para diferentes cargos e áreas de nível fundamental a superior.

Prazo de inscrições aberto para dois editais de concursos públicos no estado de São Paulo. Ao todo, são oferecidas 247 vagas.

Os interessados devem realizar a candidatura pelo site da Vunesp, banca responsável pela organização dos concursos.

Os certames visam a contratação de profissionais com nível fundamental, médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da administração pública.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ao todo, são oferecidas 247 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas e cargos por edital a seguir:

Edital 1



Auditor Fiscal de Rendas Municipais I – 10 vagas;

Ajudante Geral – 26 vagas;

Eletricista – 3 vagas;

Encanador – 3 vagas;

Jardineiro – 2 vagas;

Almoxarife – 3 vagas;

Auxiliar de Biblioteca I – 5 vagas;

Operador de Som e Luz – 4 vagas;

Agente Cultural I – 4 vagas;

Agente de Biblioteca e Arquivo I – 4 vagas;

Agente de Esportes I – 9 vagas;

Agente de Trânsito – 30 vagas;

Agente Judicial – 16 vagas;

Atendente de Cadastro Social – 5 vagas;

Orientador Social – 5 vagas;

Técnico de Edificações – 3 vagas;

Técnico de Geoinformações – 1 vaga;

Técnico de Segurança do Trabalho – 4 vagas;

Técnico de Tecnologia da Informação e Comunicações – 5 vagas;

Agente Técnico de Iluminação Pública – 3 vagas;

Analista de Controladoria I – 2 vagas;

Analista de Cultura – 4 vagas;

Analista de Geoinformações – 2 vagas;

Analista de Sistema de Iluminação Pública – 2 vagas;

Analista de Sistemas I – 1 vaga;

Analista de Tecnologia da Informação e Comunicações – 21 vagas;

Assistente Social – 13 vagas;

Bibliotecário I – 6 vagas;

Biólogo – 4 vagas;

Engenheiro Florestal – 1 vaga;

Geógrafo – 3 vagas;

Inspetor de Obras Particulares – 4 vagas;

Projetista de Arquitetura – 3 vagas;

Sociólogo – 1 vaga;

Técnico de Educação Física – 11 vagas;

Técnico de Pessoal – 6 vagas;

Técnico em Licitações e Materiais – 10 vagas;

Tecnólogo – 4 vagas;

Veterinário – 1 vaga.

Edital 2

Agente Previdenciário – 2vagas;

Analista Previdenciário – Contador – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP variam entre R$ 1.856,28 a R$ 9.412,01 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Como se inscrever?

Os interessados em participar dos concursos da Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP têm até o dia 8 de fevereiro de 2024 para realizar a inscrição nos certames.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 54,90 a R$ 98,80 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

Os concursos públicos para a Prefeitura de São Bernardo do Campo – SP contarão com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova prática de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

As aplicações das provas objetivas estão previstas para os dias 7 de abril de 2024 para o edital 1 e para o dia 31 de março de 2024 para o edital 2.

Clique aqui para acessar os editais na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.