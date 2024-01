Concursos Tribunais: veja os editais previstos para 2024

Vagas previstas nos concursos Tribunais para médio e superior

Os concursos Tribunais estão sendo aguardados em 2024. Portanto, se esta for a sua área, fique atento às informações.

Concursos Tribunais

No contexto dos concursos públicos, os Tribunais de Contas se destacam como opções atrativas, oferecendo estabilidade e remunerações competitivas. Vamos explorar as previsões e oportunidades mais recentes nesse cenário, destacando cada instituição.

Tribunal de Contas da União (TCU)

Em fase de previsão, o TCU é aguardado com grande expectativa. As vagas para o cargo de Auditor, que exige nível superior, prometem uma remuneração inicial de R$ 21,9 mil.

Tribunal de Contas do Pará (TCE PA)

Já em processo avançado, o TCE PA formou comissão para seu próximo concurso. Com 50 vagas, os cargos e a banca examinadora ainda serão definidos, mas as oportunidades contemplam níveis médio e superior, com salários podendo atingir R$ 8.558,28.



Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Com comissão formada, o TCE GO escolheu a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organizar o certame. São 52 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo, com salários iniciais atraentes de R$ 11.335,32. Veja mais sobre os concursos Tribunais.

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Anunciado para 2024, o TCE PR promete vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo, com diversas especialidades. O salário inicial é robusto, atingindo R$ 22.460,20, somado a benefícios.

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE RJ)

A comissão formada no TCE RJ sinaliza boas oportunidades para o cargo de Auditor de Controle Externo, com 40 vagas e salários iniciais podendo alcançar R$ 18.159,45.

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Previsto, o TCDF oferecerá oportunidades para Analista, Auditor e Procurador, todos exigindo nível superior.

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

O TCM RJ anunciou concurso, mas detalhes sobre cargos, banca e vagas ainda não foram revelados. No entanto, a remuneração pode chegar a R$ 20 mil.

Tribunal de Justiça

Com a banca FGV definida, o TJ RR oferecerá 60 vagas nos cargos de Técnico e Analista Judiciário, abrangendo níveis médio e superior, com salários de até R$ 10.099,40.

Diante dessa perspectiva, é essencial que os interessados estejam atentos às atualizações, pois a preparação antecipada e o conhecimento detalhado de cada certame são fatores cruciais para o sucesso nesse competitivo universo dos concursos públicos. Veja mais sobre os concursos Tribunais.

Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul

No coração do Brasil, o TJ MS já publicou o extrato de contrato, indicando um concurso iminente. Sob a organização da Fundação Getúlio Vargas (FGV), as oportunidades abrangem os cargos de Técnico de Nível Superior e Analista Judiciário, ambos demandando formação de nível superior. Com a oferta de cadastro reserva e salários iniciais de até R$ 8.108,22, conforme o último edital, o certame promete ser uma atração para os candidatos mais ambiciosos.

Tribunal de Justiça do Mato Grosso

No estado mato-grossense, as atenções se voltam para o TJ MT, que projeta um concurso para 2024. Os cargos em destaque, como Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Oficial de Justiça, abrangem níveis médio e superior. Os salários, podendo alcançar R$ 5.172,72, indicam um leque diversificado de oportunidades para os futuros concursandos.

Tribunal de Justiça de Alagoas

Em Alagoas, o TJ AL encontra-se em destaque, com uma comissão já formada para um possível concurso. O foco recai sobre o cargo de Técnico Judiciário, exigindo nível médio. Com um salário inicial estimado em R$ 3.006,69, a seleção desperta o interesse dos candidatos locais.

Tribunal de Justiça da Bahia

Na Bahia, o TJ BA está nos holofotes com a previsão de um novo concurso. Embora os detalhes quanto a cargos, vagas e salários iniciais ainda não tenham sido divulgados, a diversidade do estado sugere oportunidades para profissionais de diferentes perfis interessados em integrar a equipe judiciária.

Esses tribunais, ao anunciarem ou anteverem concursos, não apenas oferecem perspectivas profissionais, mas também estabelecem desafios singulares. A preparação, nesse contexto, deve ser cuidadosa e estratégica, visando não apenas a aprovação nas provas, mas a efetiva contribuição para a administração da justiça no Brasil.