Condições de qualificação SSDI: Quais são as três deficiências físicas mais comuns?

Pas deficiências físicas podem impactar significativamente a vida diária de um indivíduo, afetando a mobilidade, a resistência e o funcionamento físico geral.

Essas condições podem surgir de doenças, genética ou lesões, levando a incapacidades temporárias, de longo prazo ou permanentes.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relatam que um em cada quatro americanos tem uma deficiência que afeta as principais atividades diárias, sendo as deficiências relacionadas ao movimento as mais prevalentes. Aqui estão as três deficiências físicas mais comuns e discutimos benefícios por invalidez e opções de compensação.

1. Artrite e condições músculo-esqueléticas

A artrite, caracterizada por sensibilidade e inflamação nas articulações, destaca-se como a principal causa de incapacidade entre adultos nos EUA, afetando um em cada sete indivíduos.

A condição abrange vários tipos, incluindo osteoartrite, artrite séptica, artrite juvenil, gota, artrite reumatóide e outras. A artrite pode resultar em dor, rigidez, inchaço e amplitude de movimento limitada.

As lesões músculo-esqueléticas (LME) relacionadas com o trabalho, como a síndrome do túnel do carpo, as distensões dos tendões e as hérnias discais, também contribuem para a incapacidade, afetando os movimentos e as atividades diárias.

2. Paralisia Cerebral

A paralisia cerebral (PC) é a deficiência infantil mais comum que afeta a coordenação muscular e o movimento. Resultante de danos ao cérebro em desenvolvimento, a PC se manifesta em quatro tipos principais: espástica, atáxica, mista e discinética.

Indivíduos com PC podem apresentar rigidez, movimentos bruscos, problemas de equilíbrio e coordenação e movimentos incontroláveis. Esta condição vitalícia tem um impacto significativo nas competências para a vida e requer medidas adaptativas para navegar nas atividades diárias.

3. Lesões e condições da coluna vertebral

Lesões da medula espinhal (LM) ocorrem devido a danos na medula espinhal, levando à perda de sensibilidade, movimento ou outras funções. Essas lesões podem ser completas ou incompletas, afetando a função abaixo do local da lesão.

As LME podem resultar de doenças ou traumas, causando desafios na adaptação a novas limitações físicas e no acesso a um mundo muitas vezes inacessível. Indivíduos com LME podem necessitar de dispositivos de assistência, como cadeiras de rodas, impactando a mobilidade e a vida diária.

O que é considerado deficiente físico?

A Administração da Segurança Social (SSA) define deficiência como a incapacidade de participar em atividades remuneradas substanciais (SGA) devido a deficiências físicas ou mentais clinicamente determináveis, que se espera que durem pelo menos 12 meses ou resultem em morte.