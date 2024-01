Conferência de imprensa de Jerod Mayo: interação racial estranha com Robert Kraft quando ele se torna o primeiro técnico negro dos Patriots

Jerod Mayo obteve seu mandato como Patriotas da Nova Inglaterra o treinador principal começou de maneira estranha em seu conferência de imprensa introdutória.

Mayo teve que navegar por um desconexão racial com o proprietário do Patriots Roberto Kraftque tropeçou no pronúncia do nome de seu irmão.

A resposta de Mayo quando Robert Kraft estragou o nome de seu irmão

Mayo voou para salvar em nome de seu novo chefe, feliz em corrigir alguém que ele sentia estar em território desconhecido.

“Vou acertar”, garantiu ele a Kraft. “Não, está tudo bem. É um daqueles nomes negros.”

Sua reação bem-humorada provou ser uma indicação positiva da liderança e capacidade de Mayo de unir as pessoas, características essenciais para qualquer treinador de futebol.

Ele tem uma grande tarefa pela frente enquanto os Patriots deixam de ser um treinador lendário Bill Belichick. Até com Belichick, o time lutou para um recorde de 29-39 nas quatro temporadas desde que Tom Brady deixou a franquia.

Mayo diz que vê cores

Ajudar Kraft a pronunciar o nome Black não foi a única vez Mayo discutiu raça na coletiva de imprensa. Ele foi questionado sobre se tornar o primeiro treinador negro na história dos Patriots.

“Eu aprecio [Kraft] e a organização que me escolheu para ser o técnico negro”, disse ele. “Você quer que seu vestiário seja bastante diversificado e quer que o mundo seja assim.”

“O que direi, porém, é Eu vejo cores porque acredito que se você não vê cores, não consegue ver racismo.”