Confira 3 serviços de IPTV legalizados e GRATUITOS no Brasil

Os brasileiros buscam novas formas de consumir entretenimento pela televisão. Antigamente, a quantidade de pessoas que assistiam à programação da TV aberta era enorme no país. Contudo, a situação mudou significativamente nos últimos tempos.

Agora, os consumidores querem ter acesso a programas variados e a qualquer horário, coisa que não era possível com a TV aberta, já que os programas passavam apenas em horários e dias específicos.

Atualmente, o que mais está fazendo sucesso no país são IPTV e TV Box. Aliás, as pessoas podem até não estarem muito familiarizadas aos termos, mas é difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido ao mesmo falar deles. Na verdade, essa categoria de conteúdo televisivo infelizmente possui fama por sua ilegalidade.

Em 2023, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou diversas operações no país para combater a pirataria. Em resumo, as ações da agência resultaram em apreensão de equipamentos não autorizados a serem usados no país e bloqueio de acesso a endereços de IP de servidores que fornecem conteúdo pirata para aparelhos TV Box irregulares.

Veja o que são IPTV e TV Box

Os aparelhos de IPTV estão se tornando uma verdadeira febre no país. Muitas pessoas estão mais familiarizadas com o termo “gatonet“, que se refere a aparelhos mais baratos que a média do mercado, mas que funcionam de maneira similar, transmitindo as mesmas programações. E o principal exemplo dessa tecnologia é o TV Box.

A saber, o TV Box serve como um conversor de televisão. Em síntese, ele transforma a TV comum em uma TV inteligente, que permite o acesso à internet e à programação de TVs a cabo, mas de maneira ilegal.

O IPTV é um acrônimo de Internet Protocol Television. Em tradução livre, significa “Televisão por Protocolo de Internet”, ou seja, refere-se à transmissão de um sinal de TV via protocolo IP (pela internet). Dessa forma, as pessoas passam a ter acesso a conteúdos de plataformas de streaming ou programação de TVs a cabo.

Isso quer dizer que IPTV é o sinal de televisão por assinatura transmitido gratuitamente para os usuários por meio da internet banda larga. Essa transmissão só deveria acontecer por meio de empresas devidamente registradas no país. Contudo, muitas vezes, a transmissão ocorre de maneira irregular.



Para impedir esse tipo de ação, a Anatel já apreendeu milhões de dispositivos não homologados nos últimos anos. Além disso, também bloqueou milhões de transmissões piratas no país. Tudo para dar mais segurança e assegurar uma concorrência justa no mercado.

TV Box é um risco para os brasileiros

Os brasileiros que utilizam TV Box devem ficar atentos aos riscos que correm. Como se trata de um aparelho ilegal, sua procedência também é duvidosa e pode resultar em muitos problemas para as pessoas.

“Essa caixinha vai estar conectada na internet da sua residência. Se você tiver com seu celular no wi-fi da sua residência, acessando os dados da sua conta bancária, um exemplo, ele pode roubar sua senha, seus dados pessoais e isso é um alto risco para o usuário também“, destaca Moisés Moreira, coordenador do combate à pirataria na Anatel.

“Ele tem que ter essa consciência de que tá pegando um serviço mais barato, mas é um serviço pirata, que traz grandes riscos a redes no nosso país e ele próprio“, acrescentou.

Serviços de IPTV gratuitos e legalizados no Brasil

Para quem tem intenção de adquirir o aparelho IPTV, mas tem medo de fazer isso de forma irregular, há três principais opções de serviços gratuitos e autorizados de IPTV no Brasil.

Samsung Plus TV

O primeiro serviços é o Samsung Plus TV, que permite aos consumidores a navegação do aplicativo em TVs Samsung. Para quem não sabe, a plataforma disponibiliza mais de 60 canais gratuitos, que não precisam de assinatura ou cadastro.

Para dispositivos móveis Samsung Galaxy, a pessoa poderá baixar o aplicativo na loja de aplicativos e começar a assistir. A programação conta com dezenas de títulos, incluindo variedades, entretenimento e muito mais.

Pluto TV

O serviço americano de streaming Pluto TV é uma opção gratuita que oferece centenas de canais, filmes, séries, desenhos animados, documentários, entre outras coisas.

Para quem não se incomoda com comerciais durante a reprodução do filme ou série, o aplicativo é ótimo. Entretanto, quem não gosta dessas interrupções, poderá achar ruim essa particularidade do serviço.

LG Channels

O LG Channels é um serviço específico para aparelhos da marca LG que possuem o sistema webOS 4.5 ou superior. O serviço oferece conteúdos premium, com diversas opções de programação. Em resumo, o LG Channels oferece uma lista com 20 canais ao vivo, incluindo séries e filmes. O serviço também é totalmente gratuito.