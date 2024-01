Confira agora: Lista de CPF’s com dívidas perdoadas pelo Banco do Brasil

O Banco do Brasil anunciou recentemente um programa de perdão de dívidas que beneficiou milhões de brasileiros. A seguir, vamos detalhar tudo sobre esse importante acontecimento.

O Programa Desenrola Brasil

O programa Desenrola Brasil foi uma iniciativa do governo federal que resultou no perdão de débitos de um grupo de devedores. De acordo com dados oficiais, cerca de 6 milhões de pessoas foram beneficiadas.

O objetivo do programa era permitir que esses cidadãos recuperassem a capacidade de crédito, o que é fundamental para atividades como aluguel de imóveis, por exemplo. As dívidas perdoadas foram aquelas registradas no Banco do Brasil, com um valor de até R$ 100.

Quem teve as dívidas perdoadas?

Não foram todos os inadimplentes que tiveram suas dívidas perdoadas. Na verdade, apenas um grupo seleto de pessoas se beneficiou dessa ação. Esses indivíduos tinham o valor de sua inadimplência considerado insuficiente para o registro do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito.

Isso significa que a dívida ainda precisa ser paga, mas ela não tem mais poder para “sujar o nome” do consumidor. Assim, essas pessoas voltam a ter acesso a crédito no mercado.

Como verificar se você teve suas dívidas perdoadas?

A confirmação de quem teve a dívida perdoada pode ser feita de maneira remota. O cidadão pode verificar diretamente com o Banco do Brasil ou nos órgãos de proteção ao crédito as restrições em seu nome.

Abaixo, estão algumas maneiras de fazer essa consulta:

WhatsApp do BB: (61) 4004-0001; Central de Atendimento do BB: Capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001 // Demais localidades: 0800 729 0001; Site da Serasa; Site do SPC; Site da Recovery.

Caso sejam encontradas inconsistências, o consumidor deve procurar diretamente a agência em que sua conta foi criada.

O perdão das dívidas pelo Banco do Brasil foi uma iniciativa que beneficiou milhões de brasileiros. Agora, essas pessoas têm a oportunidade de recuperar o seu crédito e, assim, voltarem a ter a chance de realizar atividades que dependem de um CPF sem restrição.

É importante lembrar que a dívida ainda existe e precisa ser paga. No entanto, ela não impede mais que o consumidor tenha acesso ao crédito no mercado.

Para saber se você foi beneficiado, basta acessar um dos canais de atendimento do Banco do Brasil ou os órgãos de proteção ao crédito.

O que é Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil é um programa do governo que permite a renegociação de dívidas que foram negativadas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022, e cujo valor atualizado seja inferior a R$ 20 mil. Ainda que um grande número de dívidas tenham sido negociadas em 2023, muitos inadimplentes ainda desconhecem suas dívidas podem ser renegociadas através do programa.

Quem pode Participar

Existem duas faixas de participantes no Desenrola Brasil:

Faixa 1: para pessoas com dívidas de até R$ 5 mil e renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Faixa 2: voltada às pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil.

As negociações são feitas totalmente por meio digital pela plataforma do Desenrola Brasil.

Como Participar

Os interessados devem ter uma conta gov.br. No primeiro acesso será necessário cadastrar um número de celular e um endereço de e-mail e confirmar os dados de contato. Ao acessar a plataforma, vá até a tela “Minhas Dívidas” para consultar as ofertas que estão disponíveis para o seu CPF.

Empresas Participantes

São mais de 600 empresas, como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade com as quais o devedor pode renegociar.

Parcelamento de Dívidas

No Desenrola Brasil, é possível parcelar dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil em até 60 meses. O valor mínimo da parcela precisa ser de R$ 50, com juros de até 1,99% ao mês.

Simulação de Parcelamento

A plataforma disponibiliza simulações, considerando as informações registradas pelo cliente e as condições estabelecidas pelo programa e pelos bancos. A renegociação de dívidas é feita sem entrada imediata.

Formas de Pagamento

Nos casos de parcelamento, o pagamento pode ser por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou pix. Nos casos de pagamento à vista, há a opção de boleto e pix, com vencimento no dia seguinte da emissão.

Limpeza do Nome

As dívidas renegociadas serão retiradas das listas de nome sujo. O prazo para ocorrer a baixa das negociações para pagamento à vista é de até 10 dias úteis, a contar da data da confirmação do pagamento.

Dívidas que Não Podem ser Financiadas

Não poderão ser financiadas dívidas de Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) , crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros.

Dívidas de até R$ 100 com Bancos

O Desenrola Brasil prevê que serão baixadas as negativações das dívidas de R$ 100 com bancos que estejam participando do Programa, mas a medida não é um perdão de dívidas. O débito continuará existindo, mas os bancos se comprometem a não usar essa dívida para inserir os clientes no cadastro negativo.

Prazo do Desenrola Brasil

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, foi prorrogado até 31 de março de 2024.

Educação Financeira

Na mesma plataforma do Desenrola Brasil, também é possível fazer um curso de educação financeira para organizar e planejar o orçamento pessoal.