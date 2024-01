Confira AGORA quais são os 7 Direitos Liberados para Pessoas Idosas

O Estatuto do Idoso, estabelecido pela Lei Federal 10.741/2003, oferece uma série de benefícios e direitos para aqueles que alcançaram a terceira idade. É essencial que os idosos conheçam e saibam como usufruir plenamente desses direitos garantidos por lei. Neste artigo, vamos explorar alguns desses direitos, que vão além das prioridades em filas e transportes coletivos.

1. Contratar um plano individual

As operadoras de planos de saúde privados são proibidas de recusar a adesão de idosos aos seus produtos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que os idosos têm o direito de contratar um plano de saúde individual, independentemente da idade, sem sofrer discriminação ou recusa por parte das operadoras.

2. Mensalidade do plano sem reajuste ao completar 59 anos

Outro direito garantido pelo Estatuto da Pessoa Idosa é que a mensalidade do plano de saúde não pode sofrer reajuste por mudança na faixa etária quando o beneficiário completa 59 anos. Isso significa que os idosos têm a garantia de que o valor da mensalidade não irá aumentar devido à idade, o que proporciona maior estabilidade financeira e acesso contínuo aos serviços de saúde.

3. Acompanhante no hospital

O artigo 16 do Estatuto do Idoso garante o direito a um acompanhante em tempo integral para idosos que necessitam de internações hospitalares, consultas médicas e realização de exames. Esse direito visa garantir o suporte emocional e a segurança do idoso durante sua estadia no hospital, além de facilitar a comunicação entre o paciente e a equipe médica.

4. Medicamentos gratuitos

De acordo com o artigo 15º do Estatuto do Idoso, o poder público é responsável por fornecer medicamentos gratuitos aos idosos, especialmente aqueles de uso contínuo. Essa medida tem o objetivo de assegurar o acesso aos medicamentos necessários para a manutenção da saúde e qualidade de vida dos idosos, contribuindo para o seu bem-estar e reduzindo os custos com tratamentos.

5. Isenção do IPTU

Os idosos com idade acima de 60 anos, aposentados, proprietários de apenas um imóvel e com renda de até dois salários mínimos têm direito à isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Essa isenção busca proporcionar um alívio financeiro para os idosos, reduzindo os gastos com impostos e garantindo que possam desfrutar de sua propriedade de forma mais tranquila e segura.

6. Pensão alimentícia

O Estatuto do Idoso estabelece a obrigação dos filhos de pagar pensão para os ascendentes que não podem se sustentar. Essa medida visa garantir o amparo financeiro dos idosos que não possuem condições de prover o próprio sustento, assegurando que recebam o apoio necessário para uma vida digna e adequada.

7. Meia entrada em eventos culturais

Todos os idosos têm direito a 50% de desconto em ingressos para eventos culturais, como shows, eventos esportivos e de lazer. Essa medida busca promover o acesso à cultura e ao entretenimento para os idosos, incentivando sua participação na vida social e proporcionando oportunidades de diversão e lazer.

É essencial que os idosos tenham conhecimento sobre seus direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Essas conquistas são fundamentais para proporcionar uma vida digna e de qualidade para os idosos brasileiros.

Ao conhecerem seus direitos, os idosos podem exigir seus benefícios e garantir que sejam respeitados pela sociedade, família e poder público. É importante que essa informação seja disseminada para que todos os idosos possam usufruir plenamente dos direitos que lhes são assegurados.

Portanto, é fundamental que os idosos se informem e busquem orientação legal para exercerem seus direitos. A terceira idade merece respeito, cuidado e proteção, e o Estatuto do Idoso é uma importante ferramenta para garantir isso.

Se você quer manter-se atualizado quanto aos seus direitos e benefícios enquanto pessoa idosa, acompanhe o Jornal JF e fique por dentro das novidades no mundo dos idosos e do INSS!