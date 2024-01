Confira as 9 alternativas apresentadas pelo INSS para ampliar sua aposentadoria

Se você é aposentado pelo INSS, não perca a oportunidade de conhecer as nove estratégias disponibilizadas pela instituição para possivelmente potencializar o valor da sua aposentadoria.

Porém, antes de tudo, é essencial garantir que você esteja dentro do prazo adequado! Lembre-se de que você tem até uma década após receber seu primeiro benefício para solicitar revisões.

É a partir dessa solicitação junto ao INSS que é possível corrigir eventuais equívocos nos cálculos ou inclusões de períodos de trabalho.

Vale ressaltar ainda que, para processos judiciais que envolvam até 60 salários mínimos, embora não seja obrigatória a presença de um advogado, é altamente recomendável contar com a assessoria jurídica durante esse procedimento.

Enfim, não deixe de conferir o texto que preparamos abaixo reunido essas dicas importantes divulgadas pelo instituto e informações esclarecedoras nesse contexto.

Descubra como solicitar a revisão do seu benefício no INSS

Todo beneficiário do INSS possui o direito de requerer revisões em seu benefício, especialmente quando identifica disparidades nos cálculos realizados.

Contudo, uma abordagem precisa e específica ao fazer a solicitação é essencial para evitar possíveis recusas.



Nesse contexto, abaixo apresentamos as nove revisões mais comumente solicitadas, seja diretamente ao INSS ou por meio do sistema judicial:

Erro de cálculo: corrige equívocos nos cálculos da aposentadoria, englobando períodos de trabalho omitidos ou salários incorretamente registrados;

Inclusão de tempo especial: transforma o tempo especial em tempo comum, especialmente aplicável para aqueles que trabalharam em condições especiais até novembro de 2019;

Revisão da Vida Toda: incorpora ao cálculo valores em moedas estrangeiras anteriores a julho de 1994, em conformidade com a decisão do STF;

Revisão do teto 1991-2003: ajusta benefícios limitados ao teto previdenciário no período entre 1991 e 2003;

Revisão do “Buraco Negro”: busca correção judicial para aqueles que se aposentaram entre 1988 e 1991 e foram prejudicados pelo reajuste acima da inflação;

Revisão de trabalho no campo: reconhecimento de períodos trabalhados em economia familiar no campo até 1991, dispensando a necessidade de pagamento de contribuições;

Revisão para incluir ações trabalhistas: reconhecimento de vínculos trabalhistas ou verbas salariais não pagas pelo empregador;

Revisão do direito adquirido antes da reforma: destinada a quem reunia as condições mínimas antes da reforma de 2019, exigindo comprovação de que o direito foi desconsiderado por erro do INSS;

Análise para incorporar o período de serviço público e militar: leva em conta o tempo de serviço nas Forças Armadas ou como servidor público ao calcular os benefícios.

Observação adicional sobre a Revisão da Vida Toda

A possibilidade de realizar a Revisão da Vida Toda tem se mostrado uma alternativa vantajosa para indivíduos que percebiam salários elevados antes da implementação do Plano Real.

Dessa forma, essa revisão, que analisa todo o histórico contributivo do segurado ao INSS, oferece a oportunidade de corrigir distorções na base de cálculo da aposentadoria.

Porém, é importante salientar que a aplicação desse recurso pode ter implicações distintas para aposentados que contam com salários mais modestos.

Para essa parcela da população, a Revisão da Vida Toda pode, em alguns casos, resultar em uma redução do benefício previdenciário.

Isso ocorre em virtude da mudança na forma de cálculo, considerando agora todo o histórico salarial, o que pode impactar negativamente aqueles que tinham uma trajetória profissional com remunerações mais baixas.

Guia completo para solicitar revisão no INSS: passo a passo

Antes de tomar medidas legais, é aconselhável buscar a orientação de um especialista para avaliar a viabilidade do seu caso.

Documentos fundamentais, como decisões trabalhistas, comprovantes de tempo de serviço no campo e evidências do serviço militar, são de extrema importância em revisões específicas.

Uma vez obtido o suporte técnico de um especialista, o processo de solicitação de revisão no INSS pode ser realizado de forma simples e eficiente através do site ou aplicativo oficial do INSS.

Siga os passos detalhados abaixo para garantir uma solicitação bem-sucedida: