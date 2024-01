Confira as atualizações nos valores de contribuição para o MEI e esteja alerta às alterações

MEI – Em um cenário dinâmico para os Microempreendedores Individuais, manter-se atualizado sobre as modificações que impactam diretamente nas contribuições é fundamental.

Neste contexto, apresentamos com grande importância as mais recentes atualizações nos valores de contribuição para o MEI. Essas mudanças não apenas refletem a adaptação às necessidades do mercado, mas também têm implicações diretas no cotidiano financeiro desses empreendedores.

Neste artigo, exploraremos em detalhes as alterações nos valores de contribuição, fornecendo informações cruciais para que os MEIs estejam cientes e preparados para enfrentar as mudanças que ocorreram.

Fique atento às novidades e garanta que sua contribuição esteja alinhada com as atualizações mais recentes para otimizar sua gestão como Microempreendedor Individual.

O que é o MEI?

O MEI, ou Microempreendedor Individual, é um regime jurídico simplificado criado no Brasil para formalizar pequenos empreendedores, facilitando a legalização de atividades autônomas e informais. A Lei Complementar nº 128/2008 estabelece que o MEI é voltado para empreendedores que faturam até um determinado limite anual.

Algumas características do MEI incluem:

-Faturamento Limitado: O MEI destina-se a empreendedores individuais com faturamento anual de até R$ 81.000,00 (valor referente a 2022).

-Simples Nacional: O MEI faz parte do Simples Nacional, um regime tributário simplificado que unifica vários impostos em uma única guia de pagamento.

-Benefícios Previdenciários: O MEI tem direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário maternidade.

-Categorias Permitidas: O regime MEI abrange diversas atividades econômicas, como comércio, indústria, serviços e artesanato, entre outras.

-Simplicidade na Formalização: O processo de formalização como MEI é simplificado e pode ser feito online, facilitando a legalização do empreendimento.

Quais são as obrigações fiscais do MEI?



O Microempreendedor Individual (MEI) deve cumprir algumas obrigações fiscais para manter a regularidade de sua empresa.

Aqui estão algumas das principais obrigações fiscais do MEI:

-Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI): O MEI deve realizar anualmente a Declaração Anual do Simples Nacional, conhecida como DASN-SIMEI. Nessa declaração, o empreendedor informa o faturamento bruto anual de sua empresa.

-Pagamento dos Tributos: O MEI realiza a tributação mensal através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que abrange os tributos devidos (INSS, ICMS ou ISS, dependendo da atividade). Os MEIs devem efetuar o pagamento do DAS até o dia 20 de cada mês.

-Emissão de Nota Fiscal: O MEI deve emitir nota fiscal para seus clientes, mesmo que não tenha obrigação, a fim de comprovar suas operações comerciais.

-Manutenção dos Livros Fiscais: Apesar da simplificação do MEI, é aconselhável manter um controle básico das receitas e despesas da empresa para facilitar a gestão financeira.

-Manter Atualizado o Cadastro no Portal do Empreendedor: É fundamental para os Microempreendedores Individuais manterem atualizadas as informações cadastrais no Portal do Empreendedor, incluindo mudanças de endereço ou atividades.

-Cumprimento das Normas Municipais: O MEI deve observar e cumprir as normas municipais relacionadas ao seu ramo de atividade, como licenciamento e autorizações específicas.

Cumprir essas obrigações é crucial para evitar problemas fiscais e garantir o pleno funcionamento legal do negócio. Recomenda-se buscar orientação contábil para garantir o correto cumprimento das obrigações fiscais do MEI.

Novos Valores de Contribuição para o MEI

O Microempreendedor Individual mantém inalterado o percentual de contribuição em 5%, independentemente da área de atuação, enquanto o MEI Caminhoneiro fixa a taxa em 12%.

Essa determinação resulta em valores específicos, já incluindo os tributos, para os empreendedores, conforme detalhado a seguir:

Empresas do setor de Comércio e Indústria: R$ 70,66 (INSS + ICMS);

R$ 70,66 (INSS + ICMS); Empresas do setor de Serviços: R$ 71,10 (INSS + ISS);

R$ 71,10 (INSS + ISS); Empresas do setor Comércio e Serviços: R$ 76,60 (INSS + ICMS/ISS).

R$ 76,60 (INSS + ICMS/ISS). MEI Caminhoneiro: Varia entre R$ 169,44 e R$ 175,44 (INSS + ICMS + ISS).

O reajuste salarial resulta deste ajuste nos valores de contribuição, uma vez que as porcentagens de 5% e 12% incidem sobre o salário mínimo.

Os Microempreendedores Individuais iniciarão o pagamento do novo valor da Declaração Anual do Simples Nacional (DAS) a partir de fevereiro, uma vez que a cobrança está relacionada ao ano anterior.

Este reajuste reflete a necessidade de adequação aos índices salariais vigentes, buscando manter a sustentabilidade do regime.

O que é DAS?

O DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) é um documento utilizado pelo Microempreendedor Individual para efetuar o pagamento mensal dos tributos relacionados ao seu empreendimento.

Tanto quanto, o DAS consolidou em uma única guia de pagamento diversos impostos, simplificando o processo para os MEIs que optam pelo regime tributário do Simples Nacional.

A guia DAS inclui os seguintes tributos:

-INSS (Previdência Social do Empresário): Contribuição previdenciária do MEI, que garante acesso a benefícios como aposentadoria por idade, auxílio-doença e salário maternidade.

-ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços): Caso o MEI atue no setor de comércio ou indústria.

-ISS (Imposto sobre Serviços): Caso o MEI atue no setor de serviços.

Contudo, o sistema calcula automaticamente o valor total a ser pago com base na atividade do MEI e no salário mínimo vigente. O não pagamento ou o atraso na quitação do DAS pode acarretar em multas e juros, além de prejudicar o MEI no acesso a benefícios previdenciários.

Portanto, os MEIs devem realizar o pagamento do DAS mensalmente até o dia 20 de cada mês. Essa é uma das principais obrigações fiscais do MEI para manter a regularidade do negócio.