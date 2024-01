Confira as mudanças anunciadas pelo Banco Central

No cenário financeiro brasileiro, o Pix, sistema de pagamentos instantâneo, está prestes a passar por algumas transformações. No início de dezembro, o Banco Central (BC) anunciou as regras para a implementação do “Pix Automático”. Esta inovação está programada para entrar em vigor em 28 de outubro de 2024.

O Pix Automático promete simplificar ainda mais o processo de transferências, proporcionando uma experiência mais eficiente aos usuários. O Banco Central detalhou minuciosamente o funcionamento dessa nova funcionalidade, abrindo caminho para uma transição mais transparente.

Pix Automático e Pix Agendado

É importante que os usuários do sistema de pagamentos entendam as diferenças entre o Pix Automático e o já existente Pix Agendado. Enquanto o Pix Automático busca automatizar as transações instantâneas, o Pix Agendado permite agendar pagamentos para datas futuras.

Ambas as funcionalidades buscam trazer maior comodidade aos usuários. No entanto, é importante destacar que o Pix Agendado, atualmente disponível em alguns bancos, se tornará obrigatório em todas as instituições financeiras a partir de outubro deste ano.

Essa mudança tem como objetivo promover uma maior padronização e garantir que os usuários de todos os bancos tenham acesso às facilidades oferecidas pelo Pix Agendado. Com a implementação obrigatória, espera-se uma integração mais ampla dessa funcionalidade, tornando-a uma parte da rotina financeira dos brasileiros.

Com o Pix Automático e o Pix Agendado, o Banco Central busca fortalecer ainda mais a posição do Pix como uma opção de pagamento eficiente e acessível. Essas inovações prometem impactar positivamente a forma como os consumidores lidam com suas finanças, consolidando o Pix como uma peça fundamental no cenário financeiro nacional.

Alternativa ao débito automático

De acordo com o Banco Central, o Pix Automático deve oferecer aos usuários a facilidade de efetuar pagamentos regulares a diversas empresas. A nova ferramenta busca eliminar a necessidade do convênio entre essas entidades e os bancos dos consumidores.



A partir do Pix Automático, os usuários terão a praticidade de efetuar pagamentos recorrentes a uma variedade de setores, incluindo escolas, condomínios, clubes, planos de saúde e distribuidoras de energia e água. O Banco Central esclarece que essa nova funcionalidade surge como uma alternativa ao método tradicional de débito automático, o qual automaticamente debita os valores dos boletos das contas-correntes cadastradas nos bancos, na data de vencimento.

Com a implementação do Pix Automático, a expectativa é que os usuários desfrutem de uma maior autonomia e controle sobre seus pagamentos regulares. Além disso, as empresas beneficiárias dessas transações recorrentes podem aderir a essa inovação sem as complexidades associadas aos convênios tradicionais.

Sobre o sistema de pagamentos instantâneos

Desde sua implementação em novembro de 2020, o Pix, sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido e administrado pelo Banco Central do Brasil, tem continuado a ganhar espaço entre os brasileiros. A facilidade e a gratuidade do Pix destacam-se como elementos-chave que contribuem para sua crescente aceitação e popularidade.

Para utilizar o Pix, os interessados devem se certificar de que sua instituição financeira seja participante do sistema. Em seguida, basta criar uma chave pix, que pode ser o número do celular, CPF, CNPJ ou e-mail.

Vale lembrar que o Pix pode ser utilizado para transferências instantâneas entre diferentes instituições financeiras, pagamentos a estabelecimentos comerciais, pagamentos de contas e até mesmo para pagamentos programados. É possível obter mais informações sobre o sistema nos canais oficiais do Banco Central.