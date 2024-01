Confira as vagas abertas e previstas no concurso Educação

Concurso Educação com vagas para vários cargos

O concurso educação é uma grande chance para quem deseja seguir a área. Vale lembrar que há vagas para médio e superior.

Confira os cargos para vários locais do Brasil, além de chances com editais abertos e previstos.

Concurso educação e editais abertos

No cenário atual, diversos concursos públicos se destacam, oferecendo oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Esses certames representam uma chance valiosa para ingressar no serviço público, proporcionando estabilidade e remunerações atrativas. Neste artigo, abordaremos alguns concursos que têm chamado a atenção, apresentando informações relevantes sobre vagas, requisitos e salários iniciais.

Concurso UERN

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) lançou edital com 106 vagas distribuídas em cargos de nível médio, superior e técnico. As inscrições estão abertas até 08 de fevereiro de 2024, sendo realizadas por meio do site da banca IDECAN. As remunerações variam de R$ 3.163,21 a R$ 6.240,30, proporcionando uma ampla gama de opções para os candidatos.

UEPG e UFEPel

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e a Universidade Federal de Pelotas (UFEPel) também estão com processos seletivos abertos. Para a UEPG, são 11 vagas em diversos cargos de níveis médio e superior, com remuneração inicial de R$ 7.616,88. Já a UFEPel oferece 20 vagas para cargos técnicos e superiores, com salários iniciais variando de R$ 2.667,19 a R$ 9.113,84. Ambos os certames são oportunidades imperdíveis para quem busca uma carreira acadêmica.



UFAPE e concurso educação

A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) apresenta um edital com 55 vagas para Técnico-Administrativo em Educação, contemplando candidatos de nível médio e superior. Além dos salários iniciais que vão de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92, a UFAPE oferece auxílio alimentação no valor de R$ 658,00, agregando benefícios aos futuros servidores.

Seduc Contagem (MG)

A Secretaria de Educação de Contagem, em Minas Gerais, lançou edital com incríveis 420 vagas para cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.593,60 a R$ 6.206,35, proporcionando uma gama de oportunidades para profissionais da educação e áreas correlatas.

São Gabriel da Cachoeira (AM)

O município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, oferece 438 vagas em cargos diversos, abrangendo níveis médio, técnico e superior. Com salários iniciais que variam de R$ 1.744,78 a R$ 5.148,39, o concurso destaca-se como uma excelente opção para quem busca oportunidades no setor educacional.



Concurso Muriaé Educação

O município de Muriaé está com edital publicado para o concurso na área de educação, oferecendo 100 vagas em cargos diversos. As inscrições podem ser realizadas no período de 25 de março a 26 de abril, por meio do site da organizadora IMAM Concursos Públicos. Com salários iniciais variando de R$ 1.448,93 a R$ 6.428,97, o certame contempla candidatos de diferentes níveis de escolaridade, incluindo superior, médio, técnico e fundamental.

Concurso SEME Vitória

A Secretaria Municipal de Educação de Vitória (SEME) também lançou edital para concurso, com foco em professores. As remunerações oferecidas variam de R$ 4.999,89 a R$ 6.353,44, dependendo da titulação do candidato. Além disso, os aprovados contarão com um vale-alimentação no valor de R$ 800,00. Com 100 vagas imediatas e formação exigida em nível superior, o concurso representa uma excelente oportunidade para profissionais da educação.

Concurso SME Carneirinho

A cidade de Carneirinho também está com edital publicado para concurso, ofertando 129 vagas em cargos diversos. As inscrições podem ser feitas no período de 11 de março a 12 de abril de 2024, por meio do site da banca organizadora, Exodus Auditoria. Com salários iniciais variando de R$ 1.412,00 a R$ 4.576,56, o certame contempla candidatos de níveis superior e médio, proporcionando uma variedade de oportunidades.

Concurso SME Santa Maria de Itabira

A Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria de Itabira também está com edital publicado, oferecendo 53 vagas para os cargos de monitor, professor e supervisor. As inscrições podem ser realizadas no período de 21 de fevereiro a 22 de março, no site da banca organizadora, IBGP. Com salários iniciais variando de R$ 1.420,56 a R$ 3.806,62, o concurso abrange candidatos de níveis médio e superior, consolidando-se como uma oportunidade significativa na área educacional.

Concursos previstos

Veja lista de editais previstos do concurso educação:

Concurso UFCSPA

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) definiu a banca para seu próximo concurso destinado aos Técnicos-Administrativos em Educação (TAE). Apesar de ainda não terem sido divulgados o quantitativo de vagas, as especialidades contempladas, e a remuneração, a escolha da banca sinaliza que o edital será publicado em breve. Candidatos interessados devem ficar atentos às próximas atualizações para mais detalhes sobre formação exigida e demais informações.

Concurso UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) definiu a Fundação Cetrede como a banca responsável pelo próximo concurso para Técnico-Administrativo em Educação. Ainda sem a divulgação do quantitativo de vagas e demais detalhes, a expectativa é alta para este certame. O último edital ofereceu remuneração entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66, atraindo a atenção de profissionais que desejam ingressar na área educacional.

Concurso Unitins

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) está em fase de preparativos para o concurso que abrangerá cargos de docentes e técnicos-administrativos. Com a banca FAPTO já definida, o edital promete contemplar candidatos de níveis médio e superior. Aguarda-se a divulgação das vagas disponíveis e salários oferecidos, informações cruciais para os futuros concorrentes.