Confira o novo valor pago aos segurados

A tabela do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente ao ano de 2024 teve algumas modificações, implementando uma alíquota progressiva de contribuição. Essas alterações já estão em vigor e influenciarão os salários referentes ao mês de janeiro, cujo pagamento ocorrerá em fevereiro.

Uma das mudanças mais importantes está relacionada ao salário mínimo, que teve um reajuste para R$ 1.412, com efeito desde o dia 1º de janeiro. Esse novo valor estabelecido como salário mínimo também passa a ser o piso do INSS em 2024. Dessa forma, todos os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social terão como base o montante de R$ 1.412 ao calcular suas contribuições.

Benefícios acima do piso

Na virada do ano, os benefícios previdenciários que ultrapassam o piso estabelecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram alvo de reajuste com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023. De acordo com as disposições legais, o INPC acumulou uma elevação de 3,71%, o que resultou no ajuste desses benefícios.

Além disso, outras correções foram implementadas para adequar as políticas previdenciárias às mudanças econômicas. O teto previdenciário, que anteriormente estava fixado em R$ 7.507,49, foi elevado para R$ 7.786,02. Essa medida entrou em vigor retroativamente a partir de 1º de janeiro de 2024.

Essas modificações têm o objetivo de garantir que os benefícios previdenciários estejam alinhados com as oscilações econômicas, proporcionando aos beneficiários a manutenção do poder de compra. A retroatividade do reajuste do teto previdenciário assegura que os segurados recebam os valores devidos, considerando as novas diretrizes estabelecidas pelo INSS.

Atualizações do INSS

O cenário previdenciário nacional apresenta novidades para o ano de 2024, com alterações nos benefícios sociais concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Dentre as mudanças, destaca-se a atualização da cota do salário-família destinada ao segurado com remuneração mensal de até R$ 1.819,26, que agora passa a ser de R$ 62,04.



Além disso, a renda limite para o auxílio-reclusão também foi objeto de ajustes, sendo estabelecida em R$ 1.819,26. Este auxílio, no valor de R$ 1.412, é destinado aos dependentes do segurado de baixa renda que se encontra recluso em regime fechado. Para ser elegível, é necessário que o segurado não receba remuneração da empresa e esteja fora do período de outros auxílios do INSS.

É importante ressaltar que o novo valor do salário mínimo, fixado em R$ 1.412, considera não apenas a inflação acumulada nos últimos 12 meses até novembro, que atingiu 3,85%, mas também um acréscimo de três pontos percentuais em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2022. Essa medida visa assegurar uma adequada valorização do salário mínimo, alinhada com os indicadores econômicos e a realidade do país.

O reajuste dos benefícios do INSS é parte integrante do compromisso social de promover a inclusão e a dignidade dos cidadãos. Garantir que os valores estejam alinhados com as necessidades básicas contribui para a redução das desigualdades e para a promoção de uma sociedade mais justa. Desse modo, é de extrema importância que os segurados estejam atentos às atualizações nos benefícios do instituto.