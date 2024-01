Confira os estados com mais beneficiários no país

O grande dia chegou! De hoje (18) até o final do mês, a Caixa Econômica Federal realizará o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família. O principal programa assistencial do país vai beneficiar 21,12 milhões de famílias do país neste mês de janeiro.

De acordo com o Governo Federal, o valor médio do programa assistencial chegou a R$ 685,61 no país. O valor superou as médias observadas em novembro (R$ 677,88) e dezembro (R$ 680,61), mas ficou abaixo dos valores registrados entre junho e outubro do ano passado.

De todo modo, a média da parcela do benefício em janeiro surpreendeu os beneficiários. Embora o governo não esteja pagando o Auxílio Gás neste mês, a parcela ainda superou o valor de dezembro, quando houve repasse do benefício adicional.

Como o Auxílio Gás é pago a cada dois meses, seus repasses só irão voltar em fevereiro, devendo elevar o valor médio da parcela do Bolsa Família no mês.

Valor médio do Bolsa Família nas regiões brasileiras

O governo Lula informou que o Nordeste concentrou o maior número de beneficiários do país em janeiro, assim como ocorreu em todos os outros anos. Em suma, quase 9,52 milhões de famílias da região irão receber o auxílio neste mês, com os recursos do governo chegando a todos os municípios da região.

Em seguida, ficou a região Sudeste, onde cerca de 6,3 milhões de famílias serão contempladas em todos os municípios dos quatro estados da região. Já as demais regiões tiveram números mais modestos de beneficiários: Norte (2,62 milhões), Sul (1,48 milhão) e Centro-Oeste (1,19 milhão).

Embora o Nordeste tenha figurado como a região com o maior número de beneficiários, o ranking nacional com os maiores valores médios do Bolsa Família teve outra região na liderança.

Confira abaixo o tíquete médio do benefício em cada um das regiões brasileiras em janeiro:



Norte: R$ 721,50;

R$ 721,50; Centro-Oeste: R$ 689,44;

R$ 689,44; Nordeste: R$ 682,26;

R$ 682,26; Sul: R$ 678,13;

R$ 678,13; Sudeste: R$ 676,78.

Em resumo, a região Norte teve o maior valor do benefício em janeiro. Aliás, a região vem liderando o ranking nacional há meses, ou seja, os segurados do Norte estão recebendo um valor superior à média nacional, acima de todas as demais regiões do país.

Veja os estados com os maiores números de beneficiários

O governo federal revelou que o Nordeste liderou o ranking das regiões com os maiores números de beneficiários do Bolsa Família. Contudo, não foi um estado nordestino que teve a maior quantidade de segurados do programa social do país.

Confira abaixo os estados com os maiores números do país:

São Paulo: 2,63 milhões; Bahia: 2,49 milhões; Rio de Janeiro: 1,74 milhão; Minas Gerais: 1,62 milhão; Pernambuco: 1,62 milhão; Ceará: 1,48 milhão; Pará: 1,35 milhão; Maranhão: 1,22 milhão.

Como acessar os valores pelo Caixa Tem?

As famílias beneficiárias podem consultar as informações sobre o Bolsa Família, incluindo valores, parcelas e benefícios adicionais, através dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Aliás, as famílias que já recebem o benefício pelo Caixa Tem, através de conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo. Assim, não terão que ir até uma agência para acessar os valores.

A saber, o Caixa Tem oferece diversos serviços, como compras em estabelecimentos com o cartão de débito virtual. Em síntese, isso só é possível graças a mais de nove milhões de maquininhas de cartão que podem ser encontradas em todo o país.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família também podem transferir valores por PIX, bem como pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tudo pelo próprio aplicativo. Contudo, caso a pessoa prefira, poderá fazer tudo isso em casas lotéricas.

Onde sacar o valor do Bolsa Família?

Muitas pessoas também querem saber como sacar o valor do Bolsa Família. Em suma, isso pode ser feito em unidades lotéricas, mas também nos terminais de atendimento da Caixa. No entanto, é necessário gerar um token diretamente no aplicativo, autorizando o saque dos valores.

Confira abaixo onde os saques podem ser feitos:

Unidades Lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Terminais de autoatendimento;

Agências da Caixa.

Cabe salientar que os beneficiários só precisam apresentar o cartão do programa para sacar o valor do benefício. Entretanto, as pessoas que não têm cartão do benefício não precisam se preocupar, pois elas ainda podem sacar os valores do benefício. Para isso, só precisam apresentar algum documento de identificação com foto.