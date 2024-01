Confira os locais de prova do concurso MMA

Concurso MMA oferta 98 vagas

O concurso MMA-Ministério do Meio Ambiente e Mudança de Clima- anuncia detalhes sobre os locais de prova.

Veja maiores detalhes.

Concurso MMA

No mês de outubro de 2023, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) lançou um concurso público de grande relevância, oferecendo um total de 98 vagas para o cargo de Analista Ambiental. Este certame representa não apenas uma chance profissional, mas também um chamado para aqueles comprometidos com a preservação do meio ambiente.

Distribuição das vagas do concurso MMA

A distribuição das vagas revela um compromisso com a diversidade, sendo 73 vagas destinadas à ampla concorrência, 5 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 20 reservadas para candidatos negros. Essa iniciativa ressalta a importância da inclusão e representatividade no serviço público.

Remuneração Atrativa e Perspectivas de Crescimento

Os aprovados para o cargo de Analista Ambiental serão contemplados com um salário inicial de R$ 9.475,72. Contudo, vale destacar que essa remuneração pode ser acrescida pela Gratificação de Qualificação (GQ), variando de acordo com a titulação acadêmica do candidato. Especialistas, mestres e doutores receberão valores adicionais de R$ 385,70, R$ 769,10 e R$ 1.157,58, respectivamente.



Processo Seletivo Rigoroso

O dia 21 de janeiro será crucial para os aspirantes ao cargo, marcando a realização das provas objetivas e discursivas. A avaliação objetiva, composta por 100 questões de julgamento em certo ou errado, terá caráter eliminatório e classificatório, sendo uma etapa fundamental para avaliar o conhecimento e as habilidades necessárias para o desempenho eficaz das funções do Analista Ambiental.

Compromisso

Além de oferecer oportunidades significativas, o concurso do MMA anuncia vagas em prol da diversidade e inclusão, destinando vagas específicas para PcD e candidatos negros. Essa abordagem visa criar um ambiente de trabalho mais representativo e equitativo.

Como conferir os locais do concurso MMA

Os inscritos no concurso MMA já poderão saber como conferir onde realizarão as provas. A consulta poderá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro no site da banca organizadora.

Vale lembrar que as provas serão realizadas no dia 21 de janeiro, às 14 horas.

Função do cargo

Veja as funções desempenhadas pelo cargo:

Analista Ambiental

Elaboração e Análise de Documentos Técnicos: Os Analistas Ambientais são responsáveis por elaborar relatórios, pareceres e documentos técnicos relacionados a questões ambientais. Isso pode incluir análises de impacto ambiental, relatórios de monitoramento e documentos de licenciamento.

Fiscalização e Monitoramento Ambiental: Atuam na fiscalização e monitoramento de atividades que possam impactar o meio ambiente. Isso envolve inspeções em campo, verificação do cumprimento de normas e regulamentações ambientais, e a aplicação de penalidades quando necessário.

Planejamento e Gestão Ambiental: Contribuem para o desenvolvimento de políticas e planos de gestão ambiental. Podem participar da elaboração de estratégias para a conservação da biodiversidade, preservação de ecossistemas e promoção do desenvolvimento sustentável.

Análise de Projetos Ambientais: Avaliam projetos e empreendimentos sob a perspectiva ambiental, considerando os impactos potenciais e propondo medidas mitigadoras. Isso pode envolver a interação com outros setores e profissionais para garantir a integração das preocupações ambientais nos projetos.

Educação Ambiental: Participam de ações e projetos de educação ambiental, visando conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e promovendo práticas sustentáveis.

Participam de ações e projetos de educação ambiental, visando conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e promovendo práticas sustentáveis. Assessoria Técnica: Prestam assessoria técnica a gestores públicos e outros profissionais, fornecendo informações e orientações sobre legislação ambiental, boas práticas e diretrizes para o manejo adequado dos recursos naturais.

Dicas concurso MMA

Não deixe de estudar nestes últmos dias que antecedem a prova. Busque realizar exercícios e sanar as dúvidas por meio de questões.

Estude sobre os conhecimentos gerais e específicos.