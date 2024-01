Confira quais estados têm vagas disponíveis para o programa CNH Social em 2024!

O programa CNH Social, promovido pelo Departamento de Trânsito (Detran) de cada estado brasileiro, tem como objetivo principal reduzir o número de condutores sem habilitação, proporcionando a oportunidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Isso permite que mais pessoas possam conduzir veículos com segurança em todo o país.

Prepare-se para conhecer os requisitos, documentos necessários e outras informações relevantes sobre essa iniciativa benéfica para milhares de brasileiros.

Programa CNH Social

O Detran de cada estado, órgãos governamentais e entidades sociais estabeleceram parcerias para conceber o programa CNH Social, oferecendo acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação a pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social.

Dirigir ou pilotar sem possuir CNH é considerado uma infração grave sujeita a multa no valor de R$ 880,41, e isso é importante ressaltar. Assim, o programa CNH Social surge como uma oportunidade valiosa para regularizar a situação daqueles que enfrentam dificuldades financeiras para arcar com os custos do processo de obtenção da habilitação.

A CNH Social oferece a chance de adquirir a Autorização para Condução de Ciclomotores (ACC) e a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (motos) ou B (carros). Além disso, permite a mudança para categorias C, D ou E, seguindo requisitos específicos para cada categoria.

O número de vagas disponíveis varia conforme o estado, e o programa estabelece critérios de distribuição para atender diversos grupos sociais, direcionando as vagas geralmente para inscritos no Cadastro Único do Programa Bolsa Família, pessoas com renda familiar baixa, estudantes da rede pública de ensino e egressos do sistema penitenciário, entre outros.

Inscrições Abertas

As inscrições estão abertas atualmente somente no estado da Paraíba para a CNH Social. Uma colaboração entre o Detran-PB, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, Secretaria da Cidadania e Administração Penitenciária, e Secretaria Estadual de Educação disponibilizará gratuitamente 5 mil Carteiras Nacional de Habilitação.



Os critérios para participar do programa na Paraíba incluem:

– Ter mais de 18 anos;

– Possuir habilidade de leitura e escrita;

– Possuir CPF;

– Comprovar residência em qualquer cidade da Paraíba;

– Não estar enfrentando processo que impeça a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação;

– Ter renda per capita familiar de até meio salário mínimo vigente;

– Estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico).

As inscrições podem ser realizadas até 17 de janeiro de 2024 através do site do programa. Para outros estados, é necessário ficar atento à abertura de inscrições feitas pelos Departamentos de Trânsito estaduais.

Diversos estados, como Acre, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Roraima, já ofereceram a CNH Social no passado.

Requisitos e documentos necessários

Os requisitos e documentos exigidos para participar do programa CNH Social podem variar entre os estados. Geralmente, é necessário apresentar RG, CPF, data de nascimento e endereço. Além do número de Inscrição Social (NIS) para aqueles que desejam mudar sua categoria de habilitação, renda familiar e informações de contato.

Cada estado pode solicitar documentos adicionais ou ter requisitos específicos. Conforme sendo essencial consultar o edital do programa em seu estado para obter todas as informações necessárias.

A partir de 2024, haverá mudanças na obtenção da CNH. Isso inclui a exigência de exames toxicológicos para habilitação nas categorias C, D e E. Primeiramente visando garantir a segurança no trânsito ao assegurar que os condutores estejam livres de substâncias que possam afetar seu desempenho ao volante.

Outras mudanças incluem a variação do prazo de renovação da CNH. Dessa forma de acordo com a faixa etária do condutor e a necessidade de não ter cometido infrações nos últimos 12 meses para mudar de categoria de habilitação de D para E.

A CNH Social continua sendo uma iniciativa valiosa que beneficia milhares de brasileiros. Portanto possibilitando que condutores sem recursos financeiros obtenham a Carteira Nacional de Habilitação gratuitamente. Fique atento às inscrições abertas em seu estado e mantenha-se informado sobre as mudanças que entrarão em vigor em 2024.